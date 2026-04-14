Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây sốt MXH bởi diện mạo lớn phổng phao, đáng yêu. Trên trang cá nhân của mẹ, 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh lại khiến khán giả mê mẩn bởi vẻ ngoài đáng yêu khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Nữ diễn viên không nói nhiều về con mà chỉ chia sẻ ảnh còn với biểu tượng 2 trái tim màu xanh. Chỉ bằng hình ảnh, mọi người cũng rất yêu thích khi nhìn thấy 2 bé.
Các đồng nghiệp của Phương Oanh như NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Nguyệt Hằng đều dành những lời khen yêu thương đến cặp song sinh. Còn fan của nữ diễn viên thì phấn khích trước vẻ "ngầu" của Jimmy - Jenny.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh càng lớn càng đáng yêu.
Thời gian qua, cặp song sinh Jimmy và Jenny – hai con của nữ diễn viên Phương Oanh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng kể từ khi chào đời. Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân "con nhà sao", hai bé còn khiến nhiều người yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, kháu khỉnh cùng những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Từ những hình ảnh đầu tiên, Jimmy và Jenny đã nhanh chóng "đốn tim" người hâm mộ với gương mặt bụ bẫm, biểu cảm ngộ nghĩnh và sự gắn kết đặc biệt của một cặp song sinh.
Theo chia sẻ từ Phương Oanh, hành trình mang thai và sinh nở hai bé là trải nghiệm đáng nhớ nhưng cũng không ít thử thách. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Sau khi sinh, Phương Oanh dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm, tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật nhằm tập trung cho vai trò làm mẹ. Chính sự tận tâm này đã giúp Jimmy và Jenny có được môi trường phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dù còn nhỏ, hai bé đã sớm bộc lộ những nét tính cách riêng biệt. Nếu như Jimmy được nhận xét là khá điềm tĩnh, ít quấy khóc thì Jenny lại năng động, hoạt bát hơn. Sự khác biệt này không chỉ tạo nên màu sắc riêng cho từng bé mà còn khiến cuộc sống gia đình thêm phần sinh động. Phương Oanh cũng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường như lúc hai bé chơi đùa, ngủ nghỉ hay tương tác với bố mẹ, qua đó mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực, gần gũi về cuộc sống của một gia đình trẻ.
Trên trang cá nhân, Phương Oanh lựa chọn cách chia sẻ giản dị, tự nhiên về các con. Điều này giúp Jimmy và Jenny nhận được sự yêu mến một cách nhẹ nhàng, không áp lực. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm khi thấy hình ảnh một người mẹ bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con cái. Đồng thời, cách nuôi dạy con của nữ diễn viên cũng được đánh giá là hiện đại, chú trọng đến sự phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh.
Hiện tại, mỗi lần được mẹ chia sẻ, Jimmy và Jenny đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không ít người kỳ vọng trong tương lai, cặp song sinh nhà Phương Oanh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nếu gia đình lựa chọn cho các con tham gia vào các hoạt động nghệ thuật hoặc giải trí. Tuy nhiên, Phương Oanh từng cho biết cô tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con, không áp đặt định hướng nghề nghiệp từ sớm.
Có thể nói, sự xuất hiện của cặp song sinh Jimmy và Jenny đã mang đến cuộc sống mới đầy ý nghĩa cho Phương Oanh. Từ hình ảnh một nữ diễn viên quen thuộc trên phim giờ vàng, cô chuyển mình trở thành người mẹ đảm đang, dành trọn tình yêu thương cho gia đình.
