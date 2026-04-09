Phụ nữ chủ động trong 'chuyện ấy': Đàn ông trung niên nghĩ gì?

Trong đời sống hôn nhân hiện đại, phụ nữ ngày càng cởi mở hơn khi nói về nhu cầu và cảm xúc của mình. Điều này cũng dần thể hiện rõ trong đời sống tình dục: nhiều người vợ bắt đầu chủ động hơn trong “chuyện ấy”, thay vì chờ đợi như những khuôn mẫu truyền thống.

Nhưng một câu hỏi đặt ra là: đàn ông trung niên – những người trưởng thành trong một hệ giá trị khác – thực sự nghĩ gì khi vợ mình chủ động?

Câu trả lời không đơn giản là “thích” hay “không thích”. Đằng sau đó là sự đan xen giữa mong muốn, áp lực, định kiến và cả những lúng túng mà không phải ai cũng nói ra.

Khi sự chủ động của phụ nữ chạm vào những định kiến cũ

Trong nhiều năm, hình ảnh quen thuộc trong hôn nhân là người đàn ông chủ động, còn phụ nữ “đón nhận”. Mô hình này không chỉ là thói quen, mà còn là một phần của cách nhiều thế hệ được nuôi dạy.

Vì vậy, khi phụ nữ thay đổi vai trò, một số đàn ông trung niên không kịp thích nghi.

Một nghiên cứu về hành vi tình dục đăng trên Archives of Sexual Behavior cho thấy, dù xã hội ngày càng cởi mở, nhiều nam giới vẫn chịu ảnh hưởng bởi các chuẩn mực truyền thống về vai trò giới. Khi vai trò này thay đổi, họ có thể trải qua cảm giác mâu thuẫn nội tâm: vừa hào hứng, vừa bối rối.

Anh T., 50 tuổi, chia sẻ: “Thật ra tôi thấy vui khi vợ chủ động. Nhưng có lúc lại thấy… không quen. Như thể mình đang không làm đúng vai trò của mình”.

Cảm giác này không phải là hiếm, đặc biệt ở những người đàn ông lớn lên trong môi trường coi sự chủ động là “trách nhiệm của nam giới”.

Thực tế: Phần lớn đàn ông đều tích cực, nhưng không phải ai cũng biết cách đón nhận

Nhiều nghiên cứu hiện đại lại cho thấy một xu hướng khác.

Theo khảo sát của American Association for Marriage and Family Therapy, phần lớn nam giới trong hôn nhân lâu năm đánh giá cao sự chủ động từ bạn đời, vì điều đó giúp họ cảm thấy được mong muốn và giảm bớt áp lực phải “luôn sẵn sàng”.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: dù tích cực, nhiều người lại không biết cách phản ứng một cách tự nhiên.

Họ có thể ngạc nhiên, thậm chí lúng túng, vì không quen với việc “được dẫn dắt”. Và trong một số trường hợp, sự lúng túng này bị hiểu nhầm là thiếu hứng thú.

Khi sự chủ động trở thành áp lực vô hình

Một khía cạnh ít được nói đến là: với một số đàn ông trung niên, sự chủ động của phụ nữ đôi khi vô tình tạo ra áp lực.

Ở tuổi này, nhiều người đã bắt đầu đối mặt với những thay đổi về sức khỏe và phong độ. Khi người vợ chủ động, họ có thể cảm thấy mình cần “đáp ứng tốt”, trong khi cơ thể không còn linh hoạt như trước.

Tiến sĩ Esther Perel từng nhận định rằng, trong các mối quan hệ lâu dài, tình dục không chỉ là nhu cầu mà còn gắn với cảm giác về bản thân. Khi một người cảm thấy mình không còn “đủ tốt”, họ dễ phản ứng bằng cách né tránh hoặc thu mình.

Điều này lý giải vì sao có những trường hợp, phụ nữ càng chủ động, đàn ông lại càng im lặng.

Góc nhìn khoa học: Sự chủ động giúp tăng kết nối nếu được hiểu đúng

Các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học tình dục chỉ ra rằng, sự chủ động từ cả hai phía giúp tăng mức độ hài lòng trong mối quan hệ.

Nhà nghiên cứu Helen Fisher cho rằng, khi cả hai cùng tham gia tích cực vào việc duy trì sự gần gũi, não bộ sẽ tăng cường sản sinh các hormone gắn kết như oxytocin, giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi sự chủ động được đặt trong bối cảnh của sự thấu hiểu và giao tiếp.

Nếu thiếu giao tiếp, hành động dù tích cực cũng có thể bị diễn giải sai.

Khi vấn đề không nằm ở hành động, mà ở cách hiểu

Điều quan trọng không phải là phụ nữ có nên chủ động hay không, mà là hai người hiểu điều đó như thế nào.

Nếu người đàn ông nhìn nhận sự chủ động như một dấu hiệu của sự gần gũi, anh ta sẽ đón nhận một cách tích cực. Nhưng nếu anh ta cảm thấy đó là áp lực hoặc sự thay đổi khó hiểu, phản ứng có thể trở nên dè dặt.

Tương tự, nếu người phụ nữ kỳ vọng phản ứng nhiệt tình ngay lập tức, cô ấy có thể thất vọng khi điều đó không xảy ra.