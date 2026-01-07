Mới nhất
Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Thứ tư, 19:01 07/01/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Huyền Trang mới đây đã vào vai Mỹ Trinh - người tình bí mật của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim chính luận "Lằn ranh". Trên phim cô là nữ doanh nhân xinh đẹp thì ngoài đời sắc vóc của cô cũng rất nổi bật.

Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim "Lằn ranh" ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?

GĐXH - NSND Trọng Trinh mới đây gây sốt với vai diễn Trần Sơn - Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trong phim, ông xuất hiện với hình ảnh cương nghị thì ngoài đời nam nghệ sĩ gạo cội lại có lối sống trẻ trung và bình dị.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 2.

NSND Trung Anh và diễn viên Huyền Trang đã gây bất ngờ khi vào vai tình nhân trong phim chính luận "Lằn ranh". Khoảng cách tuổi thực của họ là 30 tuổi nhưng họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 3.

Vào phim "Lằn ranh", phải "hòa tan" cùng nhân vật, Huyền Trang thừa nhận Mỹ Trinh là vai diễn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phải vượt qua giới hạn của bản thân.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 4.

Trước vai diễn nặng ký này, Huyền Trang đã quen mặt với khán giả phim giờ vàng qua: Lựa chọn cuối cùng, Đấu trí, Biệt dược đen và Chúng ta của 8 năm sau.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 5.

Huyền Trang tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với chiều cao 1m70 cùng gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối, cô thường được lựa chọn cho những vai diễn phản diện nhưng có sức hút ngoại hình.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 6.

Nhờ có vóc dáng đẹp nên ở đời thực, mỗi lần Huyền Trang xuất hiện đều khiến khán giả rất yêu thích.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 7.

Cô được khen có sắc vóc không kém gì các hoa hậu bởi gương mặt sắc nét cùng đôi chân dài nuột nà.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 8.

Cũng như các người đẹp Việt, Huyền Trang ở đời thực rất thích chơi bộ môn pickle ball. Đây cũng là môn thể thao giúp nữ diễn viên siết cân, giữ dáng.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 9.

Ngoài chăm tập thể dục thể thao, Huyền Trang cũng dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc da. Nhờ vậy nên dù ở tuổi 35, người đẹp vẫn giữ được làn da căng mướt, mịn đẹp và đều màu.

Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 10.

Hiện tại, việc sở hữu vóc dáng đẹp cùng tài năng được rèn rũa qua sân khấu kịch của Nhà hát Kịch Tuổi trẻ nên Huyền Trang ngày càng được khán giả yêu mến qua các vai diễn trên sóng giờ vàng.

Huyền Trang trong hậu trường phim "Lằn ranh".

Ảnh, clip: FBNV

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim "Lằn ranh", ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

GĐXH - Hồng Diễm mới đây vào vai nhân vật Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đã thự sự gây chú ý với khán giả. Nếu trên phim, Hồng Diễm cứng cỏi, nghiêm nghị thì ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên cô vẫn giữ được sự trẻ trung, cuốn hút.

