Bắt shipper “ăn chặn” hơn 100 đơn hàng, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận nguồn tin của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nghệ An về việc nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền thu hộ.



Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phi Hậu.

Qua điều tra xác định, trong quá trình làm việc với vị trí shipper, Hậu lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của công ty đã dùng thủ đoạn “gối đầu” đơn hàng nhiều lần chiếm đoạt tiền thu hộ của hơn 100 đơn hàng với tổng giá trị khoảng 62 triệu đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.