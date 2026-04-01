Quán nộm lim tá lả vỉa hè 36 năm đông kín khách ở Hà Nội

Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu nộm nhà ông Việt chính là miếng thịt bò khô được thực khách ưu ái gọi tên là thịt bò lim. Đúng như tên gọi, miếng thịt được sấy kỹ, chắc nịch và khô cứng như gỗ lim, nhưng khi nhai lại có vị ngọt đậm, thơm nồng đặc trưng. 'Nộm nhà tôi chỉ có đồ bò gồm dạ dày, lá lách, sụn cuống họng, ngẩu pín và thịt bò. Ngẩu pín là phải nguyên bộ 'súng đạn', khách sành ăn là thích nhất món này. Đến nay, hai món được gọi nhiều nhất vẫn là lim bò và ngẩu pín, đều là những phần nguyên liệu đắt đỏ, chế biến công phu', ông Việt cho biết. Theo ông Việt, thời của bố ông chủ yếu chỉ có thịt bò, còn các phần nội tạng được bổ sung về sau khi khách dần quen và yêu thích hương vị mới. Trong bối cảnh nhiều quán nộm hiện nay chạy theo xu hướng, thêm thắt đủ loại gia vị hay nguyên liệu mới, quán vẫn giữ lối đi riêng. 'Nước chấm giữ nguyên bản từ thời bố tôi để lại. Mỗi khách một khẩu vị, có người khen, có người chê chua hay ngọt tùy hôm dở giời, nhưng tôi quan niệm cứ làm chuẩn phương thức cũ, khách còn quay lại với mình là mình thắng', ông nói.