Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?

Mai Thu Huyền cho biết, cô không ăn kiêng khi giữ dáng. Việc ăn uống đủ chất để cung cấp cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng cũng quan trọng không kém việc chăm sóc da. Cô không ủng hộ việc ăn kiêng khắt khe để có vóc dáng thon thả. Thay vào đó, nữ diễn viên chọn cách ăn uống đầy đủ và làm việc nhiều để không tăng cân. Cô không ăn đồ béo, nhiều dầu mỡ nhưng luôn luôn ăn đủ chất.