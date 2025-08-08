Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Vợ dùng sex toy, có phải tôi quá kém?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Vợ dùng sex toy, có phải tôi quá kém?

Thứ sáu, 16:11 08/08/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.

  

Việt Hồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'

Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'

Phòng the - 7 giờ trước

GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.

Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải này

Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải này

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.

Nên nói gì khi cả hai đang gần gũi?

Nên nói gì khi cả hai đang gần gũi?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Lời thì thầm bên tai luôn có giá trị không nhỏ trong chăn gối.

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…

7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

Phòng the - 3 ngày trước

Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.

Quan hệ tình dục sau sinh mổ thế nào để an toàn?

Quan hệ tình dục sau sinh mổ thế nào để an toàn?

Phòng the - 4 ngày trước

Nhiều cặp vợ chồng, nhất là trường hợp phụ nữ sinh mổ muốn biết thời điểm nào sau sinh em bé có thể quan hệ tình dục an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Nam giới cần làm gì khi bị thiếu testosterone?

Nam giới cần làm gì khi bị thiếu testosterone?

Phòng the - 5 ngày trước

Khi nam giới bị suy giảm testosterone sẽ làm chất lượng tình dục suy giảm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, giảm lượng cơ, mật độ xương, sức mạnh và khối lượng cơ bắp nhưng lại tăng lượng mỡ trong cơ thể.

Dấu hiệu của testosterone thấp ở nam giới dưới 30 tuổi

Dấu hiệu của testosterone thấp ở nam giới dưới 30 tuổi

Phòng the - 6 ngày trước

Khi nghĩ về mức độ suy giảm của testosterone, nhiều người chỉ có thể nghĩ đến những người đàn ông trung niên hoặc lớn tuổi. Nhưng nam giới dưới 30 tuổi cũng có thể gặp phải tình trạng testosterone thấp.

Testosterone ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới thế nào?

Testosterone ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới thế nào?

Phòng the - 1 tuần trước

Tinh hoàn và buồng trứng đều sản xuất testosterone. Việc sản xuất quá ít hoặc quá nhiều testosterone có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Phòng the - 1 tuần trước

Cực khoái được nhiều người coi là đỉnh điểm của hưng phấn tình dục. Đó là một cảm giác mạnh mẽ về thể chất, bao gồm sự giải tỏa căng thẳng, tạo thỏa mãn về tình dục.

Xem nhiều

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Phòng the

GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…

7 bí ẩn về cực khoái ở phụ nữ

7 bí ẩn về cực khoái ở phụ nữ

Phòng the
5 lợi ích bất ngờ của cực khoái trong 'chuyện ấy'

5 lợi ích bất ngờ của cực khoái trong 'chuyện ấy'

Phòng the
Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Phòng the
7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top