Bước vào tuổi 70 mà sở hữu 4 điều này, bạn chính là người già hạnh phúc nhất thế gian

Thế nhưng, nếu giữa những bộn bề ấy, ở tuổi 70 mà bạn vẫn nắm giữ được 4 điều giản đơn này, hãy tự mỉm cười vì bạn đã có một hậu vận viên mãn hơn bất cứ ai.

4 "tài sản" đáng tự hào ở tuổi 70

1. Một người để "trút bầu tâm sự"

Càng về già, người ta càng sợ sự cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Có con cháu đầy đàn nhưng chưa chắc đã có một người để ta thoải mái nói những lời vụn vặt, những chuyện xưa cũ mà không sợ bị chê là "lẩm cẩm".

Phúc phận từ sự thấu hiểu: Nếu bên cạnh bạn vẫn còn một người bạn đời, một người anh em hay một tri kỷ sẵn sàng lắng nghe bạn càm ràm, cùng bạn hoài niệm đến tận khuya, đó là món quà vô giá của cuộc đời. Đừng để điện thoại chỉ để ngắm, hãy trân trọng người vẫn còn nhấc máy nghe những "lời thừa" của bạn.

Có người bạn đời đồng hành và thấu hiểu là điều hạnh phúc nhất ở tuổi 70. Ảnh minh họa

2. Một cơ thể còn "tự chủ" được

Tiền bạc, danh vọng có thể mất rồi kiếm lại, nhưng sức khỏe ở tuổi 70 là thứ một đi khó trở lại.

Hạnh phúc từ đôi chân: Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sáng sớm tự mình đi mua tờ báo, tự tay nấu bát mì hay thong dong tản bộ cùng bạn bè mà không cần ai dìu dắt. Sự tự do trong sinh hoạt chính là lòng tự trọng lớn nhất của người già. Hãy tự hào vì bạn vẫn đang làm chủ được thế giới nhỏ bé của mình.

Sức khỏe là vô giá. Ảnh minh họa

3. Một mái ấm "không tiếng thở dài"

Càng về già, người ta càng trân trọng sự tĩnh lặng và hòa thuận. Sợ nhất là về nhà phải nhìn sắc mặt con cháu hay chịu đựng những cuộc tranh cãi không hồi kết.

Bình yên dưới một mái nhà: Một gia đình hạnh phúc ở tuổi 70 không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng già, sự tôn trọng từ con cháu. Một câu hỏi "Bố/mẹ đi đâu về sớm nhé" hay một bữa cơm tối đầm ấm chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho tuổi già.

4. Một "niềm mong mỏi" nhỏ nhoi mỗi ngày

Người ta già đi không phải vì tuổi tác, mà vì tâm hồn không còn hy vọng.

Sống bằng niềm vui tự thân: Nếu mỗi sáng thức dậy bạn vẫn còn một việc để chờ đợi: chăm mấy chậu cây cảnh, chờ cháu tan trường, hay lên lịch đi ăn sáng với nhóm bạn cũ... nghĩa là bạn vẫn đang sống một cuộc đời rực rỡ. Đừng bỏ cuộc với cuộc sống, hãy tự tìm lấy những "đốm lửa" niềm vui nhỏ để sưởi ấm tâm hồn mình.

Tuổi xế chiều bên người thân và bạn bè. Ảnh minh họa

Hạnh phúc nằm trong tay bạn

Đi hết 70 năm cuộc đời là một hành trình phi thường. Nếu bạn đang có đủ 4 điều trên, bạn không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai khác. Bạn đã tích lũy đủ yêu thương, sức khỏe và sự lạc quan để đi nốt đoạn đường còn lại một cách kiêu hãnh.

Cuộc đời này, suy cho cùng, hạnh phúc không nằm ở những gì ta có cho người khác thấy, mà ở những gì ta cảm nhận được trong lòng.

