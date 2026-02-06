Giá thịt lợn tăng, 'kéo' chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 nhích tăng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.

Giá thịt lợn khiến CPI tháng 1/2026 tăng

Cụ thể, CPI tháng 1/2026 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản trong tháng tăng 3,19% so với cùng kỳ.

Trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm ghi nhận mức tăng giá, trong khi 2 nhóm giảm giá.

Đáng chú ý, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với mức 0,7%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,58% do nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng trong dịp Tết gia tăng, kéo theo giá rượu bia tăng 0,45%, thuốc lá tăng 0,60% và đồ uống không cồn tăng 0,89%.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn leo thang trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,41%, tập trung ở các mặt hàng và dịch vụ như trang sức, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, chăm sóc cá nhân, dịch vụ cưới hỏi và các vật dụng thờ cúng.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26% do nhu cầu mua sắm phục vụ mùa cưới và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2%, tác động làm CPI chung tăng 0,07 điểm phần trăm. Riêng chỉ số giá thịt lợn tăng mạnh 3,76%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,19%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07% do nhu cầu vui chơi, du lịch và chi phí dịch vụ tăng trong dịp Tết.

Nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,05%, chủ yếu do một số cơ sở giáo dục tư thục, giáo dục nghề nghiệp, đại học và sau đại học tại một số địa phương điều chỉnh học phí.

Ở chiều ngược lại, hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là nhóm giao thông và nhóm thông tin, truyền thông. Trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh 2,32%, kéo CPI chung giảm 0,23 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng giảm 5,34% và giá dầu diesel giảm 3,23%.

Ngân hàng trung ương mua ròng, giá vàng tiếp tục đi lên

Cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước tiếp tục biến động cùng chiều với thị trường thế giới.

Tính đến ngày 29/1, giá vàng thế giới bình quân đạt 4.733,31 USD/ounce, tăng 8,65% so với tháng trước.

Đà tăng của giá vàng chủ yếu xuất phát từ dòng vốn đầu tư đổ vào kim loại quý này gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng kéo dài của các ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, nhu cầu nắm giữ tài sản thực tăng cao trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Trong nước, giá vàng bám sát diễn biến quốc tế. Chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 5,02% so với tháng trước và tăng tới 77,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thị trường tiền tệ, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt 98,1 điểm, giảm 0,21% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng USD. Trong nước, chỉ số giá USD tháng 1 giảm 0,29% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

