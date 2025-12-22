Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt
GĐXH - Xem ngày nhập trạch chính là xin phép các vị thần linh đang trú ngụ tại đó đồng ý cho việc chúng ta chuyển đến để sinh sống. Việc làm lễ này còn cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia chủ luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiền tài nhiều.
Xem ngày tốt nhập trạch
Phong thủy cho biết, lựa chọn ngày tốt không chỉ là mong muốn việc dọn đến nhà mới ở của gia chủ gặp nhiều may mắn, mà còn mong muốn hóa giải những điều không may mắn thành những điều tốt đẹp nhất. Lựa chọn ngày đẹp sẽ giúp cho tâm lý của gia chủ thấy thoải mái hơn.
Việc xem ngày tốt nhập trạch là điều vô cùng quan trọng, lựa chọn ngày tốt là khởi đầu để chúng ta thực hiện công việc nhập trạch. Để lựa chọn được ngày tốt bạn có thể tham khảo thầy phong thủy hoặc xem ngày đại cát trên lịch và các trang mạng. Ngày đẹp để nhập trạch là ngày hợp với mệnh và tuổi của gia chủ.
Chuẩn bị vàng mã để cúng trong ngày nhập trạch
Theo quan niệm dân gian, vàng mã là lễ vật cần có khi chúng ta làm lễ cúng nhập trạch. Để chuẩn bị cho tươm tất bạn cần nên kế hoạch về số lượng, sau đó đặt mua trước để đảm bảo đủ số lượng, cũng như hạn chế những thiếu sót trong công tác chuẩn bị này.
Số lượng lễ vật vàng mã cần chuẩn bị trong ngày nhập trạch mà bạn nên tham khảo cụ thể như sau: 6 bộ ngựa bao gồm đầy đủ quần áo, cờ, mũ, kiếm (2 ngựa đỏ, 1 ngựa xanh, 1 ngựa vàng, 1 ngựa tím, 1 ngựa trắng); 5 tập giấy tiền, vàng lá cùng màu với ngựa; 5 mũ và 5 tiền vàng.
Chuẩn bị mâm cúng trong ngày nhập trạch
Mâm cúng nhập trạch vô cùng quan trọng bởi đây là những lễ vật mà gia chủ muốn dâng lên các vị thần linh và thổ công. Mâm cúng sẽ bao gồm 3 phần chính: Mâm ngũ quả; hương hoa và mâm cỗ mặn.
Mâm cỗ mặn
Mâm cỗ mặn sẽ bao gồm 1 con gà luộc nguyên con hoặc bạn có thể thay thế bằng thịt lợn luộc; bát nấu thì bạn có thể nấu canh bí, canh khoai hoặc canh nấm; 1 đĩa xào, 1 đĩa rán….xôi hoặc bánh chưng là lễ vật không thể thiếu trong mâm cỗ mặn.
Mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả bao gồm 5 loại quả. Tùy theo mùa vụ và văn hóa từng miền mà bạn sẽ lựa chọn mâm ngũ quả phù hợp nhất.
Bạn cần lưu ý là lựa chọn những loại quả tươi tốt, không bị hư hỏng và sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất để dâng lên cúng.
Hương hoa
Bạn cần phải chuẩn bị một loại hoa tươi đẹp với khoảng từ 5 loại hoa, đèn nhang, nến, trầu cau, gạo, muối. Tất cả đều phải được chuẩn bị và sắp xếp sao cho phù hợp nhất.
Việc lựa chọn lễ vật trong mâm cỗ nhập trạch sẽ tùy theo điều kiện của từng gia đình cũng như văn hóa vùng miền để thực hiện.
Khi làm lễ nhập trạch cần kiêng điều gì?
Các cụ xưa đã có câu "có kiêng có lành", việc thực hiện một số điều kiêng khi xem ngày nhập trạch sẽ giúp gia chủ giải hóa bớt những điều không may mắn, rước tài vận vào nhà. Một số điều kiêng kỵ mà các bạn cần tránh trong ngày nhập trạch, đó là:
Sau khi làm lễ nhập trạch mà gia đình bạn vẫn chưa ở ngay thì bạn cũng nên ở đó lại 1 đêm để báo cáo với các vị thần linh là gia chủ đã về ở. Tất cả các thành viên trong gia đình nên cùng tham gia vào việc làm lễ và chuyển nhà.
Bàn thờ cúng gia tiên cần phải chuẩn bị kỹ từ trước và mọi người khi về nhà thì nên mang theo tiền.
Theo phong thủy, khi mang thai thì không nên chuyển nhà, vì điều này là không tốt hoặc nếu có chuyển thì sẽ dùng chổi mới để quét lên đồ đạc.
Bạn không nên chuyển nhà vào buổi tối. Nếu bạn không được tuổi và cần mượn tuổi để dọn lên nhà mới thì không nên mượn người tuổi Hổ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Mẹo hóa giải những điều cấm kỵ với bàn làm việcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một trong những việc rất quan trọng. Vậy, chúng ta có thể hóa giải nếu như vô tình phạm phải những lỗi phong thủy dưới đây không, hãy tham khảo bài viết sau.
Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫyỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.
Cây trầu bà: Bí quyết thanh lọc, tài lộc và sự thịnh vượng cho bàn làm việcỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Sự hiện diện của cây trầu bà trên bàn làm việc không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực và ý nghĩa phong thủy giá trị.
Phong thủy nhà ở khi xây nhà theo tuổi kích tài vận tốtỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Xem tuổi chủ nhà và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà hợp phong thủy, người xưa tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận gia chủ cũng như cuộc sống của cả gia đình sau này.
Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào để rước tài lộc?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chọn chiều mở cửa cho nhà vệ sinh không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà chúng còn hướng đến sự tài lộc, may mắn của gia chủ.
Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hànhỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.
Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài việc xem xét theo tuổi, việc lựa chọn cây trầu bà theo mệnh Ngũ hành cũng là một yếu tố quan trọng để phát huy tối đa công dụng phong thủy.
Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn củaỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trên thực tế, có những điều cấm kỵ về phong thủy đối với một số đồ vật để trong nhà. Tất cả có trong bài viết sau.
Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ nhà cố định thì phong thủy cũng cố định. Nhưng thực tế, dòng khí luôn thay đổi theo tháng do ảnh hưởng của tiết khí và phi tinh. Vì vậy, mỗi tháng mang một năng lượng khác nhau, có thể tốt hoặc xấu.
Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giápỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Mỗi con giáp mang một bản mệnh Ngũ hành khác nhau. Việc lựa chọn loại cây trầu bà có màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ tạo ra sự tương sinh, hỗ trợ cho vận trình của người đó.
Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?Ở
GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.