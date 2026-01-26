Phú Thọ: Lò đốt than 'né' kiểm tra, khói bụi vẫn hoành hành giữa khu dân cư

Trong khi chính quyền xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ cho biết vẫn chưa thể tiếp cận, mời làm việc để xử lý dứt điểm đối với hộ gia đình ông Tuấn – chủ lò đốt than tại thôn Cương bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, thì những ngày qua, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động, khiến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân, trong các ngày 25 và 26/1, lò đốt than tại thôn Cương tiếp tục đỏ lửa, khói bụi phát tán dày đặc, bao trùm khu dân cư lân cận. Khói từ hoạt động đốt than khiến không khí ngột ngạt, cay mắt, khó thở, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của nhiều hộ dân.

Anh P.V.T, một người dân sinh sống gần lò đốt than, bức xúc cho biết: "Những ngày trước còn đỡ, nhưng mấy hôm nay lò đốt lại hoạt động liên tục, khói bay mù mịt khắp nhà. Khói cay mắt, mùi rất khó chịu, không biết chúng tôi phải 'hứng chịu' đến bao giờ. Bố tôi bị bệnh phổi nặng, mới đi viện về chưa hồi phục nhưng vẫn phải hít khói mỗi ngày".

Lò đốt than củi ở thôn Cương, xã Hợp Lý vẫn tiếp tục hoạt động.

Liên quan đến sự việc, chiều tối 25/1, phóng viên tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Chí Dũng – Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Lý. Ông Dũng cho biết: "Xã sẽ gọi điện cho Trưởng thôn để nắm tình hình cụ thể. Ngày mai (26/1), UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường".

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Dũng thông tin, đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa thể làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông Tuấn để triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

"UBND xã đã phối hợp với Công an xã phát hành giấy mời hộ gia đình ông Tuấn lên làm việc, tuy nhiên đều không gặp. Lý do được gia đình đưa ra là vợ ông Tuấn đang cấp cứu tại bệnh viện. Giấy mời đã gửi từ ngày 7/1, hẹn làm việc ngày 9/1 nhưng không tiếp cận được. Công an xã, trưởng thôn đã nhiều lần xuống tận nơi, thậm chí túc trực cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không gặp. Hiện xã đã báo cáo lãnh đạo và đang tiếp tục tìm biện pháp xử lý dứt điểm", ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, trước mắt UBND xã Hợp Lý tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình tự tháo dỡ lò đốt. Trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo theo đúng thẩm quyền.

Hình ảnh nhìn từ trên cao về lò đốt than củi ở giữa khu dân cư thôn Cương.

Tuy nhiên, trong khi chính quyền cho biết đang "chưa thể tiếp cận" thì thực tế, lò đốt than vẫn tiếp tục hoạt động, phát thải khói bụi ra môi trường, khiến người dân không khỏi lo lắng và bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước thời điểm sáp nhập, UBND huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã từng ban hành các văn bản xử phạt, yêu cầu tháo dỡ đối với cơ sở này. Thế nhưng, đến nay, lò đốt than vẫn ngang nhiên hoạt động, tiếp tục gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân xung quanh.

Trước đó, báo chí đã nhiều lần phản ánh tình trạng lò đốt than củi nằm giữa khu dân cư tại thôn Cương trở thành nỗi ám ảnh kéo dài đối với nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc liên tục bủa vây nhà cửa, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Không ít gia đình buộc phải tạm thời di chuyển sang nơi khác để tránh khói.

Đáng lo ngại, nhiều người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, thường xuyên xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài, khó thở, cay mắt, đau đầu. Một số hộ dân sống sát lò đốt hiện có người thân mắc bệnh phổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Người dân địa phương mong muốn các cấp chính quyền sớm vào cuộc quyết liệt, có biện pháp xử lý dứt điểm, nhằm trả lại môi trường sống trong lành và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.