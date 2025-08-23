[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướng

5 ngày trước

30 tuổi, chưa kết hôn, sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng đồng hồ sinh học thì không chờ ai cả. Trữ đông trứng đang trở thành “bảo hiểm sinh sản” của phụ nữ hiện đại, nhưng cũng gây tranh cãi: Có cần thiết không? Liệu có thực sự giữ lại được cơ hội làm mẹ sau này? Và có đáng để đầu tư một phần tuổi trẻ vào việc “để dành trứng"? Mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề này cùng TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương.