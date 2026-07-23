Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Ngày 23/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Liệu (SN 1989, trú tại thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, ngày 25/4/2025, Lê Văn Liệu ký hợp đồng thuê xe ô tô với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phú Xanh, có địa chỉ tại Km2+500, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Theo nội dung hợp đồng, Liệu thuê nhiều xe ô tô nhãn hiệu VinFast và lần lượt được công ty bàn giao phương tiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2025.

Lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê xe, đối tượng Liệu đã mang nhiều xe ô tô đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân - (ảnh CAPT).

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Liệu không sử dụng đúng mục đích theo hợp đồng đã ký kết mà lợi dụng quyền quản lý tài sản được giao để mang các xe ô tô đi cầm cố hoặc bán cho người khác nhằm lấy tiền chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt 4 xe ô tô, thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 550 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và thu hồi toàn bộ 4 xe ô tô bị chiếm đoạt, đồng thời hoàn trả cho doanh nghiệp là bị hại theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức bị xâm hại.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ nhận định ngoài vụ việc nêu trên, Lê Văn Liệu có dấu hiệu thực hiện hành vi với phương thức, thủ đoạn tương tự đối với một số cá nhân, tổ chức khác.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục xác minh, giải quyết các đơn tố giác của công dân để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.