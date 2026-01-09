Mới nhất
Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?

Thứ sáu, 10:00 09/01/2026
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã có màn xuất hiện cực ấn tượng khi kết hợp với đạo diễn Khải Anh ra mắt học viện đào tạo điện ảnh bằng công nghệ AI. Đời thực cô có sắc vóc ra sao?

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhMai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao? - Ảnh 2.

Mai Thu Huyền mới đây đã xuất hiện với tư cách nhà sáng lập học viện đào tạo điện ảnh bằng công nghệ AI cùng đạo diễn Khải Anh. Và trong khóa học đầu tiên, MC Đan Lê - vợ Khải Anh đã đăng ký.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 2.

Trước đó, cách đây ít tháng, Mai Thu Huyền còn trở lại với phim truyền hình trên sóng VTV với vai diễn người mẹ trong "Mùa hè lạnh". Cụ thể, cô vào vai mẹ của Vũ Tuấn Việt. Được biết, năm 2014, cả hai từng đóng chung phim "Lạc giới" nhưng trong mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 3.

Trong phim đóng vai mẹ nhưng ngoài đời nàng Trúc của "Những ngọn nến trong đêm" năm nào vẫn sở hữu sắc vóc "hack" tuổi. Để có được vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, Mai Thu Huyền chăm chút bản thân rất khoa học.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 4.

Mai Thu Huyền cho biết, cô không ăn kiêng khi giữ dáng. Việc ăn uống đủ chất để cung cấp cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng cũng quan trọng không kém việc chăm sóc da. Cô không ủng hộ việc ăn kiêng khắt khe để có vóc dáng thon thả. Thay vào đó, nữ diễn viên chọn cách ăn uống đầy đủ và làm việc nhiều để không tăng cân. Cô không ăn đồ béo, nhiều dầu mỡ nhưng luôn luôn ăn đủ chất.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 5.

Ngoài ra, nữ diễn viên U50 còn chịu khó tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 6.

Và sau cùng, cô chú trọng đến việc chăm sóc da. Mai Thu Huyền cho biết, khi còn trẻ, da khỏe và đẹp hơn nên dùng những sản phẩm nhẹ nhàng, không cần tác động chuyên sâu, hoặc hạn chế dùng mỹ phẩm. Tuy nhiên, khi đến độ tuổi nhất định, thay vì dưỡng trắng, dưỡng hồng, dưỡng ẩm thì cần phải dùng các biện pháp chuyên sâu, chống nhăn và ngăn lão hóa, vì "nếu để nếp nhăn hình thành thì vô phương cứu chữa".

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 7.

Mỗi tuần, Mai Thu Huyền dành thời gian để đắp những loại mặt nạ có sẵn hoặc mặt nạ từ trái cây, dưa leo để bổ sung dinh dưỡng cho da. Mỗi tháng, cô sẽ đi spa một lần để chăm sóc da chuyên sâu, tẩy tế bào chết.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 8.

Ngoài dưỡng da, người đẹp còn uống bổ sung collagen, các loại vitamin như vitamin E, C, omega 3… những sản phẩm tốt cho sức khỏe vì theo cô quan niệm, làm đẹp bên trong cũng quan trọng không kém bề ngoài.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 9.

Trong khâu chăm sóc hàng ngày, cô cũng áp dụng nhiều bước chăm sóc da cơ bản, lần lượt là: rửa mặt, thoa nước hoa hồng, dùng kem chống nắng và sau đó là các bước trang điểm.

Mỹ nhân Hà thành đóng vai bà mẹ phim 'Mặt trời lạnh' ở đời thực có sắc vóc 'hack' tuổi- Ảnh 10.

Nhờ chăm chút da kỹ lưỡng nên Mai Thu Huyền vẫn tự tin khoe nhan sắc tuổi U50.

23 năm hôn nhân không bao giờ chồng "biết ghen" của "cô Trúc" Mai Thu Huyền23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

GĐXH - Diễn viên Mai Thu Huyền nổi tiếng với vai Thanh Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm". Dù phim đã qua nhiều năm nhưng hình ảnh của nữ diễn viên vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả. Đằng sau vai diễn nhiều bi kịch, ở đời thực, Mai Thu Huyền lại có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân cùng hai con đã khôn lớn, trưởng thành.


