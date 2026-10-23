Mách bạn 4 nguyên tắc chọn thắt lưng giúp trang phục trông có gu hơn hẳn

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Một chiếc thắt lưng nhỏ nhưng có thể thay đổi hoàn toàn cách một bộ trang phục trông như thế nào. Nó không chỉ có nhiệm vụ giữ quần áo đúng vị trí mà còn giúp định hình vòng eo, cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo điểm nhấn cho tổng thể. Tuy nhiên, không phải chiếc thắt lưng nào cũng hợp với mọi trang phục.

Chọn thắt lưng dày hay mỏng theo kiểu trang phục

Với quần jeans, quần kaki hay những bộ đồ mang phong cách casual, thắt lưng bản vừa từ khoảng 2,5 - 4 cm thường dễ phối và tạo cảm giác cân đối.

Những chiếc thắt lưng bản nhỏ lại hợp với váy, quần cạp cao hoặc trang phục nữ tính, giúp vòng eo trông thanh thoát hơn.

Nếu diện một bộ đồ oversized, thắt lưng bản lớn có thể trở thành điểm nhấn thú vị, đồng thời giúp tổng thể bớt cảm giác thùng thình, quá khổ.

Màu sắc thắt lưng cần có sự liên kết với outfit

Cách đơn giản nhất để thắt lưng trông ăn nhập với trang phục là chọn màu có tính liên kết với một món đồ khác.

Thắt lưng đen đi cùng giày hoặc túi đen là công thức kinh điển. Tương tự, thắt lưng nâu có thể kết hợp với giày da, hoặc túi màu nâu để tổng thể liền mạch hơn.

Nếu muốn outfit trẻ trung và có điểm nhấn, bạn không nhất thiết phải chọn thắt lưng cùng màu. Một chiếc thắt lưng đỏ, trắng hoặc kim loại trên nền trang phục trung tính có thể trở thành chi tiết nổi bật mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Chọn khóa thắt lưng theo phong cách cá nhân

Khóa kim loại nhỏ, tối giản phù hợp với người thích vẻ ngoài thanh lịch, gọn gàng. Khóa lớn, thiết kế cầu kỳ lại tạo cảm giác cá tính mạnh và thời trang hơn.

Với phong cách vintage hoặc Boho, những mẫu khóa có bề mặt cổ điển, hơi hướng thủ công, hoặc chain belt sẽ dễ tạo chất riêng.

Nếu bạn thường mặc nhiều kiểu trang phục khác nhau, một chiếc thắt lưng da trơn với khóa đơn giản là khoản đầu tư dễ dùng nhất.

Chú ý tỷ lệ cơ thể

Một nguyên tắc dễ nhớ: Trang phục càng dày, rộng và nhiều lớp thì thắt lưng càng ấn tượng; trang phục càng mảnh, nhẹ thì thắt lưng càng nên tinh gọn.

Người có vóc dáng nhỏ có thể ưu tiên thắt lưng bản vừa hoặc nhỏ để không tạo cảm giác phụ kiện lấn át cơ thể.

Ngược lại, nếu bạn thích mặc blazer oversized, áo khoác dài hoặc váy rộng, một chiếc thắt lưng bản lớn có thể giúp tạo điểm nhấn rõ ràng và cân bằng phom dáng.



