Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt

Thứ hai, 19:00 22/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xem ngày nhập trạch chính là xin phép các vị thần linh đang trú ngụ tại đó đồng ý cho việc chúng ta chuyển đến để sinh sống. Việc làm lễ này còn cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia chủ luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiền tài nhiều.

Xem ngày tốt nhập trạch

Phong thủy cho biết, lựa chọn ngày tốt không chỉ là mong muốn việc dọn đến nhà mới ở của gia chủ gặp nhiều may mắn, mà còn mong muốn hóa giải những điều không may mắn thành những điều tốt đẹp nhất. Lựa chọn ngày đẹp sẽ giúp cho tâm lý của gia chủ thấy thoải mái hơn.

Việc xem ngày tốt nhập trạch là điều vô cùng quan trọng, lựa chọn ngày tốt là khởi đầu để chúng ta thực hiện công việc nhập trạch. Để lựa chọn được ngày tốt bạn có thể tham khảo thầy phong thủy hoặc xem ngày đại cát trên lịch và các trang mạng. Ngày đẹp để nhập trạch là ngày hợp với mệnh và tuổi của gia chủ.

Chuẩn bị vàng mã để cúng trong ngày nhập trạch

Theo quan niệm dân gian, vàng mã là lễ vật cần có khi chúng ta làm lễ cúng nhập trạch. Để chuẩn bị cho tươm tất bạn cần nên kế hoạch về số lượng, sau đó đặt mua trước để đảm bảo đủ số lượng, cũng như hạn chế những thiếu sót trong công tác chuẩn bị này.

Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt - Ảnh 1.

Vàng mã là lễ vật vô cùng quan trọng khi chúng ta làm lễ cúng nhập trạch.

Số lượng lễ vật vàng mã cần chuẩn bị trong ngày nhập trạch mà bạn nên tham khảo cụ thể như sau: 6 bộ ngựa bao gồm đầy đủ quần áo, cờ, mũ, kiếm (2 ngựa đỏ, 1 ngựa xanh, 1 ngựa vàng, 1 ngựa tím, 1 ngựa trắng); 5 tập giấy tiền, vàng lá cùng màu với ngựa; 5 mũ và 5 tiền vàng.

Chuẩn bị mâm cúng trong ngày nhập trạch

Mâm cúng nhập trạch vô cùng quan trọng bởi đây là những lễ vật mà gia chủ muốn dâng lên các vị thần linh và thổ công. Mâm cúng sẽ bao gồm 3 phần chính: Mâm ngũ quả; hương hoa và mâm cỗ mặn.

Mâm cỗ mặn

Mâm cỗ mặn sẽ bao gồm 1 con gà luộc nguyên con hoặc bạn có thể thay thế bằng thịt lợn luộc; bát nấu thì bạn có thể nấu canh bí, canh khoai hoặc canh nấm; 1 đĩa xào, 1 đĩa rán….xôi hoặc bánh chưng là lễ vật không thể thiếu trong mâm cỗ mặn.

Mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả bao gồm 5 loại quả. Tùy theo mùa vụ và văn hóa từng miền mà bạn sẽ lựa chọn mâm ngũ quả phù hợp nhất.

Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt - Ảnh 2.

Mâm ngũ quả bao gồm 5 loại quả. Tùy theo mùa vụ và văn hóa từng miền mà bạn sẽ lựa chọn mâm ngũ quả phù hợp nhất.

Bạn cần lưu ý là lựa chọn những loại quả tươi tốt, không bị hư hỏng và sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất để dâng lên cúng.

Hương hoa

Bạn cần phải chuẩn bị một loại hoa tươi đẹp với khoảng từ 5 loại hoa, đèn nhang, nến, trầu cau, gạo, muối. Tất cả đều phải được chuẩn bị và sắp xếp sao cho phù hợp nhất.

Việc lựa chọn lễ vật trong mâm cỗ nhập trạch sẽ tùy theo điều kiện của từng gia đình cũng như văn hóa vùng miền để thực hiện.

Khi làm lễ nhập trạch cần kiêng điều gì?

Các cụ xưa đã có câu "có kiêng có lành", việc thực hiện một số điều kiêng khi xem ngày nhập trạch sẽ giúp gia chủ giải hóa bớt những điều không may mắn, rước tài vận vào nhà. Một số điều kiêng kỵ mà các bạn cần tránh trong ngày nhập trạch, đó là:

Sau khi làm lễ nhập trạch mà gia đình bạn vẫn chưa ở ngay thì bạn cũng nên ở đó lại 1 đêm để báo cáo với các vị thần linh là gia chủ đã về ở. Tất cả các thành viên trong gia đình nên cùng tham gia vào việc làm lễ và chuyển nhà.

Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt - Ảnh 3.

Bạn không nên chuyển nhà vào buổi tối. Nếu bạn không được tuổi và cần mượn tuổi để dọn lên nhà mới thì không nên mượn người tuổi Hổ.

Bàn thờ cúng gia tiên cần phải chuẩn bị kỹ từ trước và mọi người khi về nhà thì nên mang theo tiền.

Theo phong thủy, khi mang thai thì không nên chuyển nhà, vì điều này là không tốt hoặc nếu có chuyển thì sẽ dùng chổi mới để quét lên đồ đạc.

Bạn không nên chuyển nhà vào buổi tối. Nếu bạn không được tuổi và cần mượn tuổi để dọn lên nhà mới thì không nên mượn người tuổi Hổ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt - Ảnh 4.Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Cách đặt chậu rửa trong phòng bếp hợp phong thủy, rước tài lộc, gia đạo ấm êm

Cách đặt chậu rửa trong phòng bếp hợp phong thủy, rước tài lộc, gia đạo ấm êm

Cùng chuyên mục

Mẹo hóa giải những điều cấm kỵ với bàn làm việc

Mẹo hóa giải những điều cấm kỵ với bàn làm việc

- 3 giờ trước

GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một trong những việc rất quan trọng. Vậy, chúng ta có thể hóa giải nếu như vô tình phạm phải những lỗi phong thủy dưới đây không, hãy tham khảo bài viết sau.

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

- 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

Cây trầu bà: Bí quyết thanh lọc, tài lộc và sự thịnh vượng cho bàn làm việc

Cây trầu bà: Bí quyết thanh lọc, tài lộc và sự thịnh vượng cho bàn làm việc

- 7 giờ trước

GĐXH - Sự hiện diện của cây trầu bà trên bàn làm việc không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực và ý nghĩa phong thủy giá trị.

Phong thủy nhà ở khi xây nhà theo tuổi kích tài vận tốt

Phong thủy nhà ở khi xây nhà theo tuổi kích tài vận tốt

- 13 giờ trước

GĐXH - Xem tuổi chủ nhà và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà hợp phong thủy, người xưa tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận gia chủ cũng như cuộc sống của cả gia đình sau này.

Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào để rước tài lộc?

Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào để rước tài lộc?

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc chọn chiều mở cửa cho nhà vệ sinh không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà chúng còn hướng đến sự tài lộc, may mắn của gia chủ.

Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành

Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành

- 1 ngày trước

GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc xem xét theo tuổi, việc lựa chọn cây trầu bà theo mệnh Ngũ hành cũng là một yếu tố quan trọng để phát huy tối đa công dụng phong thủy.

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

- 2 ngày trước

GĐXH - Trên thực tế, có những điều cấm kỵ về phong thủy đối với một số đồ vật để trong nhà. Tất cả có trong bài viết sau.

Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủ

Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủ

- 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ nhà cố định thì phong thủy cũng cố định. Nhưng thực tế, dòng khí luôn thay đổi theo tháng do ảnh hưởng của tiết khí và phi tinh. Vì vậy, mỗi tháng mang một năng lượng khác nhau, có thể tốt hoặc xấu.

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

- 3 ngày trước

GĐXH - Mỗi con giáp mang một bản mệnh Ngũ hành khác nhau. Việc lựa chọn loại cây trầu bà có màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ tạo ra sự tương sinh, hỗ trợ cho vận trình của người đó.

Xem nhiều

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắn

Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắn

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top