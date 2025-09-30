Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 , nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thanh Hóa hứng chịu mưa lớn, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh đám cưới ngập nước ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video thu hút hơn 30.000 lượt xem sau vài giờ đăng tải trên TikTok.

Theo video, đoạn đường vào nhà gái bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài, chú rể cùng đoàn nhà trai phải bì bõm lội nước vào đón dâu.

Một khoảnh khắc khác ghi lại cảnh rạp cưới nhà gái ngập sâu, quan khách phải xắn quần, kéo váy lội nước để tiễn cô dâu về nhà chồng.

Video thu hút nhiều bình luận của dân mạng: “Mình cũng vừa cưới chiều qua, rạp cưới sập hoàn toàn, phải dựng lại”; “Một kỷ niệm mà cô dâu, chú rể cả đời không thể quên”; “Cứ nghĩ tích cực rằng cưới vào ngày mưa gió sẽ nhiều lộc. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây xôn xao là Tường Vy (xã Thiệu Hóa) và Trần Dinh (xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 29/9.

Nhà cô dâu ngập nước, nhà chú rể hỏng rạp cưới do mưa bão. Ảnh: NVCC

Tường Vy chia sẻ với phóng viên VietNamNet , đoạn video được quay tại đám cưới ở nhà gái vào lúc 9h30 ngày 29/9, khi chú rể cùng đoàn nhà trai đến rước dâu.

Tường Vy cho hay, nhà cô ở cạnh ao. Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 29/9 khiến nước ao dâng cao, gây ngập nặng đoạn đường hơn 50m từ đầu ngõ vào đến nhà.

“Rạp cưới nhà tôi trụ vững nhưng từ sân ra ngõ ngập nặng. Chú rể cùng 30 người đoàn nhà trai đến đón dâu phải xắn quần, kéo váy lội nước từ đầu ngõ vào.

May mắn là gia đình tôi đã làm cỗ đãi khách từ chiều hôm trước, nên sáng hôm đón dâu, dù sân có ngập, mọi việc cũng đỡ phần nào”, cô chia sẻ.

Thủ tục đón dâu diễn ra nhanh gọn. Cô dâu theo chú rể lên xe hoa về nhà chồng, trong khi phía sau, khách khứa lội nước, chèo thuyền ra tiễn.

Cô dâu, chú rể làm lễ cưới bên trong sân nhà thay vì tại rạp cưới dựng bên ngoài như dự kiến. Ảnh: NVCC

Vượt đoạn đường 20km về đến nhà trai, cô dâu Thanh Hóa ngỡ ngàng về cảnh tượng trước mắt. Nhà chú rể cũng chịu thiệt hại nặng nề vì mưa bão, rạp cưới bị tốc hết, chỉ còn trơ khung.

“Trước đó, tôi có nghe chồng kể về việc rạp cưới bị tốc nhưng không ngờ khung cảnh lại tan hoang đến vậy. Về đến nơi, chúng tôi đi thẳng vào sân nhà làm lễ, còn rạp cưới bên ngoài thì không dựng lại nữa”, Tường Vy kể.

Tổ chức đám cưới đúng ngày bão gió, cô dâu xứ Thanh không khỏi tiếc nuối vì chưa có bộ ảnh phóng sự cưới như ý. Dù vậy, Tường Vy vẫn thấy may mắn khi hôn lễ diễn ra ấm cúng nhờ sự chung tay của hai bên gia đình.