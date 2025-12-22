Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt

Xem ngày tốt nhập trạch

Phong thủy cho biết, lựa chọn ngày tốt không chỉ là mong muốn việc dọn đến nhà mới ở của gia chủ gặp nhiều may mắn, mà còn mong muốn hóa giải những điều không may mắn thành những điều tốt đẹp nhất. Lựa chọn ngày đẹp sẽ giúp cho tâm lý của gia chủ thấy thoải mái hơn.

Việc xem ngày tốt nhập trạch là điều vô cùng quan trọng, lựa chọn ngày tốt là khởi đầu để chúng ta thực hiện công việc nhập trạch. Để lựa chọn được ngày tốt bạn có thể tham khảo thầy phong thủy hoặc xem ngày đại cát trên lịch và các trang mạng. Ngày đẹp để nhập trạch là ngày hợp với mệnh và tuổi của gia chủ.

Chuẩn bị vàng mã để cúng trong ngày nhập trạch

Theo quan niệm dân gian, vàng mã là lễ vật cần có khi chúng ta làm lễ cúng nhập trạch. Để chuẩn bị cho tươm tất bạn cần nên kế hoạch về số lượng, sau đó đặt mua trước để đảm bảo đủ số lượng, cũng như hạn chế những thiếu sót trong công tác chuẩn bị này.

Vàng mã là lễ vật vô cùng quan trọng khi chúng ta làm lễ cúng nhập trạch.

Số lượng lễ vật vàng mã cần chuẩn bị trong ngày nhập trạch mà bạn nên tham khảo cụ thể như sau: 6 bộ ngựa bao gồm đầy đủ quần áo, cờ, mũ, kiếm (2 ngựa đỏ, 1 ngựa xanh, 1 ngựa vàng, 1 ngựa tím, 1 ngựa trắng); 5 tập giấy tiền, vàng lá cùng màu với ngựa; 5 mũ và 5 tiền vàng.

Chuẩn bị mâm cúng trong ngày nhập trạch

Mâm cúng nhập trạch vô cùng quan trọng bởi đây là những lễ vật mà gia chủ muốn dâng lên các vị thần linh và thổ công. Mâm cúng sẽ bao gồm 3 phần chính: Mâm ngũ quả; hương hoa và mâm cỗ mặn.

Mâm cỗ mặn

Mâm cỗ mặn sẽ bao gồm 1 con gà luộc nguyên con hoặc bạn có thể thay thế bằng thịt lợn luộc; bát nấu thì bạn có thể nấu canh bí, canh khoai hoặc canh nấm; 1 đĩa xào, 1 đĩa rán….xôi hoặc bánh chưng là lễ vật không thể thiếu trong mâm cỗ mặn.

Mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả bao gồm 5 loại quả. Tùy theo mùa vụ và văn hóa từng miền mà bạn sẽ lựa chọn mâm ngũ quả phù hợp nhất.

Bạn cần lưu ý là lựa chọn những loại quả tươi tốt, không bị hư hỏng và sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất để dâng lên cúng.

Hương hoa

Bạn cần phải chuẩn bị một loại hoa tươi đẹp với khoảng từ 5 loại hoa, đèn nhang, nến, trầu cau, gạo, muối. Tất cả đều phải được chuẩn bị và sắp xếp sao cho phù hợp nhất.

Việc lựa chọn lễ vật trong mâm cỗ nhập trạch sẽ tùy theo điều kiện của từng gia đình cũng như văn hóa vùng miền để thực hiện.

Khi làm lễ nhập trạch cần kiêng điều gì?

Các cụ xưa đã có câu "có kiêng có lành", việc thực hiện một số điều kiêng khi xem ngày nhập trạch sẽ giúp gia chủ giải hóa bớt những điều không may mắn, rước tài vận vào nhà. Một số điều kiêng kỵ mà các bạn cần tránh trong ngày nhập trạch, đó là:

Sau khi làm lễ nhập trạch mà gia đình bạn vẫn chưa ở ngay thì bạn cũng nên ở đó lại 1 đêm để báo cáo với các vị thần linh là gia chủ đã về ở. Tất cả các thành viên trong gia đình nên cùng tham gia vào việc làm lễ và chuyển nhà.

Bạn không nên chuyển nhà vào buổi tối. Nếu bạn không được tuổi và cần mượn tuổi để dọn lên nhà mới thì không nên mượn người tuổi Hổ.

Bàn thờ cúng gia tiên cần phải chuẩn bị kỹ từ trước và mọi người khi về nhà thì nên mang theo tiền.

Theo phong thủy, khi mang thai thì không nên chuyển nhà, vì điều này là không tốt hoặc nếu có chuyển thì sẽ dùng chổi mới để quét lên đồ đạc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.