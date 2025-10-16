Bản tin Podcast: Điều gì đang khiến giá bất động sản vẫn chưa hạ nhiệt?

2 giờ trước

GĐXH - Quán cà phê học tập đang lan rộng ở các đô thị lớn, nơi sinh viên và người làm việc tự do tìm đến để học và sáng tạo. Trong không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, quán cà phê không chỉ là chốn thưởng thức đồ uống, mà còn là “phòng học mở” của giới trẻ hiện đại.