Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Thứ hai, 14:36 05/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 1.

GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 2.

Mới đây, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - con gái MC Quyền Linh - thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 3.

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Lọ Lem xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô diện một chiếc váy tông màu pastel dịu mắt, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tôn lên vẻ ngoài trong trẻo và thanh lịch.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 4.

Khác với vẻ dịu dàng hiện đại thường thấy, lần này Lọ Lem chọn cho mình một phong cách đậm chất truyền thống. Bộ trang phục với gam màu hồng pastel nhẹ nhàng, thiết kế cổ yếm khoe khéo bờ vai trần thon thả và làn da trắng mịn không tì vết.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 5.

Điểm gây chú ý trong loạt ảnh không nằm ở sự cầu kỳ hay phá cách, mà ở thần thái nhẹ nhàng, trầm lắng.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 6.

Bộ ảnh lấy bối cảnh mộc mạc với hàng rào tre, những chiếc nơm bắt cá và phông nền gợi nhớ đến vùng quê Việt Nam ẩn hiện trong làn sương mờ. Trong khung hình cũng gần gũi với thiên nhiên, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của con gái MC Quyền Linh.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 7.

Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận tích cực. Nhiều người nhận xét rằng Lọ Lem ngày càng trưởng thành trong cách thể hiện hình ảnh cá nhân, nhưng vẫn giữ được nét giản dị vốn có.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ với áo yếm cách điệu - Ảnh 8.

Bên cạnh nhan sắc "cực phẩm" thừa hưởng từ cả bố và mẹ, cô nàng còn được ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể. Lọ Lem thường xuyên cùng bố Quyền Linh tham gia các hoạt động thiện nguyện, sống giản dị và lễ phép.

 

Tòa soạn Quảng cáo
Top