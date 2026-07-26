Tin sáng 26/7: Bắc Bộ sắp bước vào đợt mưa diện rộng, học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8

Bắc Bộ sắp bước vào đợt mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7 và 27/7, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, trong khi Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết từ đêm 27/7 đến ngày 4/8 cho thấy Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ đêm 28 đến 31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 30-31/7, lượng mưa tại hai khu vực này có xu hướng giảm dần.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa diện rộng. Ảnh TL

Đảo Đá Tây hỗ trợ 33 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị nạn

Theo báo Quân đội nhân dân, thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, sáng 25/7, các lực lượng của đảo Đá Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã cơ động xuồng CV tiếp cận tàu cá QNg 95555 TS chở theo 33 ngư dân gặp nạn tại vùng biển Trường Sa lên đảo an toàn.

Khi lên đảo, ngư dân được kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt và nơi ở. Hiện tại, các ngư dân đều ổn định tinh thần và sức khỏe.

Trước đó, sáng 24/7, tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách Đông Nam đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) 33 hải lý thì bất ngờ gặp dông lớn khiến tàu bị chìm. Trên tàu khi đó có 36 ngư dân. Nhận được thông báo, các lực lượng trên đảo Đá Tây đã phối hợp, tăng cường quan sát và tổ chức tìm kiếm.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng nhận được thông tin tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 33 trong tổng số 36 ngư dân gặp nạn và đưa các ngư dân vào khu vực đảo Đá Tây. Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 ngư dân đang mất tích.

Các lực lượng trên đảo Đá Tây thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quần áo cho ngư dân.



Học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8

Theo báo Xây dựng, để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, chỉnh lý, cập nhật các nội dung liên quan đến địa danh, địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị bảo đảm phát hành đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa đến học sinh trước ngày 15/8.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho việc đấu thầu, in và phát hành sách giáo khoa đã được triển khai từ cuối năm 2025. Năm học 2026-2027, cả nước có hơn 19 triệu học sinh phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi, in và phát hành hơn 200 triệu bản sách giáo khoa, bảo đảm đủ sách cho tất cả môn học, lớp học và cấp học, kể cả các chuyên đề tự chọn.

Tính đến ngày 20/7, hơn 99% số sách giáo khoa theo kế hoạch đã được nhập kho, trong khi trên 85,2% tổng số sách đã được chuyển đến các địa phương.

Học sinh cả nước lần đầu tiên sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027.

Giám đốc một doanh nghiệp ở TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 127 tỷ đồng

Theo Tiền phong, ngày 25/7, nguồn tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết nơi đây vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Đồng phạm Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Ngô Sĩ Linh dùng pháp nhân Công ty Nhà Tiến Phát ký hợp đồng thuê nhiều diện tích đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Linh dựng lên mô hình hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê với cam kết chi trả lợi nhuận vô cùng hấp dẫn lên tới 36%/năm.

Nguyễn Hoài Nghĩa dù không được bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng Giám đốc, Nghĩa vẫn trực tiếp kêu gọi đầu tư và đút túi hơn 7,2 tỷ đồng tiền hoa hồng, chi phí hưởng lợi.

