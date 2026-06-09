Vì sao mùa hè được khuyến khích nên ăn loại thịt được coi như "nhân sâm dưới nước" này?

Từ lâu, dân gian đã truyền tai nhau câu nói: "Ăn lươn mùa hè, ăn sâm mùa đông". Nghe có vẻ phóng đại, nhưng thực tế lươn là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng bậc nhất, được ví như "nhân sâm dưới nước" nhờ hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Vào đầu mùa hè, lươn thường đạt độ béo ngon nhất sau quá trình tích lũy năng lượng. Thịt lươn mềm, ngọt, ít chất béo nhưng lại chứa lượng đạm chất lượng cao, rất phù hợp cho những người thường xuyên mệt mỏi, suy nhược hoặc cần phục hồi thể lực.

Vì sao lươn được ví như "nhân sâm dưới nước"?

Không giống nhiều loại thịt đỏ dễ gây cảm giác nặng bụng trong những ngày nắng nóng, lươn có hàm lượng chất béo thấp nhưng giàu protein, vitamin A, vitamin B12, sắt, kẽm, phốt pho và nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể.

Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, lươn là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, vitamin B12, sắt và kẽm. Trên báo Thanh Niên, chuyên gia cho biết lươn từ lâu đã được xem là thực phẩm bồi bổ, hỗ trợ phục hồi thể trạng cho người mệt mỏi, suy nhược hoặc cần tăng cường dinh dưỡng sau thời gian lao động cường độ cao.

Đây cũng là lý do lươn được nhiều người lựa chọn vào mùa hè - thời điểm cơ thể dễ mất nước, giảm cảm giác ngon miệng và thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải.

Lươn chứa nhiều sắt, vitamin A và vitamin B12 - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu và duy trì làn da khỏe mạnh. Việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất có thể giúp cơ thể hạn chế tình trạng xanh xao, thiếu sức sống, đồng thời hỗ trợ duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

Một điểm cộng khác là thịt lươn tương đối ít chất béo. Nếu chế biến đúng cách như hấp, nấu canh hoặc hầm, đây vẫn là thực phẩm phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng.

Món ngon với lươn

Cháo lươn nấu theo kiểu cháo lươn Nghệ An

Cháo lươn Nghệ An được nấu khác hẳn với những món cháo của miền Bắc. Cháo được nấu nguyên hạt gạo, hầm đến khi chín nhừ, tự nhuyễn ra chứ không phải gạo xay. Lươn sau khi rửa sạch thì đem luộc vừa chín rồi gỡ bỏ xương, xào trên chảo có phi hành tăm cho dậy mùi. Người Nghệ An thích dùng bột nghệ nên trong cháo sẽ có màu vàng hay sốt màu đỏ của hạt điều. Cháo lươn thơm nồng, ấm bụng, sẽ rất tuyệt vời nếu thưởng thức vào một ngày se se lạnh.

Súp lươn

Súp lươn cũng là món lôi cuốn không kém khi trời rét. Súp lươn đúng kiểu Nghệ An được nấu khá đơn giản nhưng "chất", không sánh đặc như các loại súp khác. Lươn làm sạch được xào qua với một ít hành tỏi, màu điều và màu cay cho chín tới, ninh xương làm nước dùng, khi ăn kết hợp với nước dùng, nước từ lươn xào và đặc biệt không thể thiếu hành và rau răm. Dùng thìa vớt lươn tươi lên xì xụp rồi chấm một miếng bánh mì nóng giòn hoặc bánh đa Đô Lương nữa bạn sẽ cảm nhận được vị giòn thơm quyện với vị ngọt đậm đà đặc trưng thấm hương quê của mảnh đất miền Trung nắng gió.

Miến lươn

Miến lươn là món ăn khá phổ biến gồm miến lươn xào hoặc nước. Nước dùng của miến lươn đúng chuẩn phải có nước xương lươn, muối, gừng đập dập cho vào, đun sôi lâu, hớt bọt cho nước trong và ngọt. Sợi miến dai, ăn khi nước dùng mới chan còn nóng, thêm một chút ớt bột sẽ thật tuyệt. Miến xào được làm chín, mềm, nêm nếm gia vị vừa ăn, sau cùng mới cho thịt lươn đã xào qua vào trộn đều, trút ra đĩa rắc thêm rau răm, hành tăm, ăn nóng. Miến lươn ở Nghệ An thường là loại lươn mềm, không phải lươn khô như ở miền Bắc, ăn kèm giá đỗ và hành khô phi thơm.

Lươn xúc bánh đa

Món ăn này tuy đơn giản nhưng khá kỳ công trong việc lựa chọn gia vị. Lươn xào chín mềm nên khi ăn lươn có cảm giác trơn mềm, hòa với nước sốt đậm đà, hơi cay. Món lươn xào thường ăn kèm với bánh đa Đô Lương (Nghệ An) hoặc có thể làm món nhắm rượu.

Lươn om chuối đậu

Lươn om chuối đậu là món ăn hợp với thời tiết chuyển sang lạnh để làm ấm bụng. Lươn cắt thành khúc, nấu cùng với đậu phụ, chuối, nước sốt đậm đà, thơm nức mũi. Ăn kèm với món này là các loại rau sống như tía tô, giá đỗ, hoa chuối... Thưởng thức món lươn om chuối đậu, bạn không nên nhâm nhi và phải ăn nóng bởi nước canh khi nguội chần rau sẽ mất ngon, có vị tanh, làm giảm nhiều giá trị món ăn.

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