Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏi

Thứ năm, 19:15 30/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Ngọc Huyền xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới satin tại lễ ăn hỏi. Thiết kế cúp ngực và nơ to bản tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô dâu.

Lễ ăn hỏi của cặp đôi "giờ vàng VTV" Ngọc Huyền và Đình Tú đã diễn ra vào sáng nay 30/10 trong không khí ấm cúng và tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô dâu Ngọc Huyền xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế váy cưới tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và ngọt ngào.

Thiết kế mà nữ diễn viên chọn là một chiếc đầm satin cao cấp với phom cúp ngực tinh tế, tùng váy xoè rộng thướt tha cùng điểm nhấn là nơ to bản đầy nữ tính. Từng chi tiết thiết kế đều được thực hiện tỉ mỉ và chỉn chu, mang đến diện mạo rạng ngời và sang trọng cho cô dâu.

Sau lễ hỏi và đón dâu, đôi diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 6/11. Đây là dấu mốc trọn vẹn sau thời gian dài yêu kín tiếng.

 Ảnh: Hacchic

Váy cưới đẹp tinh tế của Ngọc Huyền trong ngày ăn hỏi - Ảnh 3.

Thiết kế váy cưới mà nữ diễn viên chọn là một chiếc đầm satin cao cấp với phom cúp ngực tinh tế, tùng váy xoè rộng thướt tha cùng điểm nhấn là nơ to bản đầy nữ tính. Từng chi tiết thiết kế đều được đội ngũ thực hiện tỉ mỉ và chỉn chu, mang đến diện mạo rạng ngời và sang trọng cho cô dâu.

Váy cưới đẹp tinh tế của Ngọc Huyền trong ngày ăn hỏi - Ảnh 4.

Ngọc Huyền trang điểm đơn giản với phong cách make-up trong trẻo.

Váy cưới đẹp tinh tế của Ngọc Huyền trong ngày ăn hỏi - Ảnh 5.

Ánh mắt rạng ngời và nụ cười hạnh phúc của Ngọc Huyền khi sánh bước bên Đình Tú như minh chứng cho một khởi đầu trọn vẹn — nơi tình yêu được viết nên bằng cảm xúc chân thành và chan chứa yêu thương.

 

An Khánh
