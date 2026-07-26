Quy định mới nhất 2026 về mức hưởng chế độ ốm đau, người lao động cần biết để hưởng quyền lợi

Thời gian hưởng chế độ ốm đau được quy định thế nào?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể:

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, i, k, l, m và n khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

Thời gian tham gia BHXH Điều kiện làm việc bình thường Điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại hoặc vùng KTXH khó khăn Dưới 15 năm Được nghỉ 30 ngày/năm Được nghỉ 40 ngày/năm Từ 15 năm đến dưới 30 năm Được nghỉ 40 ngày/năm Được nghỉ 50 ngày/năm Từ 30 năm trở lên Được nghỉ 60 ngày/năm Được nghỉ 70 ngày/năm

Cũng tại khoản 5 Điều 45 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nêu rõ:

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày.

Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là một ngày.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động được hưởng số ngày nghỉ ốm đau tùy thuộc vào số năm đóng BHXH. Ảnh minh họa: TL

2. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại khoản 1 nên trên mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thời gian mà người lao động phải nghỉ việc theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian hưởng chế độ khi nghỉ chăm sóc con ốm đau

Tại Điều 44, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nêu rõ về thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau như sau:

Khi người lao động nghỉ việc để chăm sóc con bị ốm đau, thời gian hưởng tối đa trong 1 năm (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) cho mỗi người con được tính như sau:

+ Con dưới 3 tuổi: Được nghỉ tối đa 20 ngày làm việc/năm.

+ Con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi: Được nghỉ tối đa 15 ngày làm việc/năm.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người được tính độc lập theo quy định trên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau

Theo quy định tại Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trợ cấp ốm đau được quy định:

Mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng và tính trên căn cứ sau đây:

- Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau;

- Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tháng tham gia trở lại nếu phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên tham gia hoặc tháng tham gia trở lại.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau:

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 và Điều 44 của Luật này bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều này.

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật này được tính như sau:

+ Bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều này nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều này nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều này nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm.

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động quy định tại khoản 3 Điều 43 của Luật này bằng 100% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều này.

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày.

- Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là một ngày.

Quy định về giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động

Giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau được nêu rõ tại Điều 48, Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể:

- Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Điều 47 của Luật này cho người sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau kèm theo hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

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