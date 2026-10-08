Nỗi buồn của Lisa (BLACKPINK)

Theo Thời báo VTV (tổng hợp từ Bangkokpost, Reuters), Lisa cho biết mình đã quen với việc có ba thành viên BLACKPINK cùng chia sẻ công việc và những trải nghiệm trên sân khấu. Vì vậy, khi tập trung vào sự nghiệp riêng, nữ ca sĩ có lúc cảm thấy cô đơn vì phải tự mình làm những việc trước đây luôn có các thành viên đồng hành. Tuy nhiên, sự ủng hộ của các thành viên giúp cô vững tâm theo đuổi những kế hoạch cá nhân.

Trong thời gian hoạt động riêng, bốn thành viên vẫn nhắn tin và gọi video cho nhau. Khi có dịp, họ gặp gỡ, cùng ăn thịt nướng Hàn Quốc và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Mỗi người đều tôn trọng khoảng thời gian các thành viên cần để nghỉ ngơi và phát triển sự nghiệp riêng. Với Lisa, sự gắn bó ấy được hình thành từ những năm tháng đầu tiên ở Hàn Quốc.

Lisa xem các thành viên của BLACKPINK như những người thân trong gia đình (Ảnh: YG Entertainment)

Lisa nhớ lại rằng cô rất hào hứng vì được theo đuổi điều mình yêu thích. Mỗi ngày, cô luyện tập và dành 2 giờ học tiếng Hàn. Sau 5 năm làm thực tập sinh, cô ra mắt cùng BLACKPINK. Cuộc sống xa gia đình từ năm 14 tuổi cũng mang đến nhiều áp lực. Sự hiện diện của những người bạn cùng nhóm giúp Lisa vượt qua quãng thời gian ấy. Những trải nghiệm chung khiến bốn cô gái ngày càng thân thiết và xem nhau như người một nhà.

Khi trở lại hoạt động cùng BLACKPINK sau thời gian theo đuổi các dự án riêng, Lisa cảm nhận cả nhóm đã tự tin hơn. Nữ ca sĩ cũng cho biết cả nhóm rất nhớ nhau. Niềm vui được gặp lại và làm việc bên những người bạn thân thiết khiến cô thêm trân trọng sự đồng hành đã kéo dài nhiều năm.

Lisa trong phim The White Lotus (Ảnh: HBO)

Ở tuổi 29, Lisa cũng thay đổi cách nhìn về đời sống cá nhân. Trong phim tài liệu "Always Lalisa" dự kiến ra rạp ngày 12/10, cô đề cập đến những khó khăn khi trưởng thành trong môi trường Kpop, từ chuyện hẹn hò, đi chơi đến lái xe... Giờ đây, cô đã cảm thấy thoải mái hơn và muốn tận hưởng cuộc sống, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Lisa đang tìm cách cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Cô tin rằng sự cân bằng này có lợi cho sức khỏe, đồng thời giúp cô làm việc hiệu quả hơn.

Trong câu chuyện ấy, mẹ và bố dượng giữ vị trí đặc biệt. Lisa xem họ là những người đã tin tưởng, ủng hộ cô ngay từ đầu. Khi trưởng thành, cô càng hiểu quyết định để con gái một mình sang nước ngoài lúc mới 14 tuổi không hề dễ dàng với bố mẹ. Niềm tin của gia đình giúp Lisa có cơ hội theo đuổi điều mình mong muốn. "Tôi khó có thể đi đến hôm nay nếu thiếu sự đồng hành ấy".

Lisa biểu diễn tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Ảnh: SVVN/Yonhap News.

Lisa sinh năm 1997 được biết đến từ khi là thành viên nhỏ tuổi nhất đến từ Thái Lan của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu BLACKPINK. Vừa qua, Lisa đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để nhận giải Nghệ sĩ nhạc Pop xuất sắc tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2026. Tại mùa giải VMAs 2026, ngoài hạng mục 'Best Pop' (Ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất), Lisa còn nhận được đề cử ở các hạng mục 'Best K-pop' (Ca khúc K-pop xuất sắc nhất), 'Best Cinematography' (Quay phim xuất sắc nhất) và 'Best Editing' (Dựng phim xuất sắc nhất).

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