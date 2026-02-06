Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Đa dạng nông sản phục vụ người dân dịp Tết

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã và đang thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã mang tới hàng trăm mặt hàng đặc sản, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trước Tết.

Đáng chú ý, không ít gian hàng ghi nhận doanh thu lên tới hàng chục triệu đồng chỉ trong một buổi sáng.

Tại gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh đến từ tỉnh Bắc Ninh, không khí mua bán diễn ra sôi động. Ông Nguyễn Văn Biên, đại diện hợp tác xã cho biết, đơn vị mang đến hội chợ nhiều loại nông sản đặc trưng trồng trên vùng đồi cao như táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng "Hạnh Phúc", nem bùi, xoài sấy.

Theo ông Biên, điểm mạnh của các sản phẩm là được sản xuất theo quy trình VietGAP, bảo đảm an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi canh tác theo hướng an toàn nên người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Nhiều khách ăn thử rồi quay lại mua thêm", ông chia sẻ. Dịp hội chợ, các mặt hàng được bán với mức giá ưu đãi, nhất là táo Đại mật đang vào vụ, giòn ngọt nên càng bán càng hút khách.

Không kém phần nhộn nhịp là gian hàng của một Hợp tác xã đến từ Cao Bằng, nơi trưng bày các đặc sản quen thuộc như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo. Chị Thùy Linh,đại diện hợp tác xã cho biết, từ ngày khai mạc đến nay, lượng khách đến tham quan, mua sắm khá ổn định.

"Hội chợ có quy mô lớn, gian hàng phong phú nên người tiêu dùng rất yên tâm khi mua sắm. Riêng gian hàng của chúng tôi, sức tiêu thụ ngày đầu khá tốt và dự báo sẽ còn tăng mạnh khi càng gần Tết", chị Linh nói.

Hướng tới sự tiện lợi cho mâm cỗ Tết, hợp tác xã tập trung vào các sản phẩm khô, dễ bảo quản, dễ chế biến. Nổi bật là miến dong được làm từ 100% dong riềng đỏ Cao Bằng, sợi dai, trong, không nát, kể cả khi nấu lại vẫn giữ được độ ngon.

Ở khu vực gian hàng đặc sản vùng cao, Hợp tác xã Bánh gio đến từ tỉnh Thái Nguyên cũng mang đến nhiều sản phẩm nông sản sạch và đồ chế biến như miến dong, thịt gác bếp, lạp xưởng, cùng các loại bánh truyền thống.

"Những ngày tới, khi lượng khách tăng, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ khả quan hơn. Quan trọng hơn, hội chợ là cơ hội để quảng bá đặc sản Bắc Kạn tới người tiêu dùng Thủ đô, từng bước xây dựng thương hiệu bền vững", chị Hạnh – đại diện hợp tác xã chia sẻ.

Không chỉ thực phẩm, khu vực trà và quà biếu Tết cũng thu hút sự quan tâm lớn. Gian hàng của một doanh nghiệp trà đến từ Thái Nguyên trưng bày nhiều dòng trà xanh đặc sản, trà hoa và các set quà Tết được thiết kế trang nhã.

Theo chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc doanh nghiệp, các sản phẩm đều được gắn tem vân niêm phong độc quyền nhằm chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Chúng tôi giữ giá ổn định suốt cả năm, không tăng giá dịp Tết và thường xuyên tham gia các chương trình bình ổn giá", chị Thảo cho biết.

Các sản phẩm trà có mức giá đa dạng, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết Nguyên đán.

Dạo một vòng Hội chợ, người dân sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Nhiều người dân cho biết, điểm thuận tiện lớn nhất của Hội chợ Mùa Xuân năm nay là chỉ cần dành một buổi dạo quanh các gian hàng đã có thể mua sắm gần như đầy đủ thực phẩm phục vụ gia đình trong dịp Tết. Từ miến dong, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, thịt chế biến sẵn đến bánh chưng, bánh truyền thống, trà và các loại đặc sản vùng miền… đều có mặt, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian so với việc phải đi nhiều chợ, siêu thị khác nhau.

Chị Nguyễn Thu Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi chỉ định đi tham quan cho biết, nhưng đi một vòng là mua đủ luôn. Miến, măng, nấm để nấu cỗ Tết có sẵn, lại rõ nguồn gốc, giá hợp lý nên rất yên tâm. Những thứ cần cho mâm cỗ ngày Tết hầu như không thiếu".

Cùng quan điểm, anh Trần Văn Minh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, việc nhiều hợp tác xã trực tiếp mang hàng hóa đến hội chợ giúp người mua dễ lựa chọn hơn.

"Mua trực tiếp từ người sản xuất nên tôi tin tưởng hơn về chất lượng. Chỉ trong một buổi chiều, gia đình tôi đã sắm xong thực phẩm khô, đồ chế biến sẵn và cả quà biếu cho người thân", anh Minh cho hay.

Theo nhiều người dân, các sản phẩm tại hội chợ được đóng gói nhỏ gọn, mức giá niêm yết rõ ràng, phù hợp với nhu cầu tích trữ cho gia đình trong dịp Tết. Đặc biệt, sự đa dạng của hàng hóa giúp người tiêu dùng có thể chủ động lên danh sách mua sắm, chỉ cần đi một vòng là hoàn thiện mâm cỗ Tết mà vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Bởi vậy, không chỉ là điểm mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 còn trở thành không gian kết nối giữa người tiêu dùng Thủ đô với các vùng miền trên cả nước, góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với thị trường, đồng thời mang đến cho người dân một mùa mua sắm Tết thuận tiện, đủ đầy và an tâm.

