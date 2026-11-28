Sau các vòng tuyển chọn, tứ kết và bán kết, 20 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí toàn quốc 2026 sẽ diễn ra ngày 29/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Với chủ đề "Sắc phục Việt - Dáng hình đất nước", mỗi phần thi sẽ giới thiệu một lát cắt văn hóa qua góc nhìn và tiếng nói của trẻ em.

Thay vì chỉ thể hiện kỹ thuật dẫn, các thí sinh nhí phải tìm hiểu trang phục, phong tục, vùng đất và con người gắn với nội dung được giao. Kiến thức văn hóa, khả năng xây dựng câu chuyện và cảm xúc khi trình bày vì thế trở thành những yếu tố quan trọng.

Theo Ban tổ chức, sắc phục không đơn thuần là trang phục được sử dụng trong đời sống, lao động hay lễ hội. Mỗi nếp áo, hoa văn và màu sắc còn phản ánh môi trường sống, tập quán, tín ngưỡng cùng quan niệm thẩm mỹ của từng cộng đồng.

Qua 20 phần thi, khán giả sẽ gặp những câu chuyện đến từ miền núi, bản làng, đồng bằng, vùng di sản và sông nước Nam Bộ. Các thí sinh có nhiệm vụ chuyển tải những nội dung ấy bằng hiểu biết, cách quan sát và cảm nhận phù hợp với lứa tuổi.

Chung kết MC nhí toàn quốc 2026 với chủ đề "Sắc phục Việt - Dáng hình đất nước" - mỗi phần thi sẽ giới thiệu một lát cắt văn hóa qua góc nhìn và tiếng nói của trẻ em.

Đêm chung kết được xây dựng thành bốn chương, đưa khán giả đi qua nhiều không gian văn hóa trên cả nước. Chương đầu tiên mang tên "Sắc nguồn phương Bắc", giới thiệu vùng đất lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử, phong tục lâu đời và sắc phục đặc trưng của các cộng đồng dân tộc. Nội dung trải rộng từ nét thanh lịch của người Kinh đến màu sắc trang phục tại những bản làng vùng cao, qua đó gợi mở câu chuyện về cội nguồn và bản sắc.

Tiếp đó, "Dệt sắc non ngàn" đưa người xem đến không gian núi rừng, nơi từng đường thêu và họa tiết trên trang phục gắn với đời sống cộng đồng. Các phần dẫn tập trung làm rõ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, đồng thời giới thiệu cách những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Chương ba có tên "Vọng sắc Trường Sơn", khắc họa dải đất miền Trung với hệ thống di sản, lễ hội, âm nhạc và trang phục truyền thống. Từ vùng núi đến miền biển, mỗi câu chuyện góp phần phản ánh lịch sử, đời sống và tính cách của con người nơi đây.

Khép lại chương trình là "Cửu Long gấm hoa", tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ qua hình ảnh sông nước, miệt vườn, áo bà ba và sự giao thoa giữa nhiều cộng đồng. Các thí sinh sẽ giới thiệu nét phóng khoáng, nghĩa tình cùng những giá trị riêng của vùng đất phương Nam.

Bốn chương có nội dung độc lập nhưng cùng hướng tới một hình ảnh chung: Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng về địa lý, phong tục và đời sống văn hóa.

MC Thanh Mai - Trưởng BTC cuộc thi.

Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí toàn quốc bước sang mùa thứ 13. Hơn một thập kỷ qua, MC Thanh Mai, nhà sáng lập kiêm Trưởng Ban tổ chức, theo đuổi định hướng đào tạo trẻ em có khả năng giao tiếp, tư duy độc lập và biết chịu trách nhiệm với thông điệp mình truyền tải.

Theo quan điểm của MC Thanh Mai, giọng nói là công cụ để mỗi người thể hiện suy nghĩ và bản sắc cá nhân. Vì vậy, quá trình đào tạo MC nhí không dừng ở việc sửa phát âm hay luyện phong thái. Trẻ cần được bổ sung kiến thức, hướng dẫn cách lựa chọn thông tin và trình bày quan điểm rõ ràng.

Trên cương vị Trưởng Ban tổ chức, đồng Trưởng Ban giám khảo, MC Thanh Mai cùng hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá thí sinh dựa trên nhiều tiêu chí, gồm phát âm, chất lượng giọng nói, kỹ thuật dẫn, tư duy nội dung, khả năng biểu cảm và mức độ am hiểu văn hóa.

Hiện tại, BTC đã bước đầu công bố một số thành viên trong hội đồng giám khảo đêm chung kết, gồm NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, MC Vũ Thanh Hường, MC/diễn viên Minh Hương, MC Hoàng Linh, Nhạc sĩ/Ca sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Ngọc Khuê... cùng các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và dẫn chương trình.