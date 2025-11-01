Lộ khoảnh khắc hiếm hoi của Chi Pu - Hương Giang tươi cười khi giành chiến thắng trong 'Sao nhập ngũ'

Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi Pu GĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.

Trận đối kháng đầy cảm xúc: Chi Pu - Hương Giang giành chiến thắng

Tập 13 mở đầu bằng không khí sôi động với loạt trận đối kháng kịch tính giữa các chiến sĩ. Ở lượt thi giữa Chi Pu - Hương Giang và Linh Ngọc Đàm - Trang Pháp, đội của Chi Pu và Hương Giang giành chiến thắng đầu tiên, khích lệ tinh thần toàn đội.

Tiếp đó, trận đấu giữa Tim - Kỳ Duyên và Xuân Phúc - Hậu Hoàng diễn ra căng thẳng khi cả hai bên đều nhập cuộc thận trọng, thăm dò chiến thuật đối phương. Kết quả, Tim và Kỳ Duyên đã xuất sắc giành chiến thắng áp đảo, giúp đội mình khép lại chuỗi thi đấu với tỉ số chung cuộc 3–1.

Chi Pu - Hương Giang nỗ lực tron phần thi "Hội thao đẩy thùng".

Sau trận đấu, Hậu Hoàng hài hước chia sẻ: "Đội của mình ngoài yếu tố chiến thuật ra còn sử dụng một chút may mắn và tâm linh nữa, nên là ghép cặp đồng chí Phúc và đồng chí Hậu thành một cặp đôi Phúc Hậu để mong kết thúc có hậu. Nhưng mà trời ơi, đâu thể ngờ được bên kia là đồng chí Vũ và đồng chí Duyên - hai người khỏe nhất của team kia." Trong khi đó, Tim bày tỏ sự tự hào: "Tôi rất vui và tự hào vì tất cả các thành viên mới của tôi đều cố gắng hết mình, kết quả cuối cùng là chúng tôi đã giành được chiến thắng".

Cả hai vỡ òa khi giành chiến thắng.

PewPew xin ở lại đơn vị: "Tôi muốn được rèn luyện thêm cùng đồng đội"

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của tập 13 chính là lời chia tay chân thành của PewPew (Hoàng Văn Khoa) trong ngày cuối cùng tại Sư đoàn 325. Là người đã theo dõi Sao Nhập Ngũ từ những mùa đầu tiên, PewPew bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chương trình, đồng đội và các chỉ huy: "Đây là một niềm vui và hạnh phúc với cá nhân tôi… Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng đội và các đồng chí chỉ huy đã chia sẻ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua."

Anh cũng bày tỏ nguyện vọng được ở lại huấn luyện thêm cùng đơn vị – một mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó chân thành với môi trường quân ngũ.

Không chỉ PewPew, nhiều chiến sĩ khác cũng thể hiện cảm xúc mạnh mẽ sau hành trình huấn luyện. Hòa Minzy xúc động kể:"Phương quay trở lại lần này cũng bị suy nghĩ là không biết có làm được tốt hay không, có làm ảnh hưởng đến ai không. Thế nhưng khi Huệ Phương ra chiến đấu, em thấy sức mạnh của Phương thực sự mạnh hơn mùa trước rất nhiều".

Niềm hạnh phúc của các nghệ sĩ khi tham gia "Sao nhập ngũ".

Cara cũng chia sẻ: "Điều quan trọng nhất khi em đồng ý nhập ngũ trở lại là được làm việc trong một tập thể, nơi mọi người tin tưởng nhau và cùng hướng đến hiệu quả chung."

Huỳnh Lập xuất hiện, Anh Tú quay trở lại

Không khí thao trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các chiến sĩ bước vào phần thi đẩy gậy, trò chơi vừa đòi hỏi sức mạnh, vừa đề cao sự khéo léo và tinh thần phối hợp. Hai đội "Hay Thế Nhờ" và "Aish Đơn Giản" lần lượt tung ra đội hình mạnh nhất, với sự góp mặt của hai tân binh đặc biệt – Huỳnh Lập và Anh Tú.

Ngay từ những lượt đầu, khán giả được chứng kiến hàng loạt màn đối đầu hài hước nhưng cũng đầy quyết liệt như Anh Tú – Huỳnh Lập đối đầu với Độ Mixi – PewPew hay Chi Pu – Hương Giang đối đầu với Trang Pháp – Linh Ngọc Đàm.

Sự xuất hiện của Huỳnh Lập khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi khi anh liên tục "áp chế bằng lời nói" và thậm chí còn tranh thủ "quảng cáo vòng đá" giữa thao trường, khiến đồng đội bật cười. Trong khi đó, Diệu Nhi và Hậu Hoàng có màn thi đấu khiến cả đội phải khiêng lên vì quá nhiệt tình.

Chung cuộc, đội "Aish Đơn Giản" giành chiến thắng áp đảo 3–1 trước đội "Hay Thế Nhờ", khép lại hội thao trong tiếng cười và tinh thần đoàn kết của toàn đơn vị.

Hội thao xe đạp thồ - Hành trình trở về lịch sử Điện Biên Phủ

Khép lại tập 13 là phần hội thao vận chuyển thương – bệnh binh bằng xe đạp thồ, một nội dung giàu tính lịch sử và nhân văn. Các chiến sĩ được hướng dẫn cách vận chuyển vật chất bằng phương tiện thô sơ - loại xe từng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu. Dưới cái nắng gắt của thao trường, từng người phải giữ thăng bằng, phối hợp nhịp nhàng để chở hàng nặng qua chướng ngại mà không để xe đổ.

Các nghệ sĩ tham gia phần hội thao vận chuyển thương – bệnh binh bằng xe đạp thồ

Trong phần thực hành, PewPew chia sẻ đầy tự hào: "Xe thồ của Việt Nam trong chiến tranh thì nổi tiếng nhất là ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Pháp họ rất tự tin là không thể vận tải được lên để đánh trên đó, thế nhưng quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm được những điều thần kỳ."

Hương Giang cũng bày tỏ sự khâm phục khi tận mắt chứng kiến sức bền phi thường của loại xe này: "Nếu như tình cờ Giang nhìn thấy nó trên đường, Giang sẽ có cảm giác mình đá nó có thể rụng ra hết. Nhưng mà không thể nghĩ rằng nó có thể vận chuyển tới 337kg."

Phần hội thao không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là hành trình giúp các chiến sĩ thấu hiểu tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó của cha ông – những người đã biến điều không thể thành có thể bằng sức người, niềm tin và lòng yêu nước.

Bình An thể hiện một chút tài lẻ trong lúc giải lao.

Ảnh, clip: BTC cung cấp