Bản tin Podcast: Đầu cơ bất động sản – Ai đang thao túng thị trường và đâu là lối ra cho người mua ở thực

4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ của Pháp vừa ra mắt tại Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 167 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, trang bị an toàn nâng cấp và khả năng chở đủ 7 người.