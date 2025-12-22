Phong thủy nhà ở khi xây nhà theo tuổi kích tài vận tốt
GĐXH - Xem tuổi chủ nhà và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà hợp phong thủy, người xưa tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận gia chủ cũng như cuộc sống của cả gia đình sau này.
Xây nhà theo tuổi gia chủ
Theo phong thủy, tuổi gia chủ chiếm phần quan trọng trong việc quyết định đến năm hợp tuổi làm nhà, hướng nhà, vị trí các phòng trong căn nhà hợp mệnh và mang lại.
Bên cạnh đó, tuổi của gia chủ còn liên quan đến việc tính toán năm làm nhà, ngày giờ động thổ sao cho hợp để tránh tai họa và mang lại vận may.
Hướng nhà hợp tuổi kích tài vận
Ngoài công việc chọn tuổi, chọn năm làm nhà thì bạn cũng phải chọn hướng để bố trí vị trí nhà, phòng ở và phải đảm bảo phong thủy nhà ở theo bát trạch, sẽ dựa vào tuổi của gia chủ để xác định hướng làm nhà sẽ là hướng nào tốt.
Thường người ta sẽ đối chiếu cung mệnh, tuổi để chọn ra các hướng cát, sinh lợi về tài lộc, con cái cho cả căn nhà.
Trong phong thủy, các hướng tốt sẽ được chọn làm các phòng quan trọng như: Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng thờ. Những hướng xấu nên đặt nhà vệ sinh, nhà kho để hóa giải hướng xấu và mang lại vượng khí cho cả gia đình.
Màu sắc phong thủy nhà ở hợp tuổi
Không chỉ chú trọng đến hướng, kích thước, xây một ngôi nhà hợp phong thủy theo tuổi thì còn yếu tố về tính thẩm mỹ, màu sơn, ánh sáng, trang trí làm sao cho hợp với bản mệnh.
Màu sơn phải phù hợp sở thích và mệnh của gia chủ và đảm bảo tính thẩm mỹ. Bố trí ánh sáng hợp lý, phòng khách cần ánh sáng nhiều hơn phòng ngủ. Sắp xếp đồ trong phòng tranh ảnh và vật phong thủy ở các vị trí hợp phong thủy theo tuổi.
Ngoài ra, còn chú ý đến thảm trải nhà, sàn nhà hợp với các quy tắc phong thủy. Phong thủy cho hay, để có một căn nhà tốt mang lại vượng khí thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua việc chọn đất làm nhà, hướng nhà, bố trí không gian đảm bảo yêu cầu về phong thủy, hợp mệnh.
Các hướng phong thủy hợp tuổi bài trí trong nhà kích tài vận
Phương hướng đặt bếp theo phong thủy ngũ hành tránh hao tài
Nhà bếp luôn là nơi rất quan trọng trong gia đình, nó không chỉ các tác dụng tạo nên những bữa ăn ngon mà còn có tác dụng giữ lửa gia đình. Làm cho công việc được thuận lợi may mắn hơn nên khi chọn xây nhà các bạn nên tìm hiểu rõ phong thủy hướng bố trí sắp đặt phù hợp giúp mang lại may mắn cho gia đình.
Hướng đặt bếp là yếu tố quan trọng nhất cần chú ý khi tiến hành xây dựng, theo quan niệm phương Đông thì hướng Đông Bắc là hướng tốt nhất để đặt bếp, kế đến là hướng Nam và hướng Tây, còn lại các hướng khác đều không tốt.
Căn cứ này dựa trên các yếu tố về phong thủy như gió, nước và ánh sáng để bố trí sao cho quá trình nấu ăn ít bị ảnh hưởng nhất bởi các yếu tố bên ngoài như gió, bụi, ánh nắng, đồng thời đảm bảo chất lượng thức ăn cho gia đình.
Bài trí phòng làm việc tại nhà theo phong thủy hợp tuổi gia chủ
Đối với nhiều người có rất nhiều công việc cần giải quyết nên cần một phòng làm việc tại nhà, làm sao để thiết kế một phòng làm việc yên tĩnh thoải mái mà không tách biệt với không gian nhà ở hợp phong thủy ngũ hành là điều mà các bạn luôn quan tâm.
Phòng làm việc ở nhà cũng được chú ý đề cao yếu tố kết nối, vẫn là một chiếc bàn, một chiếc ghế, vị trí thuận lợi có thể để được điện thoại, cho máy tính kết nối Internet, máy scan, máy in.
Bạn cũng có thể có thêm tủ đựng tài liệu, hồ sơ cá nhân, nếu không gian rộng rãi hơn, chủ nhân có thể bố trí thêm kệ sách hoặc thư viện dành cho riêng mình, nhưng tất cả phải bố trí hợp lý, hài hòa, tiện lợi sử dụng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào để rước tài lộc?Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Việc chọn chiều mở cửa cho nhà vệ sinh không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà chúng còn hướng đến sự tài lộc, may mắn của gia chủ.
Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hànhỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.
Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài việc xem xét theo tuổi, việc lựa chọn cây trầu bà theo mệnh Ngũ hành cũng là một yếu tố quan trọng để phát huy tối đa công dụng phong thủy.
Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn củaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trên thực tế, có những điều cấm kỵ về phong thủy đối với một số đồ vật để trong nhà. Tất cả có trong bài viết sau.
Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ nhà cố định thì phong thủy cũng cố định. Nhưng thực tế, dòng khí luôn thay đổi theo tháng do ảnh hưởng của tiết khí và phi tinh. Vì vậy, mỗi tháng mang một năng lượng khác nhau, có thể tốt hoặc xấu.
Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giápỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi con giáp mang một bản mệnh Ngũ hành khác nhau. Việc lựa chọn loại cây trầu bà có màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ tạo ra sự tương sinh, hỗ trợ cho vận trình của người đó.
Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắnỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Quan niệm mùng 1 đầu tháng là thời điểm khởi khí – khai lộc, có ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và công việc trong cả tháng. Việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1, hướng xuất hành và đặc biệt chú ý những điều kiêng kỵ này sẽ giúp một tháng mới hanh thông.
Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen mở cửa phòng tắm để "cho khô nhanh", nghĩ rằng hơi nước sẽ thoát ra ngoài, giúp hạn chế ẩm mốc. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến.
Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinhỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước các dịp lễ trong năm là điều vô cùng quan trọng. Dịp lễ giáng sinh cũng không ngoại lệ bởi đây là ngày mà người thân trong nhà quây quần bên nhau.
Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xâyỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Cổng nhà là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón và dẫn khí vào trong nhà. Do đó, khi làm cổng nhà, cần tuân thủ những nguyên tắc và kiêng kỵ nhất định để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng tài lộc, vận may.
Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?Ở
GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.