[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướng
Tình dục không chỉ là cảm xúc hay kỹ thuật – mà còn là ngôn ngữ. Có người thích thì thầm, có người lại thích phát ra âm thanh. Nhiều người không biết rằng, để có một cuộc ân ái thành công, tất cả các giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa, trong đó ngôn ngữ cũng là "vũ khí" lợi hại. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt này một cách hữu hiệu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương để tìm được câu trả lời.
Việt Hồng
