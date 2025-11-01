Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Sải bước tại thảm đỏ, Chi Pu chọn khoác lên bộ dạ hội đỏ rực rỡ được thiết kế từ chất liệu xuyên thấu kết hợp vải voan mỏng và ren đính kết tinh xảo, toát lên vẻ quyến rũ và sang trọng.

Phần thân váy ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể, trong khi phần đuôi váy dài buông nhẹ phía sau mang lại vẻ kiêu sa, sang trọng. Các chi tiết thêu hoa và kết cườm ánh sắc đỏ ruby trải dọc theo thân váy, khiến tổng thể trở nên lấp lánh dưới ánh đèn.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở lớp vải voan mỏng phủ lên vai và phần cổ, tạo cảm giác bồng bềnh và mềm mại, tôn lên nhan sắc kiều diễm của cô nàng.





Chi Pu lựa chọn kiểu tóc uốn xoăn sóng cổ điển cùng tông trang điểm đỏ – nâu quyến rũ, hoàn toàn hòa hợp với tổng thể trang phục. Sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp Á Đông và phong thái hiện đại giúp cô tỏa sáng như "đóa hồng đỏ" giữa sự kiện.

Ngay khi vừa xuất hiện, Chi Pu lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Hình ảnh của cô nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả bởi nhan sắc đỉnh cao và thần thái tựa minh tinh Hollywood

Được biết, Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards là sự kiện nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Năm nay, chương trình quy tụ dàn sao hàng đầu Vbiz, mang đến bữa tiệc thời trang lộng lẫy và đẳng cấp.

Đặc biệt, tại đêm trao giải, Chi Pu được vinh danh với giải thưởng Female Singer of the Year – Pop, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và cống hiến của một nghệ sĩ đa tài trên hành trình âm nhạc. Giải thưởng không chỉ là sự công nhận cho thành tích nghệ thuật ấn tượng của Chi Pu trong năm qua mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cô trong làng giải trí Việt.