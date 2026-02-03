Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan GĐXH - Trên khu đất đồi thuộc thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hàng loạt trang trại chăn nuôi lợn, gà được xây dựng kiên cố với nhà xưởng mái tôn, thậm chí có nơi hình thành cả khu nhà ở. Đáng lo ngại, chất thải chăn nuôi bị tập kết, xả thẳng ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước.

Liên quan đến bài viết: "Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan", đăng tải trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ngày 30/12/2025, thông tin phóng viên nắm được, ngay trong ngày 31/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị xác minh nội dung báo chí nêu.

Cụ thể, ngày 31/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 3035/SVHTT&DL-QLBCXB gửi một số đơn vị liên quan về việc chuyển nội dung báo chí phản ánh liên quan đến bài viết: "Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan".

Hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ - (ảnh Nhật Tân).

Trước sự việc trên, ngày 08/01/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 120/SNN&MT-BVMT gửi UBND xã Cao Dương và các đơn vị liên quan về việc đề nghị xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nội dung báo chí phản ánh tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Như trước đó Gia đình và Xã hội đã thông tin, trên khu đất đồi thuộc thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hàng loạt trang trại chăn nuôi lợn, gà được xây dựng kiên cố với nhà xưởng mái tôn, thậm chí có nơi hình thành cả khu nhà ở. Đáng lo ngại, chất thải chăn nuôi bị tập kết, xả thẳng ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước.

Trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương - (ảnh Nhật Tân).

Tại khu đất đồi thuộc thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, thời gian qua xuất hiện nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gà với quy mô lớn. Theo tìm hiểu của PV, một phần khu đất này thuộc quản lý của Xí nghiệp Chè Lương Mỹ (Tổng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội).

Trong đó, điển hình nhất là trang trại của ông Nguyễn Văn Hà được xây dựng với quy mô lớn. Trang trại này được xây trên diện tích đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc khu đất được ông Nguyễn Văn Hà xây dựng trang trại quy mô lớn là đất giao khoán của Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, thuộc Tổng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Trang trại được xây dựng quy mô lớn, xung quanh có một số ao nước. Người dân địa phương cũng phản ánh về tình trạng môi trường tại đây chưa được đảm bảo.

Hình ảnh nhìn từ trên cao một trang trại chăn nuôi có quy mô lớn có cả công trình kiên cố.

Tương tự, cách đó không xa là một trang trại được xây dựng kiên cố trên sườn đồi, bao quanh là cây cối. Khu vực trang trại này được xây dựng với quy mô lớn, bên cạnh có một con đường bê tông mới được đổ và một ao nước, cùng nhiều công trình kiên cố khác. Con đường bê tông được xây dựng qua khu đồi, độ dày khoảng 20cm, rộng khoảng 3–5m. Theo người dân thôn Nghĩa Kếp, đoạn đường này mới được đổ bê tông, chưa hoàn thiện hết, hiện xe máy có thể đi lại. Phía trước trang trại chăn nuôi xây dựng công trình kiên cố, có ao nước.

Cách đó không xa, một trang trại quy mô lớn khác cũng đã được xây dựng từ lâu dưới chân đồi. Tại trang trại này, phía bên cạnh có một khu đồi mới được san gạt. Bao tải đựng vỏ trấu và phân gà bị vứt tràn lan ngoài trời, không che chắn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chất thải chăn nuôi bị xả trực tiếp ra khu vực môi trường xung quanh, không qua xử lý.

Ngoài ra, trong quá trình ghi nhận, phóng viên nhận thấy hàng loạt bao tải đựng vỏ trấu ủ phân bị vứt tràn lan tại một khu đất trống bên cạnh trang trại. Một số bao tải bị rách, phân và vỏ trấu tràn ra môi trường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Video loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn xây dựng ở Cao Dương, Phú Thọ: