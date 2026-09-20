Mỹ nhân Việt phim giờ vàng nổi bật với 'phong cách Thượng Chi Đào', khoe chân dài miên man

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi GĐXH - Diễn viên Thùy Anh liên tục xuất hiện trên sân khấu lẫn đời thực với diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang tinh tế.

Phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại của Thượng Chi Đào trong "Đầu xuân tươi sáng" đang thu hút sự chú ý của khán giả. Tại Việt Nam, nhiều người cũng nhận ra những nét tương đồng trong cách xây dựng hình ảnh của Thùy Anh khi nữ diễn viên đảm nhận vai Hoàn Mỹ trong Vì mẹ anh phán chia tay.

Hình ảnh khoe chân của Thùy Anh trong phim giống hệt Thượng Chi Đào trong "Đầu xuân tươi sáng".

Trong Đầu xuân tươi sáng, Thượng Chi Đào (do Tôn Thiên thủ vai) được xây dựng với hình ảnh một cô gái hiện đại, tự tin và có gu ăn mặc. Không quá phụ thuộc vào những thiết kế cầu kỳ, nhân vật thường xuất hiện trong các trang phục công sở thanh lịch, vừa nữ tính vừa tạo cảm giác chuyên nghiệp.

Đây cũng là kiểu phong cách từng được Thùy Anh thể hiện khi vào vai Hoàn Mỹ trong "Vì mẹ anh phán chia tay". Những bộ trang phục có phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn giúp nữ diễn viên xây dựng hình ảnh một cô gái công sở hiện đại, đồng thời tạo điểm nhấn cho nhân vật bằng thần thái tự tin.

Thùy Anh khoe tài mix đồ trước đây của mình.

Một trong những hình ảnh thu hút sự chú ý là khi Thùy Anh diện áo sơ mi trắng kết hợp chân váy midi cách điệu. Cách phối đồ tối giản nhưng tôn dáng, giúp nữ diễn viên khoe khéo vóc dáng thanh thoát cùng đôi chân thon dài.

Sự tương đồng của phong cách Thùy Anh với Thượng Chi Đào nằm ở cách lựa chọn trang phục. Cả hai hình tượng đều không cần những bộ đồ quá phô trương để tạo ấn tượng. Áo sơ mi, chân váy, quần âu hay những thiết kế công sở cơ bản khi được kết hợp phù hợp vẫn có thể tạo nên vẻ ngoài sang trọng , hiện đại.

Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét, Thùy Anh không sở hữu chiều cao nổi bật như Tôn Thiên nhưng có lợi thế về vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo nhỏ và đường cong cơ thể rõ nét. Vì thế, những trang phục có phom dáng ôm vừa phải, chân váy bút chì hoặc thiết kế nhấn eo thường giúp nữ diễn viên tạo được hiệu ứng hình thể tốt.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn cả nằm ở thần thái. Cùng một kiểu trang phục công sở, cách thể hiện của diễn viên có thể tạo ra những sắc thái khác nhau cho nhân vật. Với Thùy Anh, vẻ ngoài nữ tính được kết hợp cùng sự trẻ trung, trong khi Thượng Chi Đào của Tôn Thiên lại mang đến cảm giác trưởng thành, sắc sảo và có phần lạnh lùng hơn.

Sắc vóc đời thực của Thùy Anh.

Những điểm tương đồng này khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến một phiên bản Việt của Đầu xuân tươi sáng. Thậm chí, có người bày tỏ mong muốn một kịch bản Việt hóa với Thùy Anh đảm nhận vai nữ chính và Trần Ngọc Vàng đóng cặp cùng cô.

Chia sẻ với phóng viên, Thùy Anh cho biết, cô cũng là một khán giả yêu thích Đầu xuân tươi sáng và dành sự chú ý cho phong cách thời trang của Loan Niệm.

Thùy Anh khoe sắc vóc xinh đẹp.

Theo nữ diễn viên, điều cô thích ở nhân vật này không chỉ nằm ở cách lựa chọn trang phục mà còn ở quan niệm về hình ảnh cá nhân. Loan Niệm luôn xuất hiện chỉn chu, dù trong môi trường công việc hay những hoàn cảnh đời thường.

Nhan sắc ngày càng "lên hương" của Thùy Anh.

Thùy Anh cho rằng, bản thân cô cũng có nét tương đồng với nhân vật ở điểm này. Với nữ diễn viên, việc chăm chút cho diện mạo không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải ăn mặc cầu kỳ. Quan trọng hơn là mỗi người nên lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh và khiến bản thân cảm thấy tự tin.

Chính vì vậy, Thùy Anh thường chú ý đến cách ăn mặc mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không chỉ trên thảm đỏ hay tại các sự kiện, ngay cả khi đi chơi cùng gia đình, bạn bè, cô cũng có xu hướng lựa chọn trang phục phù hợp và giữ hình ảnh chỉn chu.

Quan điểm này phần nào lý giải hình ảnh thời trang khá đa dạng của Thùy Anh trong những năm qua. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô có thể lựa chọn những thiết kế nữ tính, sang trọng. Ở đời thường, nữ diễn viên lại ưu tiên những bộ trang phục trẻ trung, dễ ứng dụng nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Với Thùy Anh, thời trang vì thế không đơn thuần là cách tạo ấn tượng với người khác mà còn là một cách để mỗi người thể hiện sự trân trọng đối với chính mình.

Không chỉ có sự tương đồng về phong cách, khán giả còn nhận ra một điểm khá thú vị giữa Đầu xuân tươi sáng và Vì mẹ anh phán chia tay: cả hai đều được đặt trong những câu chuyện tình cảm có nhiều trở ngại.

Trong khi Loan Niệm và Thượng Chi Đào yêu nhau nhiều năm trong bóng tối, qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau thì trong Vì mẹ anh phán chia tay, Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng vào vai một cặp đôi yêu nhau nhưng phải đối diện với sự phản đối từ gia đình. Mối quan hệ của họ không thể dễ dàng công khai mà phải trải qua những khoảng thời gian yêu đương bí mật, cùng nhiều mâu thuẫn, tổn thương.

Sau những vai diễn đã tạo được dấu ấn, Thùy Anh cho biết cô mong muốn trong thời gian tới có thêm cơ hội thử sức với những nhân vật khó và có màu sắc khác biệt.

Với nữ diễn viên, việc được thay đổi hình ảnh trên màn ảnh là một cách để khám phá thêm khả năng của bản thân. Những nhân vật có tâm lý phức tạp, hành trình phát triển rõ ràng hoặc đòi hỏi sự thay đổi về ngoại hình, cách diễn xuất đều là những thử thách mà cô muốn hướng tới.

Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến từ vai Phan Linh trong "Bộ tứ 10A8", sau đó khẳng định tài năng qua phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Thùy Anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu và loạt phim Gái già lắm chiêu. Nhờ lối diễn xuất đa dạng, cô được đánh giá là một trong những gương mặt thực lực của thế hệ diễn viên 9X.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? GĐXH - 12 năm sau ngày ra mắt, "Đập cánh giữa không trung", với nữ chính Thùy Anh, đây không chỉ là dịp nhìn lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cô được đại diện thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ về hành trình của điện ảnh Việt Nam.



