Khởi tố đối tượng nhiều lần cầm dao đe dọa hàng xóm, cố thủ thách thức công an ở Phú Thọ

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Nhiều lần mang dao đến chửi bới, đe dọa hàng xóm và thách thức lực lượng công an khi bị xử lý, Nguyễn Văn Hướng (trú xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Yên Lãng.

Theo đó, ngày 31/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hướng (SN 1980, trú tại thôn Đá Đen, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Hướng là đối tượng có nhân thân xấu, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Hướng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại nơi cư trú.

Khởi tố đối tượng nhiều lần cầm dao đe dọa hàng xóm, cố thủ thách thức công an ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hướng từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy - (ảnh CAPT).

Quá trình điều tra xác định, nhiều lần Hướng mang theo dao bầu đến nhà chị Đ.T.T, là người sinh sống gần nơi ở của đối tượng, để chửi bới, đe dọa, đuổi đánh và có lời lẽ đe dọa xâm hại đến tính mạng của chị cùng các thành viên trong gia đình. Hành vi của đối tượng khiến người bị hại và người dân xung quanh luôn sống trong tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày. 

Khi lực lượng Công an xã Yên Lãng có mặt để giải quyết vụ việc, yêu cầu Hướng chấp hành về trụ sở làm việc, đối tượng không những không chấp hành mà còn tiếp tục cầm dao chửi bới, thách thức lực lượng thi hành công vụ, sau đó cố thủ trong nhà. 

Hành vi của Nguyễn Văn Hướng đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư, làm gia tăng tâm lý bất an trong Nhân dân và gây bức xúc trong dư luận địa phương. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hướng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

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