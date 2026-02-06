Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026

Thứ sáu, 15:11 06/02/2026
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 6/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/2/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 5/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 6/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6/2/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 6/2/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/2/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 6/2/2026

  • 02

  • 07

  • 13

  • 17

  • 42

  • 45

Giá trị Jackpot: 15,277,177,50 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

15,277,177,50

Giải Nhất

O O O O O 

26

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,025

300.000
Giải Ba

O O O 

17,642

30.000
Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhânCuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Hôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồngHôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg dịp cận Tết Nguyên đán

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg dịp cận Tết Nguyên đán

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện tại, trên thị trường, quýt sim đang được các tiểu thương thi nhau ‘xả’ với giá siêu rẻ.

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.

PTU Smarthome phân phối khoá cửa vân tay, khoá thông minh cao cấp uy tín chính hãng

PTU Smarthome phân phối khoá cửa vân tay, khoá thông minh cao cấp uy tín chính hãng

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

PTU SmartHome (PTU.VN) hiện là đơn vị uy tín chuyên phân phối, lắp đặt các dòng khóa cửa vân tay, khóa thông minh từ các thương hiệu toàn cầu như Philips, Kaadas, Bosch, Xiaomi... phục vụ nhu cầu an ninh và tiện nghi cho hàng ngàn ngôi nhà Việt.

Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần dành một buổi dạo quanh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều người dân Thủ đô đã có thể sắm sửa gần như trọn vẹn cho dịp Tết Nguyên đán. Từ thực phẩm tươi ngon, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm chế biến sẵn, quà biếu Tết… tất cả đều quy tụ trong một không gian mua sắm nhộn nhịp, thuận tiện và đáng tin cậy.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hấp dẫn tiếp tục là thế mạnh giúp Mazda CX-5 thu hút khách hàng Việt, áp đảo các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.

Giá thịt lợn tăng, 'kéo' chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 nhích tăng

Giá thịt lợn tăng, 'kéo' chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 nhích tăng

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn leo thang trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo Báo cáo thị trường Bất động sản năm 2025 của VARS, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn hồi phục rõ nét sau thời gian dài trầm lắng. Tuy nhiên, sự phục hồi này không diễn ra đại trà mà mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu tại các đại dự án đô thị biển do các chủ đầu tư lớn phát triển.

Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá cả thị trường
Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp Tết

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp Tết

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường

