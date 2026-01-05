Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận tích cực. Nhiều người nhận xét rằng Lọ Lem ngày càng trưởng thành trong cách thể hiện hình ảnh cá nhân, nhưng vẫn giữ được nét giản dị vốn có.