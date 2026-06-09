Vì sao mùa hè được khuyến khích nên ăn loại thịt được coi như "nhân sâm dưới nước" này?
GĐXH - Mùa hè không chỉ là thời điểm lươn béo, chắc thịt và thơm ngon nhất trong năm, mà còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là giai đoạn lý tưởng để bổ sung loại thực phẩm giàu dưỡng chất này vào thực đơn hàng tuần.
Vào đầu mùa hè, lươn thường đạt độ béo ngon nhất sau quá trình tích lũy năng lượng. Thịt lươn mềm, ngọt, ít chất béo nhưng lại chứa lượng đạm chất lượng cao, rất phù hợp cho những người thường xuyên mệt mỏi, suy nhược hoặc cần phục hồi thể lực.
Vì sao lươn được ví như "nhân sâm dưới nước"?
Không giống nhiều loại thịt đỏ dễ gây cảm giác nặng bụng trong những ngày nắng nóng, lươn có hàm lượng chất béo thấp nhưng giàu protein, vitamin A, vitamin B12, sắt, kẽm, phốt pho và nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể.
Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, lươn là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, vitamin B12, sắt và kẽm. Trên báo Thanh Niên, chuyên gia cho biết lươn từ lâu đã được xem là thực phẩm bồi bổ, hỗ trợ phục hồi thể trạng cho người mệt mỏi, suy nhược hoặc cần tăng cường dinh dưỡng sau thời gian lao động cường độ cao.
Đây cũng là lý do lươn được nhiều người lựa chọn vào mùa hè - thời điểm cơ thể dễ mất nước, giảm cảm giác ngon miệng và thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải.
Lươn chứa nhiều sắt, vitamin A và vitamin B12 - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu và duy trì làn da khỏe mạnh. Việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất có thể giúp cơ thể hạn chế tình trạng xanh xao, thiếu sức sống, đồng thời hỗ trợ duy trì vẻ ngoài tươi tắn.
Một điểm cộng khác là thịt lươn tương đối ít chất béo. Nếu chế biến đúng cách như hấp, nấu canh hoặc hầm, đây vẫn là thực phẩm phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng.
Món ngon với lươn
Cháo lươn nấu theo kiểu cháo lươn Nghệ An
Súp lươn
Miến lươn
Lươn xúc bánh đa
Lươn om chuối đậu
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