Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức Huy

Huyền Trang cũng được đánh giá là một tín đồ hàng hiệu trong giới WAGs Việt. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh Đức Huy soạn đồ cho mình trong chuyến đi Hàn Quốc cầu hôn. Thông qua tấm hình, có thể thấy, Huyền Trang sở hữu trang phục, phụ kiện đến từ nhiều nhà mốt danh tiếng hàng đầu thế giới như Balenciaga, Fendi hay Louis Vuitton. Khi đi dạo phố, cà phê, du lịch, nữ MC luôn xuất hiện với nguyên cây đồ hiệu, cho thấy sở thích với thời trang.