Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão
Một đám cưới tại xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa tổ chức đúng ngày mưa bão khiến chú rể và quan khách phải xắn quần, lội nước đi đón dâu.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 , nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thanh Hóa hứng chịu mưa lớn, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh đám cưới ngập nước ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video thu hút hơn 30.000 lượt xem sau vài giờ đăng tải trên TikTok.
Theo video, đoạn đường vào nhà gái bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài, chú rể cùng đoàn nhà trai phải bì bõm lội nước vào đón dâu.
Một khoảnh khắc khác ghi lại cảnh rạp cưới nhà gái ngập sâu, quan khách phải xắn quần, kéo váy lội nước để tiễn cô dâu về nhà chồng.
Video thu hút nhiều bình luận của dân mạng: “Mình cũng vừa cưới chiều qua, rạp cưới sập hoàn toàn, phải dựng lại”; “Một kỷ niệm mà cô dâu, chú rể cả đời không thể quên”; “Cứ nghĩ tích cực rằng cưới vào ngày mưa gió sẽ nhiều lộc. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn”...
Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây xôn xao là Tường Vy (xã Thiệu Hóa) và Trần Dinh (xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 29/9.
Tường Vy chia sẻ với phóng viên VietNamNet , đoạn video được quay tại đám cưới ở nhà gái vào lúc 9h30 ngày 29/9, khi chú rể cùng đoàn nhà trai đến rước dâu.
Tường Vy cho hay, nhà cô ở cạnh ao. Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 29/9 khiến nước ao dâng cao, gây ngập nặng đoạn đường hơn 50m từ đầu ngõ vào đến nhà.
“Rạp cưới nhà tôi trụ vững nhưng từ sân ra ngõ ngập nặng. Chú rể cùng 30 người đoàn nhà trai đến đón dâu phải xắn quần, kéo váy lội nước từ đầu ngõ vào.
May mắn là gia đình tôi đã làm cỗ đãi khách từ chiều hôm trước, nên sáng hôm đón dâu, dù sân có ngập, mọi việc cũng đỡ phần nào”, cô chia sẻ.
Thủ tục đón dâu diễn ra nhanh gọn. Cô dâu theo chú rể lên xe hoa về nhà chồng, trong khi phía sau, khách khứa lội nước, chèo thuyền ra tiễn.
Vượt đoạn đường 20km về đến nhà trai, cô dâu Thanh Hóa ngỡ ngàng về cảnh tượng trước mắt. Nhà chú rể cũng chịu thiệt hại nặng nề vì mưa bão, rạp cưới bị tốc hết, chỉ còn trơ khung.
“Trước đó, tôi có nghe chồng kể về việc rạp cưới bị tốc nhưng không ngờ khung cảnh lại tan hoang đến vậy. Về đến nơi, chúng tôi đi thẳng vào sân nhà làm lễ, còn rạp cưới bên ngoài thì không dựng lại nữa”, Tường Vy kể.
Tổ chức đám cưới đúng ngày bão gió, cô dâu xứ Thanh không khỏi tiếc nuối vì chưa có bộ ảnh phóng sự cưới như ý. Dù vậy, Tường Vy vẫn thấy may mắn khi hôn lễ diễn ra ấm cúng nhờ sự chung tay của hai bên gia đình.
Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!Nuôi dạy con - 7 giờ trước
GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".
Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợChuyện vợ chồng - 11 giờ trước
GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.
Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầuGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.
Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'Nuôi dạy con - 16 giờ trước
GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.
Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thânGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Lòng tốt đặt nhầm chỗ chỉ mang khổ đau. Đây là 6 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ
Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.
Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!Nuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.
Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.
Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều nàyNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.
Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu tài nấu nướng khéo léo, biến căn bếp thành không gian đầy ắp yêu thương.
Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên đượcNuôi dạy con
GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.