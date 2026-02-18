Mới nhất
Phụ nữ nên ăn nhiều 3 loại thực phẩm này để bổ khí, dưỡng nhan: Hiệu quả còn hơn đắp mặt nạ!

Thứ tư, 11:33 18/02/2026 | Sống khỏe

Thông qua việc bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống, phụ nữ không chỉ giúp bổ khí, dưỡng nhan mà còn cải thiện thần thái và sự tự tin từ bên trong.

Trên hành trình theo đuổi vẻ đẹp và sức khỏe, phụ nữ luôn không ngừng tìm kiếm nhiều phương pháp giúp nâng cao ngoại hình và thần thái. Trong đó, chế độ ăn uống - một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày - đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da.

Hôm nay, hãy cùng khám phá những thực phẩm giúp bổ khí, dưỡng nhan, mang lại vẻ rạng rỡ từ bên trong, thậm chí có thể hiệu quả hơn nhiều loại mặt nạ dưỡng da phổ biến trên thị trường.


Đầu tiên phải kể đến táo đỏ

Táo đỏ từ lâu được xem là thực phẩm có tác dụng bổ huyết. Không chỉ vậy, loại quả này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như sắt, kali… Những dưỡng chất này giúp cải thiện sắc da, hỗ trợ làm giảm nếp nhăn.

Ngoài ra, lượng đường tự nhiên trong táo đỏ còn cung cấp năng lượng cần thiết cho làn da, giúp da trông tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Phụ nữ nên ăn nhiều “3 loại thực phẩm” này để bổ khí, dưỡng nhan: Hiệu quả còn hơn đắp mặt nạ! - Ảnh 1.

Lưu ý khi sử dụng táo đỏ:

Táo đỏ chứa lượng đường tự nhiên khá cao, người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết nên ăn với lượng vừa phải.

Người dễ bị nóng trong, nổi mụn hoặc đầy bụng nên hạn chế ăn quá nhiều.

Táo đỏ khô thường được sấy hoặc tẩm đường, nên chọn loại ít phụ gia, nguồn gốc rõ ràng.

Nên rửa sạch hoặc ngâm nước trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.

Gợi ý món ăn từ táo đỏ

Trà táo đỏ kỷ tử giúp dưỡng da, thư giãn, dễ uống.

Cháo táo đỏ hỗ trợ bồi bổ cơ thể, dễ tiêu hóa.

Gà hầm táo đỏ thuốc bắc giúp tăng cường sức khỏe, thích hợp khi cơ thể mệt mỏi hoặc sau ốm.

Tiếp theo là nấm tuyết (ngân nhĩ)

Nấm tuyết có kết cấu mềm mịn, đồng thời chứa lượng lớn chất keo thực vật giúp giữ ẩm cho da, từ đó khiến làn da trở nên mềm mại, mịn màng hơn. Không chỉ vậy, nấm tuyết còn giàu axit amin và các nguyên tố vi lượng, giúp nuôi dưỡng da hiệu quả, hạn chế tình trạng khô da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn nhỏ.

Phụ nữ nên ăn nhiều “3 loại thực phẩm” này để bổ khí, dưỡng nhan: Hiệu quả còn hơn đắp mặt nạ! - Ảnh 2.

Lưu ý khi sử dụng nấm tuyết

Nấm tuyết khô cần ngâm nước cho nở mềm rồi rửa sạch trước khi nấu.

Không nên ngâm nấm quá lâu qua đêm vì dễ bị nhiễm khuẩn, giảm chất lượng.

Người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn lượng vừa phải vì nấm tuyết giàu chất xơ.

Phụ nữ đang bị cảm lạnh hoặc tiêu chảy nên hạn chế dùng.

Gợi ý món ăn từ nấm tuyết

Chè nấm tuyết táo đỏ, long nhãn - món tráng miệng giúp dưỡng ẩm da.

Canh nấm tuyết nấu sườn - thanh mát, bổ dưỡng, dễ ăn.

Nước chưng nấm tuyết - món giải nhiệt, hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong.

Cuối cùng là mè đen

Mè đen là thực phẩm bồi bổ đã được sử dụng từ rất lâu đời. Loại hạt này chứa nhiều axit béo không bão hòa, vitamin E cùng các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm… Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong mè đen còn giúp chống lại tác hại của gốc tự do, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Phụ nữ nên ăn nhiều “3 loại thực phẩm” này để bổ khí, dưỡng nhan: Hiệu quả còn hơn đắp mặt nạ! - Ảnh 3.

Lưu ý khi sử dụng

Mè đen chứa nhiều chất béo tốt nhưng cũng giàu năng lượng, nên dùng vừa phải để tránh tăng cân.

Người tiêu hóa kém hoặc đang bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều.

Nên rang chín mè trước khi dùng để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Người dị ứng với các loại hạt cần thử với lượng nhỏ trước.

Gợi ý món ăn từ mè đen

Chè mè đen - món ăn nổi tiếng giúp bổ dưỡng, tốt cho tóc và da.

Sữa mè đen - dễ uống, thích hợp dùng buổi sáng hoặc buổi tối.

Xôi mè đen - cung cấp năng lượng, phù hợp bữa sáng.

Lưu ý chung để đạt hiệu quả dưỡng nhan tốt hơn

Thông qua việc bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống, phụ nữ không chỉ giúp bổ khí, dưỡng nhan mà còn cải thiện thần thái và sự tự tin từ bên trong. Tất nhiên, bên cạnh dinh dưỡng, duy trì lối sống lành mạnh và vận động hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp giữ gìn vẻ đẹp lâu dài. Hy vọng mỗi phụ nữ đều có thể tìm thấy sự ung dung và thanh lịch của riêng mình trên hành trình chăm sóc nhan sắc.

Minh Anh
