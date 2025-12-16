Cách đặt chậu rửa trong phòng bếp hợp phong thủy, rước tài lộc, gia đạo ấm êm
GĐXH - Theo phong thủy, cách đặt bồn rửa chén theo phong thuỷ là vấn đề nhiều người nên quan tâm. Việc lựa chọn vị trí đặt bếp, chậu rửa hợp lý sẽ giúp bạn tránh được các yếu tố xung khắc gây bất lợi cho gia đình.
Cách đặt bếp và chậu rửa bát hợp phong thuỷ
Trong phong thủy, bồn rửa bát thuộc Thủy, do đó bạn cần bố trí nó ở các khu vực Bắc, Đông hoặc Đông Nam. Nếu không chọn được vị trí phù hợp trong 3 phương vị này, bạn có thể bố trí tạm ở góc phía Tây.
Bếp nấu thuộc hành Hỏa, bạn nên đặt tại góc phía Nam, Đông và Đông Nam. Để có căn bếp hợp phong thủy, bạn cần phải bố trí hợp lý vị trí của bồn rửa và bếp trên cơ sở hài hòa Thủy và Hỏa.
Bên cạnh đó, vị trí đặt bếp phải "tọa hung" và hướng bếp phải "hướng cát" mới giúp cho gia đình bạn nhiều may mắn, hạn chế phần nào phong thủy xấu của ngôi nhà.
Ngoài ra, cửa bếp (miệng bếp) nên quay về hướng lành để cho gia đình có phúc. Với bếp gas thì cửa bếp là phần có nút bật tắt bếp, tức hướng bếp sẽ trùng với hướng sau lưng của người đứng nấu.
Bố trí bếp và bồn rửa chén thẳng hàng theo vách tường
Nếu bếp và bồn rửa chén sắp xếp thẳng hàng dọc theo vách tường phía Tây của bếp thì gia chủ nên đặt bồn rửa ở phía Bắc, bếp ở phía Nam.
Ngược lại, nếu bếp và bồn đặt thẳng hàng dọc theo vách tường phía Đông thì gia chủ cần đặt bếp ở phía Bắc còn bồn rửa ở phía Nam.
Nếu bếp và bồn rửa chén được đặt thẳng hàng dọc theo vách tường phía Bắc thì gia chủ nên đặt bếp ở phía Đông, chậu rửa bát ở phía Tây.
Trong trường hợp bếp và bồn rửa thẳng hàng sát dọc theo vách tường phía Nam, bếp nên được đặt ở phía Tây và bồn ở phía Đông.
Lưu ý: Nếu lựa chọn cách đặt phong thuỷ bếp và chậu rửa nằm thẳng hàng với nhau theo vách tường, gia chủ cần phải chú ý khoảng cách tối thiểu giữa hai thiết bị này phải là 60cm.
Tránh đặt chậu rửa và bếp nấu đối diện nhau
Nếu do không gian nhà bếp bắt buộc phải bố trí đối diện nhau thì phải đặt lệch nhau, tránh đối diện trực tiếp.
Theo phong thủy, nếu chậu và bếp đối diện nhau trực tiếp tức là nhà bếp nhà gia chủ ở vào thế "hỏa môn đối với thủy khẩu" khiến cho gia đạo bất hòa, dễ có mâu thuẫn gia đình, từ đó khiến cho công việc làm ăn không thuận lợi.
Vị trí đặt bếp theo phong thuỷ vuông góc với chậu rửa
Ngoài ra, gia chủ cũng có thể lắp đặt bếp và chậu rửa vuông góc với nhau hoặc bếp và chậu rửa đối diện lệch nhau.
Lưu ý khi đặt chậu rửa hợp phong thủy
Không đặt gần bếp nấu: Trong phong thủy, chậu rửa thuộc hành Thủy, còn bếp nấu thuộc hành Hỏa. Nếu chậu rửa được đặt trong bếp nấu sẽ tạo ra sự xung đột giữa Thủy và Hỏa, có thể ảnh hưởng xấu đến hòa khí trong gia đình, dễ gây bất hòa và thất thoát tài lộc.
Giải pháp: Nếu không thể thay đổi vị trí, bạn có thể đặt vật trung hòa như cây xanh hoặc tấm thép giữa bếp nấu và chậu rửa để giảm bớt vấn đề giải quyết.
Chậu rửa và nấu ăn nên được bố trí cách xa nhau, tốt nhất là ở hai khu vực riêng. Điều này giúp tạo ra sự cân bằng giữa Thủy và Hỏa, đồng thời mang lại sự thuận lợi trong quá trình nấu ăn. Khoảng cách hợp lý: đảm bảo khoảng cách từ 60cm - 100cm giữa bếp nấu và chậu rửa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
