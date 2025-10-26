Mới nhất
Bản tin Podcast: Đầu cơ bất động sản – Ai đang thao túng thị trường và đâu là lối ra cho người mua ở thực

Bản tin Podcast: Đầu cơ bất động sản – Ai đang thao túng thị trường và đâu là lối ra cho người mua ở thực

Chủ nhật, 14:47 26/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Trong số podcast chuyên mục thị trường của Chuyên trang Gia đình và xã hội hôm nay, chúng tôi mời đến tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề: “Đầu cơ bất động sản – Ai đang thao túng thị trường và đâu là lối ra cho người mua ở thực?”

Hồng Thủy
