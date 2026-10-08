Tin sao 8/10: NSND Thanh Lam xinh tươi, e ấp bên chồng, Emoura Phạm tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2026

Thứ năm, 17:56 08/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Emoura Phạm đã có màn trình diễn đầy ấn tượng tại bán kết Miss Grand 2026, trong khi đó NSND Thanh Lam gây chú ý với hình ảnh tươi trẻ bên chồng tại một sự kiện.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 1.

NSND Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng ông xã tham dự sự kiện. Cử chỉ âu yếm của nữ nghệ sĩ dành cho chồng nhận "mưa" lời khen từ người thân, đồng nghiệp, khán giả. 

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 2.

NSND Thanh Lam khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 3.

Emoura Phạm chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại bán kết Miss Grand 2026. Trong phần trình diễn swimsuit, cô gây ấn tượng với bước catwalk uyển chuyển, thần thái sắc sảo, ánh mắt cuốn hút.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 4.

Với phần thi trang phục dạ hội, Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng "Phượng hoàng vươn mình giữa ngọn lửa" của NTK Phạm Đăng Anh Thư, truyền tải tinh thần tái sinh, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 5.

Ca sĩ Ái Phương xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ trong loạt ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 6.

Diva Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh mới nhất khi đi thưởng thức ẩm thực tại một nhà hàng, nhan sắc trẻ trung khiến khán giả ngỡ ngàng.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 7.

Ca sĩ Đăng Khôi vui mừng chia sẻ hình ảnh gia đình vinh dự khi được WeFamily Awards 2026 trao danh hiệu “Đại sứ Hạnh phúc”, đồng thời gia đình nam ca sĩ được vinh danh khi thắng giải thưởng hạng mục “Nhà mình có nhau”.

NSND Thanh Lam xinh đẹp bên chồng , Emoura Phạm tỏa sáng tại Miss Grand 2026 - Ảnh 8.

Việt Hoa gây ấn tượng với hình ảnh xinh tươi, nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài óng mượt.


(Ảnh FB nhân vật)

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