Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Tai nạn chăn gối

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Tai nạn chăn gối

Thứ sáu, 13:25 12/09/2025 | Phòng the
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Việt Hồng

Tòa soạn Quảng cáo
Top