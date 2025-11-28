Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức Huy

Thứ sáu, 19:00 28/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Mù Tạt (Huyền Trang) - vợ sắp cưới của cầu thủ Đức Huy - gây chú ý không chỉ ở vai trò truyền hình mà còn nhờ sắc vóc quyến rũ ở tuổi 32.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 1.

Tối 27/11, cầu thủ Đức Huy đăng ảnh cầu hôn thành công bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt) tại Seoul, Hàn Quốc. Cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp như Á hậu Huyền My, cầu thủ Duy Mạnh, MC Mạnh Khang…

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 2.

MC Huyền Trang sinh năm 1993, hơn Đức Huy 2 tuổi. Tên tuổi của cô gắn liền với: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp. Năm nay, cô còn đảm nhiệm vị trí MC tại một điểm cầu của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 3.

Bên cạnh công việc MC, Huyền Trang còn từng thử sức với vai trò diễn viên từ vai chính diện đến phản diện như: Biệt dược đen, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ hạnh phúc.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 4.

Diễn xuất của Huyền Trang được đánh giá là tương đối ổn với một diễn viên tay ngang. Trong nhiều năm qua, cô đảm nhiệm song song hai công việc, bao gồm dẫn chương trình và diễn xuất.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 5.

Thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Huyền Trang không ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Cô ghi điểm với cả tạo hình trẻ trung, năng động và trang phục quyến rũ, đằm thắm.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 6.
Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 7.

Nữ MC chăm chỉ đổi mới hình ảnh của bản thân, trải nghiệm nhiều kiểu trang phục, makeup và mẫu tóc.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 8.
Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 9.

Huyền Trang cũng được đánh giá là một tín đồ hàng hiệu trong giới WAGs Việt. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh Đức Huy soạn đồ cho mình trong chuyến đi Hàn Quốc cầu hôn. Thông qua tấm hình, có thể thấy, Huyền Trang sở hữu trang phục, phụ kiện đến từ nhiều nhà mốt danh tiếng hàng đầu thế giới như Balenciaga, Fendi hay Louis Vuitton. Khi đi dạo phố, cà phê, du lịch, nữ MC luôn xuất hiện với nguyên cây đồ hiệu, cho thấy sở thích với thời trang.

Sắc vóc quyến rũ của Huyền Trang - vợ sắp cưới cầu thủ Đức Huy - Ảnh 10.

Bên cạnh sở thích với váy áo hàng hiệu, nàng WAG này cũng không ngại chia sẻ hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng bên bãi biển. Cô khéo léo khoe làn da trắng sáng và vóc dáng lý tưởng ở tuổi 32. Hình ảnh gợi cảm và quyến rũ của nữ MC thu hút lượng tương tác lớn.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

MC Huyền Trang dịu dàng hiếm thấy khi đi nghỉ dưỡng với cầu thủ Đức Huy

MC Huyền Trang dịu dàng hiếm thấy khi đi nghỉ dưỡng với cầu thủ Đức Huy

Chân dung bạn gái là MC xinh đẹp, đa tài của cầu thủ Đức Huy

Chân dung bạn gái là MC xinh đẹp, đa tài của cầu thủ Đức Huy

Đại hội chặt chém giữa 2 bồ tin đồn của đại gia Đức Huy: Cẩm Đan khoe nửa bầu ngực có đọ lại Khánh My show trọn vòng 3?

Đại hội chặt chém giữa 2 bồ tin đồn của đại gia Đức Huy: Cẩm Đan khoe nửa bầu ngực có đọ lại Khánh My show trọn vòng 3?

Cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Thời trang - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Đẹp - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Thời trang - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần phải đến Đà Lạt, NSND Thu Quế vẫn có những bức hình đẹp khoe sắc bên hoa dã quỳ.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh Thủy có lẽ là một trong những nàng hậu hiếm hoi không ngại khoe mặt mộc trước công chúng.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi Lương Thùy Linh chọn đầm trắng cầu kỳ, thì Trần Tiểu Vy sang chảnh với thiết kế màu đồng, còn Đoàn Thiên Ân xuất hiện bồng bềnh trong mẫu dạ hội xanh navy tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Đẹp - 2 ngày trước

Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ ghi dấu ấn bởi gu thời trang trẻ trung năng động, mà còn cách biến tấu nhiều kiểu tóc.

Xem nhiều

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang
Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Đẹp
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top