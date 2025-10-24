'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Đây là một thiết kế của nhà thiết kế Trà Linh, chị đã dựng phom corset 10 lớp ép nhiệt ôm sát thân trên. Đầm cưới này sử dụng metallic tulle, sequin, voan lưới, tạo nên hiệu ứng ánh sáng phản chiếu dịu nhẹ theo từng cử động. Toàn bộ bề mặt váy phủ hàng nghìn cụm hoa nhỏ sắp đặt theo bố cục lan tỏa. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở kỹ thuật đính kết tầng lớp (layered embroidery), trong đó mỗi cụm hoa 3D gồm nhiều lớp tulle mảnh cắt laser và khâu tay. Thiết kế do năm người thợ may và sáu nghệ nhân đính kết trong hai tháng.