Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa

Chủ nhật, 16:18 11/01/2026 | Đẹp
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có mặt tại Sa Pa làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.


Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa - Ảnh 1.

Thay vì lựa chọn trang phục dạ hội như thường thấy, lần này, Hoa hậu Jennifer Phạm lựa chọn thiết kế độc đáo, được lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa - Ảnh 2.

Jennifer Phạm khiến thiết kế thêm ấn tượng khi lựa chọn kiểu tóc trẻ trung, hiện đại và các phụ kiện đi kèm. Chuyên gia trang điểm cũng khiến Jennifer Phạm trẻ ra hàng chục tuổi với kiểu makeup thời thượng.

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa - Ảnh 3.

Với vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp hiện tại, dù đã đăng quang nhiều năm và là bà mẹ 4 con, nhiều người vẫn nhận xét cô còn trẻ và xinh hơn cả các thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch.

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa - Ảnh 4.

Jennifer Phạm đảm nhiệm vai trò giám khảo cùng các nghệ sĩ để tìm ra thí sinh xứng đáng cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tối qua 10/1.

Chân dung người đẹp Hà thành vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026Chân dung người đẹp Hà thành vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

GĐXH - Nguyễn Phương Linh - thí sinh đến từ Hà Nội - vừa giành ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 nhờ trả lời phần thi ứng xử xuất sắc bằng song ngữ.

Cuộc sống viên mãn tuổi 40 của Hoa hậu Jennifer PhạmCuộc sống viên mãn tuổi 40 của Hoa hậu Jennifer Phạm

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã chia sẻ cảm xúc khi đón tuổi 40. Cô thừa nhận đã không còn ở độ tuổi "trẻ mãi không già".

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.

Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bộ phim “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ về diễn xuất mà còn có diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.

Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhà

Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhà

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Theo các chuyên gia da liễu, những nguyên liệu thiên nhiên giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa có thể hỗ trợ làm sáng da, đều màu và nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong.

Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?

Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã có màn xuất hiện cực ấn tượng khi kết hợp với đạo diễn Khải Anh ra mắt học viện đào tạo điện ảnh bằng công nghệ AI. Đời thực cô có sắc vóc ra sao?

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà khiến fan sắc đẹp mê mẩn với khoảnh khắc chung khung hình. Hai hoa hậu nổi bật với nhan sắc và thần thái cuốn hút, tạo nên sự tương tác đáng yêu.

Mở khóa sự 'xa xỉ thầm lặng' qua thiết kế áo Polo Lacoste

Mở khóa sự 'xa xỉ thầm lặng' qua thiết kế áo Polo Lacoste

Đẹp - 3 ngày trước

Giữa dòng chảy không ngừng của thời trang, có những biểu tượng bền vững nhờ giá trị cốt lõi. Áo Polo thể hiện sự giản dị tinh tế. Khi nhắc đến thiết kế áo Polo hội tụ phong cách và di sản, Lacoste luôn là lựa chọn mang tính biểu tượng.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Huyền Trang mới đây đã vào vai Mỹ Trinh - người tình bí mật của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim chính luận "Lằn ranh". Trên phim cô là nữ doanh nhân xinh đẹp thì ngoài đời sắc vóc của cô cũng rất nổi bật.

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Khám phá gu thời trang 'chân ái' của sao Việt như: Hương Giang, Tâm Tít và Kiều Loan trong chuyến du lịch tuyết trắng. Áo lông, áo phao là lựa chọn hoàn hảo để giữ ấm và vẫn thời thượng.

Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

Đẹp - 1 tuần trước

Cùng lúc đóng 2 bộ phim đang gây sốt trên sóng giờ vàng VTV, danh tính nữ diễn viên này nhanh chóng được khán giả chú ý.

Xem nhiều

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

Đẹp

GĐXH - Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà khiến fan sắc đẹp mê mẩn với khoảnh khắc chung khung hình. Hai hoa hậu nổi bật với nhan sắc và thần thái cuốn hút, tạo nên sự tương tác đáng yêu.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Đẹp
Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang
Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Đẹp
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top