Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025
GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.
Ngay khi vừa xuất hiện, Chi Pu lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Hình ảnh của cô nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả bởi nhan sắc đỉnh cao và thần thái tựa minh tinh Hollywood
Được biết, Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards là sự kiện nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Năm nay, chương trình quy tụ dàn sao hàng đầu Vbiz, mang đến bữa tiệc thời trang lộng lẫy và đẳng cấp.
Đặc biệt, tại đêm trao giải, Chi Pu được vinh danh với giải thưởng Female Singer of the Year – Pop, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và cống hiến của một nghệ sĩ đa tài trên hành trình âm nhạc. Giải thưởng không chỉ là sự công nhận cho thành tích nghệ thuật ấn tượng của Chi Pu trong năm qua mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cô trong làng giải trí Việt.
