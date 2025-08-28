Mới nhất
Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'

Thứ năm, 08:00 28/08/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - Đinh Thúy Hà mới đây vào vai diễn người mẹ trong phim "Mưa đỏ". Nếu trên phim, chị khắc họa hình ảnh người mẹ kiên cường thì ngoài đời nữ diễn viên lại dịu dàng, bình dị và thường khoe mặt mộc nhẹ nhàng.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương &quot;Em bé Hà Nội&quot;Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 2.

Diễn viên Đinh Thúy Hà đã chứng minh chị có thể biến hóa các vai diễn mà không sợ "một màu" khi tham gia dự án phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ". 

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 3.

Nếu như trên phim, Đinh Thúy Hà là một người mẹ kiên cường thì ngoài đời chị sống bình dị với những điều nhẹ nhàng. Chị ít khi make-up mà thường để làn da của mình một cách tự nhiên.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 4.

Đinh Thúy Hà thoải mái khoe mặt mộc mịn màng của mình với khán giả.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 5.

Ở tuổi 47, chị vẫn tự tin với làn da "hack tuổi" của mình. Với Đinh Thúy Hà, những thứ tự nhiên sẽ giúp cho vẻ ngoài luôn tươi trẻ.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 6.

Để có được làn da đẹp như vậy, ngoài hạn chế make-up, chị còn chị khó tập thể dục để thanh lọc bên trong giúp da thêm mịn màng.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 7.

Ngoài tập thể dục, Đinh Thúy Hà rất chăm làm việc nhà, chính điều này giúp Đinh Thúy Hà giữ cân nặng mà cũng da thêm đẹp hơn.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 8.

Ngoài ra, nữ diễn viên phim "Mưa đỏ" cũng chịu khó chăm sóc da bằng những loại mỹ phẩm chị đã nghiên cứu và tin tưởng. Nhờ vậy làn da của Đinh Thúy Hà luôn đẹp so với tuổi.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'- Ảnh 9.

Ở bất kỳ khoảnh khắc nào, diễn viên Đinh Thúy Hà đều tự tin tỏa sáng với gương mặt mộc của mình.

Ảnh: FBNV


Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim &quot;Mưa đỏ&quot; - Thân Thúy HàMặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.

Đỗ Quyên
