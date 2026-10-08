Tin sao 8/10: NSND Thanh Lam xinh tươi, e ấp bên chồng, Emoura Phạm tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2026
GĐXH - Emoura Phạm đã có màn trình diễn đầy ấn tượng tại bán kết Miss Grand 2026, trong khi đó NSND Thanh Lam gây chú ý với hình ảnh tươi trẻ bên chồng tại một sự kiện.
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