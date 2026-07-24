Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Ngày 24/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Cường (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Yên Mỹ 2, phường Xuân Hòa), Nguyễn Việt Hà (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Hòa Bình, phường Xuân Hòa) và Phạm Văn Phú (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Yên Điềm, phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tối ngày 15/7/2026, Dương Văn Cường sử dụng ứng dụng Zalo nhắn tin cho Nguyễn Việt Hà để nhờ đứng ra đặt cược trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) với tổng số tiền cá cược là 38 triệu đồng. Sau khi nhận được yêu cầu, Nguyễn Việt Hà đã thống nhất để Phạm Văn Phú trực tiếp nhận kèo, ghi chép nội dung và quản lý việc cá cược.

Khi trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội tuyển Argentina, Dương Văn Cường thua toàn bộ số tiền đã đặt cược và có trách nhiệm thanh toán 38 triệu đồng cho Phạm Văn Phú. Tuy nhiên, trước khi việc thanh toán được thực hiện, hành vi vi phạm đã bị lực lượng công an phát hiện, đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CAPT).

Quá trình điều tra, các đối tượng Dương Văn Cường, Nguyễn Việt Hà và Phạm Văn Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu giữ các điện thoại di động mà các đối tượng sử dụng để liên lạc, trao đổi và thực hiện việc cá cược, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Dương Văn Cường, Nguyễn Việt Hà và Phạm Văn Phú có dấu hiệu của tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng và các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, lợi dụng sức hấp dẫn của các giải đấu bóng đá quốc tế, tình trạng tổ chức, tham gia cá độ bóng đá thông qua các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội và không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người cho rằng việc cá cược giữa các cá nhân hoặc chưa thực hiện việc thanh toán tiền sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, chỉ cần các bên có hành vi thỏa thuận, xác lập việc được thua bằng tiền hoặc hiện vật trái phép đã có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cá độ bóng đá thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hay các trang mạng cá cược trực tuyến. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc để lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.