Tin sao 8/10: NSND Thanh Lam xinh tươi, e ấp bên chồng, Emoura Phạm tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2026

8 giờ trước

GĐXH - Ngày 7/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh căn nhà của bố mẹ sau khi được sửa sang. Với nam nhạc sĩ, đây không chỉ là một công trình được làm mới mà còn là cách anh thực hiện điều mẹ từng ấp ủ khi còn sống.