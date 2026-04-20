Phương Oanh khéo tay dạy con làm bánh, thái độ cặp song sinh gây cười

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây sốt MXH bởi diện mạo lớn phổng phao, đáng yêu. Trên trang cá nhân của mẹ, 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Phương Oanh sau bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" sống kín tiếng và cô chỉ tập trung vào việc chăm sóc con cái. Mới đây, nữ diễn viên tuổi Tỵ tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Theo đó, cô quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay. Trong khi mẹ thì khéo tay còn 2 bé có vẻ không tập trung và coi đây như trò chơi của mình. Tuy nhiên, thái độ của Jimmy - Jenny lại khiến khán giả rất thích thú.

Phương Oanh gọi 2 con là "những phụ bếp bất ổn".

Đây không phải là lần đầu Phương Oanh khoe ảnh vào bếp sau biến cố gia đình, trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.

Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt thực hiện các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...

Hình ảnh Phương Oanh và 2 nhóc tì đáng yêu trong căn bếp nhỏ.

Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đi học về được mẹ yêu thương, dỗ dành.

Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm ngoái.