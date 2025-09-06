Sắc vóc đời thực của mỹ nhân 9X có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ

Diệp Bảo Ngọc từng nổi tiếng khi trở thành nữ diễn viên của 2 dự án phim có doanh thu trăm tỉ, đó là: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1. Nói về điều này, cô tâm sự “Mọi người chọc tôi là có "vía trăm tỉ", nhưng thật ra đó là sự may mắn. Bởi vì để đạt được con số đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ê kíp, marketing, sản phẩm, sự yêu thương của khán giả… Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả ê kíp”.