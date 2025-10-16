Bản tin Podcast: Điều gì đang khiến giá bất động sản vẫn chưa hạ nhiệt?
GĐXH - Trong số podcast bản tin thị trường hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, để tìm lời giải cho câu hỏi được nhiều người quan tâm: Vì sao giá bất động sản vẫn tăng, dù thị trường chưa thật sự sôi động?
AkzoNobel ra mắt sơn nội thất có khả năng thanh lọc không khíSản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước
AkzoNobel chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sơn nội thất Dulux Ambiance AirFresh với khả năng thanh lọc không khí*. Sở hữu công nghệ Pure Air vượt trội, Dulux Ambiance AirFresh là giải pháp hiệu quả để mang đến một không gian sống trong lành, đẳng cấp và tinh tế cho các gia chủ.
Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻXu hướng - 2 giờ trước
GĐXH - Quán cà phê học tập đang lan rộng ở các đô thị lớn, nơi sinh viên và người làm việc tự do tìm đến để học và sáng tạo. Trong không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, quán cà phê không chỉ là chốn thưởng thức đồ uống, mà còn là “phòng học mở” của giới trẻ hiện đại.
Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện giá rẻ chỉ từ 340 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cá tính, 2 chỗ ngồi gọn gàng và khả năng chạy tới 280km/lần sạc.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16-19/10/2025: Tân Ninh, Gò Dầu, Tân Châu và nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 16-19/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạnGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.
Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc được dân tình săn đón bởi mức giá siêu rẻ chỉ 19 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision và Lead.
Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia MorningGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B Skoda tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi lớn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Slavia, kèm theo miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500 km) khiến giá thành giảm mạnh.
Giá rau xanh ở Hà Nội 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng gấp 2- 3 lần vì mưa bãoSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày mưa bão kéo dài khiến giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần đến nay thị trường rau củ tại Hà Nội đã dần “hạ nhiệt”. Nhiều loại rau quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau cải... đồng loạt giảm giá từ 3.000–7.000 đồng/bó, giúp bữa cơm gia đình thêm phần “dễ thở” hơn.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.