Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

Mới đây, khoảnh khắc 2 hoa hậu: Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà chung khung hình đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều fan sắc đẹp. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hai Hoa hậu Việt Nam vẫn nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông và sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Khoảnh khắc hai hoa hậu đứng cạnh nhau lập tức khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, dành nhiều lời khen cho nhan sắc hài hòa, thần thái cuốn hút của cả hai. Nhiều fan sắc đẹp nhận xét đây là màn "đọ sắc" đúng kiểu "mười phân vẹn mười", mỗi người mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều nổi bật và thu hút.

Hai gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt là Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt tại một sự kiện.

Khoảnh khắc chung khung hình "gây bão" của Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà.

Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình, tương tác thân thiết giữa Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà cũng nhận được nhiều thiện cảm. Cụ thể, trong video được lan truyền có thể thấy Trần Tiểu Vy đã chủ động "rủ" Đỗ Thị Hà chụp ảnh cùng.

Cùng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, hai người đẹp có mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên cười nói và trò chuyện mỗi khi có dịp gặp gỡ. Dù đã đăng quang nhiều năm hay đã lập gia đình, Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà vẫn giữ được phong độ, hình ảnh chỉn chu và sức hút riêng trong lòng công chúng.

Nhiều người hâm mộ nhận xét đây là màn so kè nhan sắc bất phân thắng bại, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt nhưng đều vô cùng nổi bật.