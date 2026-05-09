Quan hệ ngày “đèn đỏ” có thật sự an toàn? Nhiều cặp đôi đang hiểu sai điều này
GĐXH - Không ít người truyền tai nhau rằng quan hệ tình dục trong ngày hành kinh là “an toàn tuyệt đối”, không thể mang thai nên không cần dùng biện pháp bảo vệ. Chính suy nghĩ này khiến nhiều cặp đôi chủ quan, dẫn đến những tình huống ngoài ý muốn hoặc đối mặt với nguy cơ viêm nhiễm mà không hề hay biết.
Vậy thực tế, quan hệ trong ngày “đèn đỏ” có hoàn toàn an toàn như nhiều người vẫn nghĩ?
Quan hệ khi có kinh không phải điều “cấm kỵ”
Về mặt sinh lý, kinh nguyệt là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên ở phụ nữ. Đây là quá trình lớp niêm mạc tử cung bong ra và được đào thải ra ngoài qua âm đạo khi không có sự thụ thai xảy ra.
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu cả hai cảm thấy thoải mái, có sự đồng thuận và đảm bảo vệ sinh thì việc quan hệ trong ngày hành kinh không phải điều bị cấm đoán.
Thậm chí, một số phụ nữ còn cho biết họ cảm thấy ham muốn tăng hơn trong thời gian này do thay đổi hormone. Việc quan hệ cũng có thể giúp cơ thể giải phóng endorphin — loại hormone tạo cảm giác thư giãn, hỗ trợ giảm đau bụng kinh ở một số người.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc “yêu” ngày đèn đỏ là hoàn toàn vô hại hay chắc chắn không mang thai.
Vì sao quan hệ ngày “đèn đỏ” vẫn có thể có thai?
Thông thường, khả năng mang thai trong thời gian hành kinh thấp hơn so với giai đoạn rụng trứng. Tuy nhiên, “thấp” không có nghĩa là bằng 0.
Tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ từ 3–5 ngày. Nếu người phụ nữ có chu kỳ kinh ngắn hoặc rụng trứng sớm, tinh trùng vẫn có khả năng tồn tại và gặp trứng sau khi sạch kinh vài ngày.
Nguy cơ này dễ xảy ra hơn ở những phụ nữ cóhu kỳ kinh không đều. Hoặc chu kỳ ngắn dưới 28 ngày. Nguy cơ cũng xảy ra ở những người rụng trứng sớm dẫn đến dễ nhầm lẫn giữa máu kinh và chảy máu rụng trứng.
Nói cách khác, quan hệ trong ngày hành kinh không phải biện pháp tránh thai an toàn.
Nguy cơ viêm nhiễm có thể tăng cao hơn
Trong thời gian hành kinh, cổ tử cung mở hơn bình thường để máu kinh thoát ra ngoài. Điều này vô tình tạo điều kiện để vi khuẩn dễ xâm nhập hơn nếu quan hệ không đảm bảo vệ sinh.
Ngoài ra, máu là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Nếu quan hệ thô bạo hoặc không sạch sẽ, phụ nữ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.
Đặc biệt, nếu một trong hai người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nguy cơ lây nhiễm khi quan hệ trong ngày hành kinh có thể cao hơn do niêm mạc nhạy cảm và dễ tổn thương.
Những điều cần lưu ý nếu quan hệ ngày “đèn đỏ”
Nếu cả hai vẫn muốn gần gũi trong thời gian này, các chuyên gia khuyến cáo nên chú ý đến yếu tố an toàn và vệ sinh.
Sử dụng bao cao su
Bao cao su không chỉ giúp giảm nguy cơ mang thai ngoài ý muốn mà còn hạn chế khả năng viêm nhiễm và lây bệnh qua đường tình dục.
Quan hệ nhẹ nhàng
Niêm mạc tử cung và âm đạo trong thời gian hành kinh nhạy cảm hơn bình thường. Việc quan hệ quá mạnh có thể gây đau, tổn thương hoặc chảy máu nhiều hơn.
Giữ vệ sinh sạch sẽ
Cả hai nên vệ sinh cơ thể trước và sau quan hệ. Có thể chuẩn bị khăn lót hoặc lựa chọn không gian phù hợp để tránh cảm giác khó chịu, mất tự nhiên.
Không nên cố gắng nếu cơ thể mệt mỏi
Nhiều phụ nữ trong ngày đầu kỳ kinh thường đau bụng, mệt mỏi, khó chịu hoặc thiếu năng lượng. Khi đó, nghỉ ngơi vẫn là ưu tiên quan trọng hơn.
Làm điều này, phụ nữ dễ "lên đỉnh" hơn!Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít phụ nữ cho rằng hút vài điếu thuốc mỗi ngày chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc tim mạch. Nhưng trên thực tế, thuốc lá còn âm thầm tác động đến đời sống tình dục, cảm xúc và khả năng đạt cực khoái theo cách mà nhiều người không ngờ tới.
3 bí mật khi đàn ông 'lên đỉnh': Hiểu đúng để chuyện yêu thăng hoa hơnPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Không ít phụ nữ cho rằng đàn ông rất “đơn giản” trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục học nhận định khoái cảm ở nam giới cũng chịu ảnh hưởng lớn từ cảm xúc, sự kích thích tinh tế và kết nối tâm lý giống như phụ nữ.
Người phụ nữ 30 tuổi nguy kịch sau “chuyện ấy”: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu có thể cướp tính mạng trong vài giờPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Một tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm từng được ghi nhận tại Bệnh viện Quân y 175: một phụ nữ 30 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu, phải phẫu thuật khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi quan hệ tình dục. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro ít được nhắc đến trong đời sống tình dục.
Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ôngPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Không phải rượu bia hay tuổi tác, nhiều trường hợp rối loạn tình dục ở nam giới lại bắt nguồn từ một nguyên nhân âm thầm hơn: áp lực tâm lý ngay trong chính gia đình. Câu chuyện của một người đàn ông 45 tuổi tại TP.HCM là minh chứng điển hình cho dạng “tổn thương vô hình” này.
Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cươngPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Một người đàn ông 40 tuổi tại TP.HCM rơi vào tình trạng rối loạn cương kéo dài hơn một năm, nguyên nhân không đến từ bệnh lý cơ thể mà bắt nguồn từ chính thói quen “sạch quá mức” của vợ.
'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cươngPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Áp lực công việc dịp cuối năm không chỉ khiến nhiều người kiệt sức mà còn có thể âm thầm “tấn công” sức khỏe sinh lý. Một trường hợp điển hình vừa được ghi nhận cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn stress kéo dài, nam giới hoàn toàn có thể rơi vào rối loạn cương – dấu hiệu cảnh báo không nên xem nhẹ.
Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đìnhPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng như nhiều bệnh lý khác, rối loạn ham muốn và các vấn đề tình dục ở phụ nữ đang trở thành “kẻ phá hoại thầm lặng” trong nhiều cuộc hôn nhân. Điều đáng nói, phần lớn người trong cuộc không nhận ra hoặc ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, để rồi khi nhận ra thì mối quan hệ đã rạn nứt.
Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều nam giới từng nghe hoặc truyền tai nhau rằng “quan hệ nhiều sẽ hao sinh lực”, thậm chí có thể dẫn đến yếu sinh lý về sau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Trong nhiều trường hợp còn gây hiểu lầm, khiến không ít người rơi vào lo lắng không cần thiết.
Nhịn xuất tinh để “tăng bản lĩnh đàn ông”: Sự thật khiến nhiều người vỡ lẽPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong không ít diễn đàn sức khỏe, quan niệm “nhịn xuất tinh giúp tích tụ năng lượng, tăng testosterone và cải thiện phong độ” vẫn được lan truyền như một bí quyết đơn giản mà hiệu quả. Đặc biệt với nam giới trẻ, đây gần như trở thành một “niềm tin phổ biến”. Nhưng liệu cơ thể có thực sự vận hành theo cách đó?
Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đìnhPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Áp lực công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình… đang âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của nhiều nam giới hiện đại. Nhưng ít ai ngờ rằng, một trong những “tác dụng phụ” nguy hiểm nhất của stress kéo dài lại nằm ở đời sống phòng the – nơi mà sự im lặng thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũiPhòng the
GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ “dẫn dắt” cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.