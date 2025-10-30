Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏi

Nam diễn viên quê Bắc Ninh làm lễ vu quy với bạn gái Ngọc Huyền GĐXH - Sáng 30/10, hai diễn viên VFC là Đình Tú và Ngọc Huyền đã chính thức làm lễ ăn hỏi sau thời gian yêu kín tiếng.

Lễ ăn hỏi của cặp đôi "giờ vàng VTV" Ngọc Huyền và Đình Tú đã diễn ra vào sáng nay 30/10 trong không khí ấm cúng và tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô dâu Ngọc Huyền xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế váy cưới tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và ngọt ngào.

Thiết kế mà nữ diễn viên chọn là một chiếc đầm satin cao cấp với phom cúp ngực tinh tế, tùng váy xoè rộng thướt tha cùng điểm nhấn là nơ to bản đầy nữ tính. Từng chi tiết thiết kế đều được thực hiện tỉ mỉ và chỉn chu, mang đến diện mạo rạng ngời và sang trọng cho cô dâu.

Sau lễ hỏi và đón dâu, đôi diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 6/11. Đây là dấu mốc trọn vẹn sau thời gian dài yêu kín tiếng.

Ảnh: Hacchic

Ngọc Huyền trang điểm đơn giản với phong cách make-up trong trẻo.