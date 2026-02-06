PTU Smarthome phân phối khoá cửa vân tay, khoá thông minh cao cấp uy tín chính hãng

Nên chọn khóa cửa vân tay loại nào tốt trên thị trường hiện nay

PTU smarthome với đội ngũ chuyên viên thân thiện và chuyên môn cao, lắp đặt linh hoạt cho mọi loại kiến trúc, bao gồm khóa cửa gỗ cho căn hộ chung cư, biệt thự; khóa cửa nhôm cho các dòng cửa Xingfa, cửa lùa; khóa cửa kính cường lực cho văn phòng và cả các dòng khóa chuyên dụng cho cửa sắt, khóa cửa cổng chống nước và độ bền cao.

Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm khóa cửa vân tay chính hãng phù hợp với ngân sách nhờ danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc, tất cả đều đến từ các ông lớn trong ngành an ninh công nghệ.

- Phân khúc phổ thông và tầm trung: Đơn vị phân phối các mẫu khóa "quốc dân" như Kaadas L8-5 hay Kaadas M7-W, Xiaomi, nổi bật với thiết kế hiện đại, tích hợp Wi-Fi/Bluetooth và mức giá cực kỳ cạnh tranh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ muốn trải nghiệm tiện ích nhà thông minh với chi phí hợp lý.

- Phân khúc cao cấp: Đối với khách hàng yêu cầu sự sang trọng và hoàn thiện tỉ mỉ, các dòng khóa như Solity GP-6000BK (Hàn Quốc) hay các mẫu Push-Pull từ Bosch (Đức) là lựa chọn hàng đầu, giúp nâng tầm đẳng cấp cho cửa đại sảnh.

- Dòng sản phẩm công nghệ tiên phong: Đặc biệt, PTU liên tục cập nhật các model mới sở hữu công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D và nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay từ Philips và Kaadas. Các sản phẩm này giải quyết triệt để vấn đề vân tay mờ ở người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, mang lại trải nghiệm mở khóa không chạm đỉnh cao.

PTU.VN cam kết minh bạch về giá bán và nguồn gốc xuất xứ. Tất cả sản phẩm từ Philips, Solity, Kaadas hay Xiaomi bán ra đều phải đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định khắt khe và đầy đủ giấy tờ nhập khẩu (CO/CQ) trước khi đến tay người tiêu dùng.





Mua khóa cửa vân tay ở đâu uy tín?

Giữa thị trường với các loại khóa cửa hiện nay, PTU SmartHome luôn định vị là nhà cung cấp khóa cửa vân tay thông minh chính hãng giá tốt, chuyên nghiệp và hậu mãi tận tâm với kỹ thuật chuyên sâu. Đây chính là điều khiến khách hàng tin chọn đơn vị lắp đặt khóa cửa này thay vì mua hàng giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử thiếu sự đảm bảo.

Lý do PTU được đánh giá là địa chỉ mua khóa cửa uy tín:

1. Chế độ bảo hành vượt trội: Đa số các dòng khóa chính hãng tại đây được áp dụng chính sách bảo hành điện tử từ 24 đến 36 tháng. Đây là cam kết chất lượng dài hạn giúp khách hàng yên tâm sử dụng.

2. Đội ngũ kỹ thuật lắp đặt tại nhà: Khác với các thiết bị điện tử thông thường, khóa cửa thông minh đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi đục đẽo và lắp đặt lên đố cửa. Đội ngũ kỹ thuật của PTU được đào tạo bài bản để xử lý mọi chất liệu (gỗ, nhôm, kính, sắt), đảm bảo khóa vận hành êm ái, thẩm mỹ, không bị kẹt chốt hay hỏng motor do lỗi lắp đặt.

3. Chính sách đổi trả minh bạch: Để khách hàng yên tâm tuyệt đối, đơn vị áp dụng chính sách lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Với hệ thống phân phối đa dạng thương hiệu và tư duy làm nghề "Tận tâm - Chuyên nghiệp", PTU SmartHome đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy cho mọi nhu cầu về khóa cửa điện tử và giải pháp an ninh tại Việt Nam.

Xu hướng chuyển đổi từ khóa cơ truyền thống sang khóa cửa thông minh đang bùng nổ mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, người dùng ngày càng khắt khe hơn về công nghệ bảo mật và tính thẩm mỹ. Nếu bạn đang muốn mua khóa cửa vân tay, khóa cửa điện tử thông minh chính hãng, giá tốt phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của bạn, hãy tham khảo các loại khoá vân tay tốt đáng mua tại ptu.vn để đảm bảo an ninh gia đình.

Một số hình ảnh lắp đặt khóa cửa vân tay thông minh tại PTU.VN









Doanh nghiệp tự giới thiệu