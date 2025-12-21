Quán bar chỉ mở ban ngày đông đúc nhờ động viên khách ‘vô dụng cũng không sao’
Quán bar "Vô dụng cũng không sao" tại Nhật Bản trở thành điểm đến lý tưởng cho những khách hàng kiệt sức khi ép mình phải luôn sống vì kỳ vọng của người khác.
Nằm tại thành phố Fukuoka, miền Tây Nhật Bản, quán bar Hirusuna Nakasu, còn có tên là "Vô dụng cũng không sao cả". Dù chỉ mở cửa từ 14h đến 18h trong 5 ngày mỗi tháng, quán vẫn thu hút lượng khách hàng lớn tìm đến.
Đây là nơi trú ẩn dành cho những người thất nghiệp hay đang kiệt sức vì áp lực xã hội. Không có tiếng ồn và ánh đèn mờ ảo như các bar đêm, quán giống như một chốn bình yên nhỏ bé giữa sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống. Mọi khách đến để giãi bày những điều không nên nói như sự mệt mỏi, cảm giác vô dụng và nỗi sợ sống không đủ tốt.
Chủ của quán bar là Akiko Fish, một nhân viên công tác xã hội. Trưởng thành dưới cái bóng của người cha gia trưởng, Akiko quyết tâm không lặp lại cuộc đời hy sinh thầm lặng như mẹ mình.
Tại quán bar đặc biệt này, khách hàng cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống và nhận được niềm vui tinh thần dưới gợi mở tinh tế của người pha chế.
Các quán bar truyền thống tại Nhật Bản thường có không gian nhỏ, ấm cúng, nơi "Mama" (nữ chủ quán) hoặc "Master" (nam chủ quán) vừa phục vụ vừa tâm tình với khách vào ban đêm. Hirusuna Nakasu lại chỉ hoạt động vào ban ngày.
Mục tiêu của Akiko là giúp khách hàng rũ bỏ tư tưởng bám rễ trong xã hội Nhật: "Con người chỉ xứng đáng tồn tại khi có ích cho người khác".
Trong một phóng sự, một vị khách bộc bạch với Akiko rằng bản luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ tiêu cực từ nhỏ. Cô coi có ích với gia đình là mục đích sống duy nhất. Akiko nhẹ nhàng trấn an: "Bây giờ mọi thứ cũng đang ổn mà. Bạn nỗ lực đủ rồi, đừng ép bản thân thêm".
Bản thân Akiko cũng từng vật lộn với tư tưởng "phải sống có ích". Cô lớn lên trong một gia đình có người cha gia trưởng và người mẹ từ bỏ mọi sự nghiệp, hoài bão vì chồng con. Câu nói của mẹ: "Đừng sống như mẹ " đã trở thành động lực để Akiko quyết tâm không lặp lại vết xe đổ đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Akiko dấn thân vào ngành truyền thông, từng làm việc tại Anh và sau đó chuyển sang Trung Quốc cùng chồng. Cô quay về Nhật Bản khi dịch SARS bùng phát năm 2003.
Khoảng thời gian sống ở nước ngoài giúp cô thấu hiểu cảm giác của một người thuộc nhóm yếu thế. Từ đó, cô quan tâm hơn đến các nhóm bên lề xã hội Nhật Bản.
Cô theo học và lấy bằng nhân viên xã hội. Sau đại dịch COVID19, song song với công việc tổ chức sự kiện, cô mở quán bar này.
Akiko kỳ vọng Hirusuna Nakasu sẽ là một nơi an yên cho mọi tầng lớp xã hội. Mọi người đều trút bỏ căng thẳng và tìm thấy lòng can đảm để tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Mỗi cá nhân đều sống tốt, bất kể có bị xã hội coi là vô dụng.
Cô chia sẻ: "Chấp nhận 'vô dụng' không có nghĩa là không làm gì cả, mà là cho phép bản thân được sống vì chính mình. Sống trọn vẹn cuộc đời của mình đã là đóng góp lớn nhất cho xã hội rồi".
