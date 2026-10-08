Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", trận đấu giữa đội bóng nữ làng Xuân và đội bóng nữ làng Trung chính là lý do dẫn đến cuộc chạm mặt giữa Đào và Hồng Phương. Hồng Phương đã từ trên tỉnh về để tham gia. Với những thành tích gặt hái được tại đội bóng đá nữ của tỉnh, Hồng Phương là niềm tự hào của làng Trung. Cả làng đều rất vinh dự khi cô về làng tham gia đấu giải lần này.

Thế nhưng, Hồng Phương cũng chính là người đã phá tan sự nghiệp của Đào. Cô ta đã cố tình triệt hạ, đạp vào chân Đào khiến cô gặp chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến quyết định từ bỏ sự nghiệp cầu thủ của mình. Cú triệt hạ của Hồng Phương đã khiến cuộc đời Đào rẽ hẳn sang một hướng khác.

Cuộc gặp không mong muốn của Đào khi Hồng Phương bất ngờ xuất hiện. Ảnh VTV

Giờ đây, Hồng Phương đang đứng chặn trước mặt Đào với thái độ đầy mỉa mai. Hồng Phương cố tình gây sự, cà khịa Đào trong khi Đào đã không muốn nói chuyện với cô ta. Hồng Phương hỏi thăm Đào với câu hỏi nhắm vào nỗi đau lớn nhất của cô: "Chân cẳng dạo này ra sao rồi hả Đào?".

Đào thừa hiểu Hồng Phương muốn nói về chuyện gì nhưng cô không cho đối thủ của mình hạnh phúc, cười hay mỉa mai nỗi đau của mình. Đào đáp lại: "Vận động viên không sợ què chân, cụt tay. Chỉ sợ tâm hồn què cụt thôi". Câu đáp trả của Đào khiến nụ cười đắc thắng của Hồng Phương vụt tắt.

Hồng Phương vẫn giữ thái độ cay cú dù đã phá tan sự nghiệp của Đào. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cuộc tranh giành sân bóng giữa người dân làng Xuân với ông Tài - người đang nhắm sân bóng ngày càng trở nên căng thẳng. Ông Trung - cán bộ thôn cảm thấy áy náy khi đã đẩy việc giành lại sân bóng ấy lên vai Minh và những người phụ nữ trong đội bóng làng Xuân.

Không rõ cuộc tranh giành này như thế nào nhưng vào đúng lúc tình trạng đang căng thẳng, Minh tuyên bố giải tán đội bóng.

Minh bất ngờ thông báo giải tán đội bóng nữ làng Xuân. Ảnh VTV

Quyết định của Minh khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Ai cũng biết Minh đã tâm huyết trong việc thành lập đội bóng như thế nào cũng như tình yêu với trái bóng tròn của cô ra sao. Minh thậm chí đã cãi nhau với bố, quyết định rời khỏi nhà cũng vì để có thể theo đuổi sự nghiệp của một cầu thủ.

Trong một cuộc trò chuyện với Đào, Minh đã nói với Đào về quyết tâm giành lại sân bóng của làng Xuân, không để nó rơi vào tay người xấu như ông Tài.

Minh nói: "Ai yêu bóng đá chả có một khao khát là được một lần khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam bước ra sân bóng, đại diện cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc? Đấy là ước mơ và cũng là khao khát lớn nhất của cuộc đời em đấy!".

Minh nói về ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia và trở về giúp đội bóng làng. Ảnh VTV

"Nếu bây giờ em mà là cầu thủ chuyên nghiệp, em sẽ trở lại làng mình, giúp cho làng mình có một đội bóng đá nữ thật là mạnh. Em muốn khẳng định những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ và thực tế nhất là phải giữ lại cái sân bóng của làng mình. Em không muốn đánh mất nó dễ dàng như thế đâu", Minh nói với Đào.

Tập 10 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" phát sóng vào 20h ngày 8/10 trên VTV3.