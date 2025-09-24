Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Phụ nữ hạnh phúc thường có 5 thói quen quan trọng

Thứ tư, 16:02 24/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong cuộc sống hiện đại, hạnh phúc không chỉ được đo bằng sự đủ đầy về vật chất mà còn là trạng thái tinh thần tích cực, lành mạnh và bền vững.

Một người phụ nữ hạnh phúc không phải là người có tất cả, mà là người biết yêu thương bản thân, giữ vững niềm tin vào cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc đang diễn ra.

Dưới đây là những đặc điểm thường thấy ở những người phụ nữ thật sự hạnh phúc.

Phụ nữ hạnh phúc nói không với sự tiêu cực

Phụ nữ hạnh phúc thường có cách nhìn đa chiều và tinh thần lạc quan khi đối diện với biến cố. 

Thay vì để những khó khăn trong công việc, gia đình hay các mối quan hệ kéo tụt năng lượng, họ chọn cách tập trung vào điều tích cực.

Ví dụ, khi công việc khiến họ mệt mỏi, họ không tự trách bản thân hay chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực. Họ hiểu rằng những khó khăn chỉ là nhất thời, còn hành trình phát triển mới là mục tiêu quan trọng.

Đặc biệt, phụ nữ hạnh phúc biết cách rời xa những mối quan hệ độc hại để dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những sở thích cá nhân mang lại niềm vui. 

Sự biết ơn, thái độ sống lạc quan và tự tin chính là nguồn năng lượng giúp họ hạnh phúc từ sâu bên trong.

Phụ nữ hạnh phúc thường có 5 thói quen quan trọng - Ảnh 1.

Phụ nữ hạnh phúc thường có cách nhìn đa chiều và tinh thần lạc quan khi đối diện với biến cố. Ảnh minh họa

Ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần

Một nền tảng hạnh phúc bền vững luôn gắn liền với sức khỏe. Phụ nữ hạnh phúc là những người biết chăm sóc cơ thể và tâm hồn bằng lối sống lành mạnh: chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng.

Khi tinh thần và thể chất khỏe mạnh, họ có nhiều năng lượng hơn để theo đuổi đam mê, hoàn thành công việc và tận hưởng cuộc sống.

Đối với họ, hạnh phúc không đến từ sự thay đổi vội vàng mà từ những bước nhỏ trong hành trình tự yêu thương chính mình. Chỉ khi cơ thể và tâm trí an nhiên, họ mới cảm nhận được niềm vui trọn vẹn.

Biết làm lành với quá khứ

Một trong những đặc điểm nổi bật của phụ nữ hạnh phúc là họ không để quá khứ chi phối hiện tại. 

Quá khứ có thể mang đến những kỷ niệm đẹp hoặc cả nỗi đau, nhưng họ hiểu rằng bám víu vào những vết thương cũ chỉ khiến bản thân mệt mỏi.

Thay vì chối bỏ, họ chọn cách đối diện và học hỏi từ quá khứ để trưởng thành hơn. 

Chính sự bao dung với bản thân và khả năng buông bỏ đã giúp họ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Bình tĩnh đối diện với thử thách

Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, và phụ nữ hạnh phúc hiểu rõ điều đó. Khi gặp khó khăn, họ không hoảng loạn hay vội vàng, mà giữ cho mình sự bình tĩnh để tìm giải pháp.

Với tinh thần lạc quan, họ coi thử thách như cơ hội để trưởng thành. 

Chính sự kiên cường ấy giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn và tiến gần hơn đến mục tiêu, đồng thời củng cố niềm tin vào khả năng của chính mình.

Phụ nữ hạnh phúc thường có 5 thói quen quan trọng - Ảnh 2.

Phụ nữ hạnh phúc không so sánh mình với người khác theo cách tiêu cực. Ảnh minh họa

Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân

Phụ nữ hạnh phúc không so sánh mình với người khác theo cách tiêu cực. Họ không để những chuẩn mực xã hội hay ánh nhìn của người ngoài làm ảnh hưởng đến giá trị bản thân.

Thay vì ghen tị với thành công hay vẻ đẹp của người khác, họ lấy đó làm nguồn động lực để chăm sóc chính mình tốt hơn, dám mơ ước và dám hành động.

Chính tinh thần không ngừng nỗ lực đã giúp họ đạt được sự độc lập trong công việc, tài chính và khẳng định vị trí trong xã hội. Đây cũng là lý do khiến họ tỏa ra sức hút tự nhiên và trở thành hình mẫu lan tỏa năng lượng tích cực.

Bí quyết sống của phụ nữ hạnh phúc

Hạnh phúc không nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu, mà ở cách bạn lựa chọn sống mỗi ngày. 

Khi phụ nữ biết buông bỏ tiêu cực, chăm sóc sức khỏe toàn diện, làm lành với quá khứ, đối diện thử thách và nỗ lực hoàn thiện bản thân, họ sẽ cảm nhận được sự bình an và trọn vẹn từ bên trong.

Một người phụ nữ hạnh phúc không chỉ mang lại niềm vui cho chính mình mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình và xã hội. 

Và hơn hết, hạnh phúc của họ là minh chứng rằng, mỗi ngày sống biết yêu thương bản thân chính là ngày đẹp nhất.

Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn "miễn phí" nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yênSống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

GĐXH - Càng sống lâu bạn sẽ nhận ra những giá trị bền vững nhất không phải danh vọng hay tiền bạc mà đến từ những điều giản dị, hoàn toàn miễn phí. Chính chúng mới là chìa khóa giúp tuổi già an yên.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quy luật 80/20: Chìa khóa thăng tiến bền vững của người EQ cao

Quy luật 80/20: Chìa khóa thăng tiến bền vững của người EQ cao

3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhàn

3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhàn

Bị sa thải ở tuổi 35: Khủng hoảng tuổi trung niên không đáng sợ nếu bạn biết 5 điều này

Bị sa thải ở tuổi 35: Khủng hoảng tuổi trung niên không đáng sợ nếu bạn biết 5 điều này

Sau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơn

Sau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơn

Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tài

Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tài

Cùng chuyên mục

Điểm mặt các cung hoàng đạo nhân hậu, làm việc thiện không cần báo đáp

Điểm mặt các cung hoàng đạo nhân hậu, làm việc thiện không cần báo đáp

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này tỏa sáng nhờ tấm lòng bao dung và thiện lương, lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành nguồn cảm hứng cho những ai xung quanh.

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những thử thách và sóng gió. Có người chọn đối diện để vượt qua, có người lại để khó khăn đánh gục. Chính thái độ sống sẽ quyết định tương lai tươi sáng hay u tối.

Điều thực sự tổn hại đến 'âm đức' không chỉ là làm việc xấu, mà còn là 4 loại 'ác niệm' mang tính thói quen này

Điều thực sự tổn hại đến 'âm đức' không chỉ là làm việc xấu, mà còn là 4 loại 'ác niệm' mang tính thói quen này

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến cụm từ "tổn hại âm đức". Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần không làm điều xấu thì sẽ không gặp vấn đề gì.

Người cha gây tranh cãi khi trả tiền để con gái chịu liên lạc với bố mẹ

Người cha gây tranh cãi khi trả tiền để con gái chịu liên lạc với bố mẹ

Gia đình - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc hứa cho con gái đi học xa nhà thêm 500 NDT (1,8 triệu đồng) mỗi tháng để giữ liên lạc hằng ngày.

Quy luật 80/20: Chìa khóa thăng tiến bền vững của người EQ cao

Quy luật 80/20: Chìa khóa thăng tiến bền vững của người EQ cao

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Người EQ cao có thể không quá xuất sắc về chuyên môn nhưng lại được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến và dễ thăng tiến.

Chân dung các cung hoàng đạo nhân duyên kém: Càng tài giỏi càng dễ bị 'xa lánh'

Chân dung các cung hoàng đạo nhân duyên kém: Càng tài giỏi càng dễ bị 'xa lánh'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sở hữu cá tính mạnh mẽ và nhiều điểm nổi bật, nhưng lại không giỏi hòa nhập, khó duy trì các mối quan hệ lâu dài, từ đó nhân duyên ngày càng kém.

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài tiền bạc, chúng ta còn có thể để lại gì cho con cái? Khi chúng ta nói về việc "gia truyền", hãy nghĩ ít hơn về "tôi phải để lại bao nhiêu tiền" mà hãy nghĩ nhiều hơn về "tôi muốn để lại một người như thế nào".

3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhàn

3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhàn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tiền bạc luôn là vấn đề khiến nhiều người trăn trở, đặc biệt khi bước vào tuổi xế chiều.

Lấy vợ cùng xóm, chàng rể tuần 3 lần bê mâm cơm sang ăn cùng bố vợ

Lấy vợ cùng xóm, chàng rể tuần 3 lần bê mâm cơm sang ăn cùng bố vợ

Gia đình - 1 ngày trước

Chàng trai Phú Thọ lấy vợ cùng xóm, cách nhà 200m. Vài năm sau, anh cất căn nhà mới gần hơn với nhà bố mẹ vợ.

3 câu nói người thông minh để trong bụng, kẻ hồ đồ lại nói với bất kỳ ai

3 câu nói người thông minh để trong bụng, kẻ hồ đồ lại nói với bất kỳ ai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cẩn trọng trong lời nói và hành động, là tự mở đường cho mình; Nói ít làm nhiều, là tự tìm phúc cho bản thân!

Xem nhiều

Nên để tiền tiết kiệm cho con cái hay để dưỡng già?: Người già thông minh sẽ làm theo cách này!

Nên để tiền tiết kiệm cho con cái hay để dưỡng già?: Người già thông minh sẽ làm theo cách này!

Gia đình

GĐXH - Việc quyết định số phận của tiền tiết kiệm, xét cho cùng, là một sự cân nhắc về tình yêu, trí tuệ và tầm nhìn. Nó đảm bảo sự tôn nghiêm và quyền tự chủ cho tuổi già của bản thân, vừa giúp con cái cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cha mẹ từ sớm...

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Nuôi dạy con
Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Nuôi dạy con
Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Nuôi dạy con
Nghỉ hưu an nhàn chỉ còn là giấc mơ xa vời vì con cái trưởng thành nhưng chẳng thể tự lập

Nghỉ hưu an nhàn chỉ còn là giấc mơ xa vời vì con cái trưởng thành nhưng chẳng thể tự lập

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top