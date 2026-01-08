Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

Thứ năm, 14:25 08/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà khiến fan sắc đẹp mê mẩn với khoảnh khắc chung khung hình. Hai hoa hậu nổi bật với nhan sắc và thần thái cuốn hút, tạo nên sự tương tác đáng yêu.

Mới đây, khoảnh khắc 2 hoa hậu: Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà chung khung hình đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều fan sắc đẹp. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hai Hoa hậu Việt Nam vẫn nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông và sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Khoảnh khắc hai hoa hậu đứng cạnh nhau lập tức khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, dành nhiều lời khen cho nhan sắc hài hòa, thần thái cuốn hút của cả hai. Nhiều fan sắc đẹp nhận xét đây là màn "đọ sắc" đúng kiểu "mười phân vẹn mười", mỗi người mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều nổi bật và thu hút. 

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc tại sự kiện gây bão mạng xã hội - Ảnh 1.

Hai gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt là Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt tại một sự kiện.

Khoảnh khắc chung khung hình "gây bão" của Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà.

Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình, tương tác thân thiết giữa Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà cũng nhận được nhiều thiện cảm. Cụ thể, trong video được lan truyền có thể thấy Trần Tiểu Vy đã chủ động "rủ" Đỗ Thị Hà chụp ảnh cùng.

Cùng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, hai người đẹp có mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên cười nói và trò chuyện mỗi khi có dịp gặp gỡ. Dù đã đăng quang nhiều năm hay đã lập gia đình, Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà vẫn giữ được phong độ, hình ảnh chỉn chu và sức hút riêng trong lòng công chúng.

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc tại sự kiện gây bão mạng xã hội - Ảnh 2.

Nhiều người hâm mộ nhận xét đây là màn so kè nhan sắc bất phân thắng bại, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt nhưng đều vô cùng nổi bật.

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc tại sự kiện gây bão mạng xã hội - Ảnh 3.
Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc tại sự kiện gây bão mạng xã hội - Ảnh 4.
Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc tại sự kiện gây bão mạng xã hội - Ảnh 5.

Dù đã đăng quang nhiều năm hay đã lập gia đình, Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà vẫn giữ được phong độ, hình ảnh chỉn chu và sức hút riêng trong lòng công chúng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Cùng chuyên mục

Mở khóa sự 'xa xỉ thầm lặng' qua thiết kế áo Polo Lacoste

Mở khóa sự 'xa xỉ thầm lặng' qua thiết kế áo Polo Lacoste

Đẹp - 21 giờ trước

Giữa dòng chảy không ngừng của thời trang, có những biểu tượng bền vững nhờ giá trị cốt lõi. Áo Polo thể hiện sự giản dị tinh tế. Khi nhắc đến thiết kế áo Polo hội tụ phong cách và di sản, Lacoste luôn là lựa chọn mang tính biểu tượng.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Huyền Trang mới đây đã vào vai Mỹ Trinh - người tình bí mật của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim chính luận "Lằn ranh". Trên phim cô là nữ doanh nhân xinh đẹp thì ngoài đời sắc vóc của cô cũng rất nổi bật.

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Khám phá gu thời trang 'chân ái' của sao Việt như: Hương Giang, Tâm Tít và Kiều Loan trong chuyến du lịch tuyết trắng. Áo lông, áo phao là lựa chọn hoàn hảo để giữ ấm và vẫn thời thượng.

Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

Đẹp - 5 ngày trước

Cùng lúc đóng 2 bộ phim đang gây sốt trên sóng giờ vàng VTV, danh tính nữ diễn viên này nhanh chóng được khán giả chú ý.

Bạch Lộc và Điền Hi Vi định hình chuẩn đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ

Bạch Lộc và Điền Hi Vi định hình chuẩn đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ

Đẹp - 6 ngày trước

Việc Bạch Lộc và Điền Hi Vi góp mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler công bố không chỉ tạo nên niềm tự hào cho showbiz Hoa ngữ, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh chuẩn mực cái đẹp đương đại.

Trẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêu

Trẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêu

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận Tết, hình ảnh trẻ em diện áo dài xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành xu hướng được các gia đình yêu thích. Vừa giữ nét truyền thống, vừa mang tinh thần tươi mới, áo dài giúp các em nhỏ thêm đáng yêu trong không khí xuân về.

Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Huyền Baby thu hút sự chú ý với clip chào 2026 cùng sắc đỏ rực rỡ. Diện áo dài ren đỏ và thần thái cuốn hút, cô gửi gắm thông điệp may mắn cho năm mới.

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý với outfit thanh lịch và phụ kiện đắt giá tại đám cưới bạn thân. Trang phục tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2020.

8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025

8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025

Thời trang - 1 tuần trước

Những bộ trang phục trắng trên sàn diễn mùa đông toát lên vẻ tự tin và thanh lịch. Dưới đây là 8 cách phối đồ trắng giúp nâng tầm phong cách trong mùa đông.

Xem nhiều

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang

GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Đẹp
Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố

Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố

Đẹp
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top