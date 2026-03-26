Bước vào tuổi 70 mà sở hữu 4 điều này, bạn chính là người già hạnh phúc nhất thế gian

Thứ năm, 10:13 26/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Ở tuổi 70, người ta không còn khoe nhau về chức tước hay nhà lầu xe hơi. Đằng sau vẻ ngoài bình lặng, con cái thành đạt là những nỗi lo thầm kín về sức khỏe, sự cô đơn và những hối tiếc muộn màng.

Thế nhưng, nếu giữa những bộn bề ấy, ở tuổi 70 mà bạn vẫn nắm giữ được 4 điều giản đơn này, hãy tự mỉm cười vì bạn đã có một hậu vận viên mãn hơn bất cứ ai.

4 "tài sản" đáng tự hào ở tuổi 70

1. Một người để "trút bầu tâm sự"

Càng về già, người ta càng sợ sự cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Có con cháu đầy đàn nhưng chưa chắc đã có một người để ta thoải mái nói những lời vụn vặt, những chuyện xưa cũ mà không sợ bị chê là "lẩm cẩm".

Phúc phận từ sự thấu hiểu: Nếu bên cạnh bạn vẫn còn một người bạn đời, một người anh em hay một tri kỷ sẵn sàng lắng nghe bạn càm ràm, cùng bạn hoài niệm đến tận khuya, đó là món quà vô giá của cuộc đời. Đừng để điện thoại chỉ để ngắm, hãy trân trọng người vẫn còn nhấc máy nghe những "lời thừa" của bạn.

Có người bạn đời đồng hành và thấu hiểu là điều hạnh phúc nhất ở tuổi 70. Ảnh minh họa

2. Một cơ thể còn "tự chủ" được

Tiền bạc, danh vọng có thể mất rồi kiếm lại, nhưng sức khỏe ở tuổi 70 là thứ một đi khó trở lại.

Hạnh phúc từ đôi chân: Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sáng sớm tự mình đi mua tờ báo, tự tay nấu bát mì hay thong dong tản bộ cùng bạn bè mà không cần ai dìu dắt. Sự tự do trong sinh hoạt chính là lòng tự trọng lớn nhất của người già. Hãy tự hào vì bạn vẫn đang làm chủ được thế giới nhỏ bé của mình.

Sức khỏe là vô giá. Ảnh minh họa

3. Một mái ấm "không tiếng thở dài"

Càng về già, người ta càng trân trọng sự tĩnh lặng và hòa thuận. Sợ nhất là về nhà phải nhìn sắc mặt con cháu hay chịu đựng những cuộc tranh cãi không hồi kết.

Bình yên dưới một mái nhà: Một gia đình hạnh phúc ở tuổi 70 không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng già, sự tôn trọng từ con cháu. Một câu hỏi "Bố/mẹ đi đâu về sớm nhé" hay một bữa cơm tối đầm ấm chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho tuổi già.

4. Một "niềm mong mỏi" nhỏ nhoi mỗi ngày

Người ta già đi không phải vì tuổi tác, mà vì tâm hồn không còn hy vọng.

Sống bằng niềm vui tự thân: Nếu mỗi sáng thức dậy bạn vẫn còn một việc để chờ đợi: chăm mấy chậu cây cảnh, chờ cháu tan trường, hay lên lịch đi ăn sáng với nhóm bạn cũ... nghĩa là bạn vẫn đang sống một cuộc đời rực rỡ. Đừng bỏ cuộc với cuộc sống, hãy tự tìm lấy những "đốm lửa" niềm vui nhỏ để sưởi ấm tâm hồn mình.

Tuổi xế chiều bên người thân và bạn bè. Ảnh minh họa

Hạnh phúc nằm trong tay bạn

Đi hết 70 năm cuộc đời là một hành trình phi thường. Nếu bạn đang có đủ 4 điều trên, bạn không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai khác. Bạn đã tích lũy đủ yêu thương, sức khỏe và sự lạc quan để đi nốt đoạn đường còn lại một cách kiêu hãnh.

Cuộc đời này, suy cho cùng, hạnh phúc không nằm ở những gì ta có cho người khác thấy, mà ở những gì ta cảm nhận được trong lòng.

3 loại "tài sản" giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái3 loại 'tài sản' giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái

GĐXH - Khi tích lũy đủ 3 loại tài sản cốt lõi này, bạn có thể tự mình đứng vững giữa mọi biến động cuộc đời, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Phụ nữ quyến rũ nhất không phải tuổi 18 hay 30: Đây mới là giai đoạn "vạn người mê"Phụ nữ quyến rũ nhất không phải tuổi 18 hay 30: Đây mới là giai đoạn 'vạn người mê'

GĐXH - Đừng sợ già, hãy sợ mình không có "khí chất". Nhiều người chợt nhận ra, phụ nữ đẹp nhất không phải tuổi 18 hay 30 mà là ở độ tuổi 40. Câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ trung niên lại có sức hút khó cưỡng?

Bước qua tuổi 70: Người già thông thái đã sớm chuẩn bị 5 "túi hành trang" nàyBước qua tuổi 70: Người già thông thái đã sớm chuẩn bị 5 'túi hành trang' này

GĐXH - Cuộc đời con người giống như một chuyến đi, và tuổi 70 chính là lúc hành khách bắt đầu nhìn thấy bến đỗ ở phía xa. Ở giai đoạn này, thứ chúng ta cần không phải là danh vọng hay tiền tài chất đống, mà là sự tự tại và tôn nghiêm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Phụ nữ hấp dẫn nhất ở điểm nào: Không phải khuôn mặt, cũng chẳng phải đôi chân dài, mà là 3 'vũ khí' bí mật này

Phụ nữ hấp dẫn nhất ở điểm nào: Không phải khuôn mặt, cũng chẳng phải đôi chân dài, mà là 3 'vũ khí' bí mật này

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Cùng chuyên mục

Vì sao người thông minh không tiết lộ 4 chuyện này với người thân quen?

Vì sao người thông minh không tiết lộ 4 chuyện này với người thân quen?

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Có những vấn đề nếu nói ra với người thân quen không những không giúp bạn nhẹ lòng mà còn khiến cuộc sống trở nên phức tạp hơn.

Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Về già, nhiều người lầm tưởng rằng có lương hưu cao, sổ tiết kiệm dày và con cái đề huề đi du lịch, nhảy đầm, đánh bài mỗi ngày là đỉnh cao của hạnh phúc tuổi già.

Nhờ bạn thân giữ chìa khóa nhà, ai ngờ bạn âm thầm làm điều không tưởng suốt 3 năm

Nhờ bạn thân giữ chìa khóa nhà, ai ngờ bạn âm thầm làm điều không tưởng suốt 3 năm

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Niềm tin đặt nhầm chỗ đôi khi phải trả giá rất đắt, đặc biệt khi đó lại là người mình tin tưởng nhất mang tên "bạn thân".

Phát hiện vợ 'ngoại tình tư tưởng', đàn ông thường phản ứng thế nào? Sự thật khiến nhiều người giật mình

Phát hiện vợ 'ngoại tình tư tưởng', đàn ông thường phản ứng thế nào? Sự thật khiến nhiều người giật mình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Ngoại tình không chỉ nằm ở hành động mà còn có thể bắt đầu từ suy nghĩ. Khi phát hiện vợ “ngoại tình trong tư tưởng”, nhiều người đàn ông có những phản ứng bất ngờ, từ sốc, ghen tuông đến kiểm soát – điều có thể âm thầm phá vỡ hôn nhân.

Người đàn ông thành đạt khuyên phụ nữ 4 nguyên tắc vàng trước khi kết hôn: Biết sớm đỡ khổ cả đời

Người đàn ông thành đạt khuyên phụ nữ 4 nguyên tắc vàng trước khi kết hôn: Biết sớm đỡ khổ cả đời

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, không ít phụ nữ vẫn cảm thấy băn khoăn, lo lắng và đôi khi đưa ra những lựa chọn thiếu sáng suốt.

Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Tình thân vốn là điểm tựa ấm áp, nhưng khi nó bị pha tạp bởi sự thực dụng và ích kỷ, đó sẽ trở thành "độc tố" bào mòn hạnh phúc tuổi già.

12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới'

12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo nữ đều mang trong mình một cá tính riêng, vì vậy hình mẫu người chồng lý tưởng cũng không hề giống nhau.

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.

Đàn ông thất bại thường giống nhau ở 5 điểm chí mạng

Đàn ông thất bại thường giống nhau ở 5 điểm chí mạng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm. Nhưng nếu một người đàn ông mang trong mình những đặc điểm dưới đây, con đường thành công thường trở nên xa vời.

Phụ nữ tinh tế khác gì người thường? Đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao họ luôn hạnh phúc

Phụ nữ tinh tế khác gì người thường? Đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao họ luôn hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ tinh tế không phải là người hoàn hảo, mà là người biết cách sống hài hòa với chính mình và thế giới.

Xem nhiều

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Giàu có nhưng không 'lên mặt': 5 cung hoàng đạo càng thành công càng khiêm tốn

Giàu có nhưng không 'lên mặt': 5 cung hoàng đạo càng thành công càng khiêm tốn

Gia đình
Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Chuyện vợ chồng
Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Gia đình
Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

