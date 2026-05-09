Quan hệ ngày “đèn đỏ” có thật sự an toàn? Nhiều cặp đôi đang hiểu sai điều này

Vậy thực tế, quan hệ trong ngày “đèn đỏ” có hoàn toàn an toàn như nhiều người vẫn nghĩ?

Quan hệ khi có kinh không phải điều “cấm kỵ”

Về mặt sinh lý, kinh nguyệt là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên ở phụ nữ. Đây là quá trình lớp niêm mạc tử cung bong ra và được đào thải ra ngoài qua âm đạo khi không có sự thụ thai xảy ra.

Nhiều chuyên gia cho rằng nếu cả hai cảm thấy thoải mái, có sự đồng thuận và đảm bảo vệ sinh thì việc quan hệ trong ngày hành kinh không phải điều bị cấm đoán.

Thậm chí, một số phụ nữ còn cho biết họ cảm thấy ham muốn tăng hơn trong thời gian này do thay đổi hormone. Việc quan hệ cũng có thể giúp cơ thể giải phóng endorphin — loại hormone tạo cảm giác thư giãn, hỗ trợ giảm đau bụng kinh ở một số người.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc “yêu” ngày đèn đỏ là hoàn toàn vô hại hay chắc chắn không mang thai.

Vì sao quan hệ ngày “đèn đỏ” vẫn có thể có thai?

Thông thường, khả năng mang thai trong thời gian hành kinh thấp hơn so với giai đoạn rụng trứng. Tuy nhiên, “thấp” không có nghĩa là bằng 0.

Tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ từ 3–5 ngày. Nếu người phụ nữ có chu kỳ kinh ngắn hoặc rụng trứng sớm, tinh trùng vẫn có khả năng tồn tại và gặp trứng sau khi sạch kinh vài ngày.

Nguy cơ này dễ xảy ra hơn ở những phụ nữ cóhu kỳ kinh không đều. Hoặc chu kỳ ngắn dưới 28 ngày. Nguy cơ cũng xảy ra ở những người rụng trứng sớm dẫn đến dễ nhầm lẫn giữa máu kinh và chảy máu rụng trứng.

Nói cách khác, quan hệ trong ngày hành kinh không phải biện pháp tránh thai an toàn.

Nguy cơ viêm nhiễm có thể tăng cao hơn

Trong thời gian hành kinh, cổ tử cung mở hơn bình thường để máu kinh thoát ra ngoài. Điều này vô tình tạo điều kiện để vi khuẩn dễ xâm nhập hơn nếu quan hệ không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, máu là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Nếu quan hệ thô bạo hoặc không sạch sẽ, phụ nữ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Đặc biệt, nếu một trong hai người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nguy cơ lây nhiễm khi quan hệ trong ngày hành kinh có thể cao hơn do niêm mạc nhạy cảm và dễ tổn thương.

Những điều cần lưu ý nếu quan hệ ngày “đèn đỏ”

Nếu cả hai vẫn muốn gần gũi trong thời gian này, các chuyên gia khuyến cáo nên chú ý đến yếu tố an toàn và vệ sinh.

Sử dụng bao cao su

Bao cao su không chỉ giúp giảm nguy cơ mang thai ngoài ý muốn mà còn hạn chế khả năng viêm nhiễm và lây bệnh qua đường tình dục.

Quan hệ nhẹ nhàng

Niêm mạc tử cung và âm đạo trong thời gian hành kinh nhạy cảm hơn bình thường. Việc quan hệ quá mạnh có thể gây đau, tổn thương hoặc chảy máu nhiều hơn.

Giữ vệ sinh sạch sẽ

Cả hai nên vệ sinh cơ thể trước và sau quan hệ. Có thể chuẩn bị khăn lót hoặc lựa chọn không gian phù hợp để tránh cảm giác khó chịu, mất tự nhiên.

Không nên cố gắng nếu cơ thể mệt mỏi

Nhiều phụ nữ trong ngày đầu kỳ kinh thường đau bụng, mệt mỏi, khó chịu hoặc thiếu năng lượng. Khi đó, nghỉ ngơi vẫn là ưu tiên quan trọng hơn.