Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thứ sáu, 12:05 26/12/2025 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 1.

Trong bộ hình đua trend "trạm tỷ" mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây sốt với trang phục xuống phố vừa năng động, vừa trẻ trung, thời thượng.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 2.

Ngay sau đó, nhiều fan hâm mộ đã hỏi về mẫu áo da của nàng hậu để "đu trend cùng thần tượng". Được biết, mẫu áo khoác da của Hoa hậu Trần Tiểu Vy thuộc thương hiệu Sandro của Pháp, mang đến sự khoẻ khoắn, năng động nhưng vẫn thanh lịch, quyến rũ.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 3.

Hoa hậu Lương Thùy Linh trong Tuần lễ thời trang London (Anh) hồi tháng 9/2025 đã lựa chọn áo khoác da kết hợp với đầm xẻ cao, khoe thần thái đầy thu hút.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 4.

Cô kết hợp với túi xách màu nâu trầm, mang đến sự tối giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 5.

Mẫu áo da luôn quen thuộc trong tủ đồ của các ngôi sao nhưng chưa bao giờ là lỗi thời.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 6.

Tiếp đó, tại "Tuần lễ thời trang Paris - Paris Fashion Week 2025" hồi tháng 10/2025, Lương Thuỳ Linh tiếp tục lăng xê mốt áo da.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 7.

Lương Thùy Linh mang đến điểm nhấn khác biệt trong bộ trang phục sang trọng, tối giản, mang hơi hướng cổ điển.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 8.

Người đẹp toát lên thần thái tự tin, kiêu hãnh và hiện đại, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 9.

Sự lựa chọn của Tăng Thanh Hà cũng mang đến sự học hỏi cho chị em với mẫu áo da màu đỏ đô của thương hiệu Mango.

Tăng Thanh Hà luôn là hình mẫu của phong cách tối giản. Với vóc dáng thanh mảnh, Tăng Thanh Hà không cần cầu kỳ, phô trương vẫn toát lên khí chất của người phụ nữ cuốn hút. 

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh - Ảnh 11.

Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động và năng lượng cho siêu mẫu Thanh Hằng khi lựa chọn áo khoác da xuống phố mùa đông.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiếtHoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

"Nàng dâu hào môn" Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend "trạm tỷ"'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

GĐXH - "Nàng dâu hào môn" Hương Liên kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng và loạt phụ kiện cao cấp khi đu trend "trạm tỷ".





 

Tòa soạn Quảng cáo
Top