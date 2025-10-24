Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thứ sáu, 12:14 24/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.

Dòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc độngDòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc động

GĐXH - Đỗ Thị Hà chỉ viết một dòng ngắn gọn nhưng khiến khán giả phải xúc động...

Áo dài cưới ren Pháp được thêu thủ công

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà trong hôn lễ tại quê nhà Thanh Hóa đã diện áo dài cưới làm bằng chất liệu ren Pháp. Những đường thêu của thiết kế này đều được làm thủ công, hết sức tinh xảo.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 3.

Không cần bóc giá, chỉ cần nhìn sự cầu kỳ trong đường chỉ và mũi thêu của chiếc áo dài cưới này cũng đủ chứng minh đẳng cấp lẫn sự xa xỉ.

Áo cưới thiết kế nếp gấp thanh lịch

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 4.

Khi về quê nhà chú rể Nguyễn Viết Vương ở Quảng Trị, Đỗ Thị Hà diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ sự chân thành và giản đơn trong tình yêu. Thiết kế đuôi cá đi theo phong cách tối giản - xu hướng hot đang được ưa chuộng trên thế giới, làm bằng lụa mikado cao cấp.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 5.

Trang phục nhấn vào kỹ thuật dựng phom và xử lý bề mặt vải, tạo nên vẻ sang trọng. Phần cúp ngực điểm xuyết một đường ren mỏng ở viền ngực tạo nên cảm giác mềm mại. Điểm nhấn của đầm nằm ở phần eo được tạo hình cánh nơ lớn.

Áo cưới quay ngực công chúa

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 6.

Ở phần lễ chính của hôn lễ, Đỗ Thị Hà diện đầm công chúa quây ngực với chân váy xòe bồng bềnh mang tên The Bloom of Light.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 7.

Đây là một thiết kế của nhà thiết kế Trà Linh, chị đã dựng phom corset 10 lớp ép nhiệt ôm sát thân trên. Đầm cưới này sử dụng metallic tulle, sequin, voan lưới, tạo nên hiệu ứng ánh sáng phản chiếu dịu nhẹ theo từng cử động. Toàn bộ bề mặt váy phủ hàng nghìn cụm hoa nhỏ sắp đặt theo bố cục lan tỏa. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở kỹ thuật đính kết tầng lớp (layered embroidery), trong đó mỗi cụm hoa 3D gồm nhiều lớp tulle mảnh cắt laser và khâu tay. Thiết kế do năm người thợ may và sáu nghệ nhân đính kết trong hai tháng.

4. Đầm cưới chữ A duyên dáng

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 8.

Cuối cùng, Đỗ Thị Hà chọn đầm ren cúp ngực chữ A để đi chào hỏi khách.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 9.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh - Ảnh 10.

Người đẹp tự tin khoe nhan sắc trong trang phục cưới xinh đẹp này.

Ảnh: Lê Chí Linh

Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồngChân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

GĐXH - Hoàng Tú Quỳnh - phù dâu được giao trọng trách xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng gây chú ý nhờ vẻ ngoài tươi tắn, gu thời trang đời thường đa phong cách.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang - 13 giờ trước

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Thời trang - 13 giờ trước

GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Thời trang - 4 ngày trước

Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Thời trang - 1 tuần trước

Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.

Xem nhiều

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Thời trang
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang
Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top